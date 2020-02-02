前AIT主席卜睿哲：若把台灣2300萬人排除在外，就不是真正的「世界」衛生組織

（中央社）對於世界衛生組織排除台灣，讓台灣無法獲得最新疫情訊息，前美國在台協會理事主席卜睿哲表示，若2300萬台灣人不能從世衛組織獲益，世衛就不是真正的「世界」衛生組織。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情大爆發，台灣也有多起確診病例，但主責全球公衛事務的世界衛生組織（WHO）多次召開緊急委員會會議都未邀請台灣專家參與，與國際支持台灣參與會議的呼聲背道而馳。

對此，現任華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）在回覆中央社郵件時表示，若2300萬台灣人不能從世衛組織的工作中受益，就很難真的稱它為「世界」衛生組織。

卜睿哲指出，對於掌控世衛組織如何處理台灣事務的北京來說，可以很簡單的在人道主義基礎上，在對台灣國際空間政策開個特例。這是北京贏得讚譽的絕佳機會，反之則不然。但北京不選擇這麼做，主要是希望利用限制台灣國際社會的能力，迫使台北同意政治談判。

在新型冠狀病毒疫情爆發後，許多國際友人因為推文支持台灣加入國際民航組織（ICAO），帳號遭到國際民航組織封鎖。美國企業研究所（AEI）研究員馬明漢（Michael Mazza）是最早被封鎖的學者之一。

談及中國近些年來大規模搶下國際組織實際主導權，馬明漢表示，中國的影響力與在重要國際組織的領導權，損害美國國家安全利益。即使在全球衛生緊急情況下，中國也拒絕台灣與世衛組織的實質往來，拒絕台灣從武漢撤僑的要求，理由很簡單，相較於挽救生命，中共更優先考慮政治利益。

馬明漢指出，在切斷台灣與世衛組織和國際民航組織往來的同時，中國不僅拿台灣人的生命來賭，也拿全球各地所有生命賭博。他呼籲華府與其他國家必須向北京傳達，視台灣排除於國際組織之外為國家安全議題，應該設法讓北京與其他支持將台灣排拒於外的國家付出代價。

個人推特帳號也遭到國際民航組織封鎖的一位不具名美國國會旗下委員會分析師在回覆郵件中表示，台灣被排除於外會增加世界健康風險，但國際民航組織卻扭曲了這類分析。他認為這次事件是聯合國機構在任務授權範圍外從事政治活動的絕佳案例，是中共在國際組織影響力增加的訊號。

外交部長吳釗燮：WHO報告錯誤將台灣納入中國，呼籲改正嚴重錯誤

外交部2日上午舉行記者會，被問及台灣航班遭義大利禁飛，外交部長吳釗燮表示這是義大利政府依照WHO錯誤的資訊所做的決策。

吳釗燮強調，台灣是台灣，台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣不受中國政府管轄，台灣與中國的衛生是由兩個獨立不相互隸屬的衛生機構管轄，飛航情報區也由兩個不相互隸屬的民航機構管轄，這簡單事實，世衛組織不該犯錯。

歐洲司司長姜森也回應，義大利的決定不是科學決定，區域內其他國家也有更多病例，但並未遭到停止飛航，所以我方認為義大利的決定是不正確的。據義大利相關部會的了解，義大利政府的決定根據衛生部，而衛生部又是依照WHO，在WHO的疫情報告中台灣放在中國項下，中國疫情的確非常嚴重，因此誤導義大利衛生部的判斷。

WHO召開兩次武漢肺炎的緊急會議都未邀台灣代表出席，卻對外表示台灣的專家有參加相關諮詢、台灣掌握所有的狀況，對此外交部國際組織司司長陳龍錦回應：「WHO的說法是不正確的，而且很容易誤導國際視聽。」

