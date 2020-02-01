中國確診病例破萬：2日起廣東返台須隔離，500多名台人滯留湖北視訊求救

因應中國確診案例數截至今（2/1）日已破萬例，台灣中央流行疫情指揮中心今晚宣布將廣東省列入二級流行區，入境民眾有廣東旅遊史者須居家檢疫。另一方面，目前約有500名台灣民眾滯留湖北省，面臨缺乏物資及生活費等問題，他們都願意配合防疫隔離的措施，只盼能早日返台。

中國確診病例數破萬，台灣宣布將廣東列為二級流行區

（中央社）武漢肺炎疫情延燒，中央流行疫情指揮中心今天宣布將廣東省列入二級流行區，入境民眾有廣東省旅遊史，都須進行居家檢疫14天，入境時若有發燒或呼吸道症狀，將立即通報送檢，採檢陽性將強制隔離。

衛福部長陳時中說，根據專家研判，中國應已出現社區感染，決定將廣東列為二級流行區域，有廣東旅遊史者居家檢疫14天；居住在廣東的陸人一律不准入境。小三通入境者居家檢疫14天。

截至今日為止，中國確診案例數已來到11834例，包含259死亡，確診案例數首度突破萬人。義大利、英國、俄羅斯等國也於昨晚有首位確診個案出現。除了中國以外，全球目前有武漢肺炎確診的國家來到26國。

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約有501名台人滯留湖北省，面臨缺乏物資及生活費等問題

中國湖北省各地為防範疫情陸續封城，民間單位統計約有501名台人滯留，有滯陸台人今天透過視訊表示，在當地漫長等待讓內心很恐慌，並稱願意返台接受隔離，只盼早日回家。湖北省武漢市1月23日率先宣布封城，湖北省多地之後陸續跟進。

台北市家長協會總會長徐正文1日上午在台北與滯陸台人家屬召開記者會表示，目前湖北當地約有501名台灣人滯留湖北省，多數是在當地旅遊、探親、短期出差時遇上封城，其中大部分人士留在武漢。

記者會上，一名女性陸配透過電話視訊表示，自己是在赴武漢探親時遇上封城，目前家中存糧即將耗盡，也買不到口罩，且由於居住地位處郊區，距離武漢市區約要10分鐘車程，因此採買生活用品不易，盼望可以盡快返台。

另一名留滯武漢、即將面臨國中會考的國三生也透過視訊表示，自己與同行的媽媽及妹妹在22日抵達武漢，預計要跟當地親戚會合後共赴雲南省昆明旅遊，武漢當局宣布封城後，雖然即刻更改班機至23日下午返台，未料班機還是取消。

他表示，為了防疫，同行家人每天足不出戶，他除了擔心自己台灣的學業，於當地漫長的等待也讓心裡恐慌無助。他表示，只要能返台，願意接受防疫所需的隔離安排。

徐正文指出，不少滯留湖北的台灣人面臨缺乏物資及生活費等問題，他們都願意配合防疫隔離的措施，只盼能早日返台。徐正文也建議，可以用包機的方式處理，協助這些台灣人返鄉。

徐正文說，據統計，滯留湖北省的台灣人戶籍以台北市、新北市、桃園市居多，除了呼籲政府提供幫助，讓這些滯陸台人早日返家外，也呼籲上述縣市政府可提早做好防疫準備。

陸委會證實一名台商確診入住中國醫院，消息稱當地病床難求

大陸委員會昨天晚間證實一名金姓台商已確診感染新型冠狀病毒肺炎，徐正文今早在記者會上，也以手機通話的方式聯繫了解武漢金姓台商情況的消息人士。

該消息人士表示，金姓台商在入院前已在家隔離10天，因為發燒不斷且未能退燒，先赴住家附近的醫院做胸部電腦斷層檢查（CT），發現有異狀後請求當地台商協會協助，並於昨天晚上住院。

消息人士表示，金姓台商的丈母娘在更早之前已出現發燒的症狀，但不確定是否感染新型冠狀病毒肺炎，也未能證實金姓台商是受到丈母娘傳染。

消息人士也說，武漢當地醫院已人滿為患，就算有發燒的患者也只能排隊等待檢查，且多數患者也不清楚自己究竟是得流感還是感染新型冠狀病毒肺炎，只能等檢查報告出爐。他也表示，金姓台商能獲安排病床已很不容易，因為當地病床現在十分不足。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航