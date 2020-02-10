被攔檢時當著警察的面狂灌酒，就可以逃過酒測嗎？

年節時期，尾牙場、春酒場少不了。隨著各式各樣飯局變多，酒測臨檢也變多。而面對酒測，許多駕駛人都會使出渾身解數，有的永遠吹不出氣，有的則是當場灌酒，有的則是將自己鎖在車內。

根據媒體報導，台北市一名林姓男子，將機車騎至人行道上後，開始飲酒，經警察酒測後，酒測值為0.20毫克，因而開罰。但此罰單罪後卻被法院判決免罰。而過去也曾發生在酒測前灌酒，雖被開罰，但最後法院也撤銷罰單的案例。

難道酒測前灌酒，就可以逃過酒測嗎？

拒絕酒測，罰18萬

過去《法操》曾撰寫【關鍵數據】拒絕酒測與接受酒測哪個比較划算？一文，當時拒絕酒測罰九萬，但道路交通管理處罰條例第35條於民國108年4月17日修正，將拒絕酒測的罰金提高至新臺幣18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照及施以道路交通安全講習。另外，警察可強制由受委託醫療或檢驗機構，對其施行血液或其他檢體之採樣和測試檢定。

法院為什麼會撤銷罰單？

其實從法院判決成功撤銷罰單的案例，我們可以發現，駕駛大部分的主張為「停車之後才喝酒」，而員警都是在駕駛已經喝了一些酒後，才趕到現場，或開始實行酒測。法院判決的理由，也是以「無法判斷駕駛或騎士在行駛時，酒測值是否超標」或員警未制止行為人喝酒，而判決撤銷罰單。

當著警察的面狂灌還是有問題

但不是所有喝酒干擾酒測的行為，都可以躲過一劫。相較於上述的情形，若您已經被攔檢，卻在警察面前狂灌酒試圖影響酒測結果，除了會被以拒絕酒測開罰外，還有可能會構成妨礙公務！

為了確保實務執法的一致性，內政部警政署於民國98年就函請交通部有關「拒絕檢測方式」依據交通部98.07.16.交路字第0980041569號函，拒絕酒測的方式包含偽造、變造、湮滅或隱匿駕駛時即含酒精濃度等行為。

的確依照無罪推定、罪疑惟輕的原則，《法操》認為上述法院的判決是正確的。但《法操》還是要呼籲「喝酒不開車、開車不喝酒」，千萬不要心存僥倖，罔顧所有用路人的安全！

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航