陳龍錦表示，台灣通報武漢肺炎疫情給WHO，是透過WHO的IHR focal point即時回饋，但對方的制式回應都是已把資訊轉給相關同僚，疾管署透過相同途徑回報確診案例，但從未得到WHO防疫資訊反饋。疾管署只能從IHR事件資訊網站、其他雙邊管道、與各國交換防疫措施，這會影響防疫措施的推展。

陳龍錦強調，2009年到2019年，台灣一共向WHO提出申請參與187場技術性會議，獲准參加57場，30％獲准率，與WHO所說不符。雖然看到WHO秘書處有在做一些改善，但是對台灣防疫是不夠的，希望台灣能夠完全充分參與。

對於ICAO封鎖挺台風波，吳釗燮表示，這跟WHO有點類似，中國在很多國際組織擔任重要工作或職務，變成非常明顯問題，也引起很多國家探討如何強化民主國家的影響力。至於ICAO，美國國務院也有非常正式說明，希望台灣參與ICAO，也表達強烈的參與意願。

籲美國挺台灣加入世衛組織，民眾向白宮請願

《中央社》報導，俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒疫情蔓延，世界衛生組織兩次召開緊急會議因應，均未邀請台灣與會。12月30日民眾在白宮請願網站發起連署，呼籲美國支持台灣加入世衛組織。

署名C.C的網友發起請願連署，2月29日前須獲得10萬人共襄盛舉，若達成目標，則白宮必須在60天內回應。截至發稿為止，根據白宮請願連署網站統計，已有2萬4630人響應。

這份呼籲美國挺台加入世界衛生組織的連署請願函指出，台灣具有高品質醫療科技和豐富醫療經驗，並不斷對醫療問題作出貢獻，卻因中國的反對和施壓，而始終被排除在世衛組織之外，以致當年爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情時，台灣無法獲得即時防疫資訊。

連署請願函指出，如今2019新型冠狀病毒疫情蔓延，台灣處於防疫第一線，為確保2300萬台灣人民和全球安全，台灣不應再受到政治干預而無法加入世界衛生組織。

目前歐盟、日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）、美國衛生部長艾薩（Alex Azar）、荷蘭基民黨眾議員范赫沃特（Martijn van Helvert）與D66黨眾議員史卓瑪（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）已相繼表態，支持世衛組織將台灣納入。

美參議員致函世衛，促台成觀察員並提供疫情資訊

《中央社》報導，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納在內的多位參議員1月31日聯合致函世界衛生組織，敦促讓台灣成為世衛觀察員，並要求世衛組織提供台灣疫情相關資訊與協助。

除賈德納（Cory Gardner）外、盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）、柯寧（John Cornyn）、殷荷菲（James Inhofe）、羅姆尼（Mitt Romney）、克魯茲（Ted Cruz）也連署這封給世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信函，表達對台灣遭世衛組織排除的關切。

參議員在信函指出，在世衛組織於去（2019）年12月31日首次注意到2019新型冠狀病毒後，新型冠狀病毒在中國造成數千例病例，也傳播到全球至少23個國家。這類危險的傳染病需要全球協調一致共同努力，也應該允許像台灣這樣具有世界一流醫療能力的國家運用其專業知識協助預防與遏制。

信函指出，中國率先採取行動將台灣孤立於國際社會之外，向其他國家與國際組織施壓，讓台灣無法以觀察員身分參與。世衛組織排除台灣，損害國際公共衛生有效協調的能力，台灣政府無法獲得當前全球健康問題的重要資訊，台灣也無法與世衛組織及其他會員國衛生官員協調合作，針對危機做出更統一的全球應對措施，全球社會都將因此受害。

信函指出，疫情爆發後，中國試圖隱匿新型冠狀病毒的傳播。依靠明顯不值得信賴的中國從世衛組織接收到的信息，對2300萬台灣人來說，是對健康構成不可接受的危害。桃園國際機場是亞洲最繁忙的客運與貨運機場之一，依靠中國提供訊息對區域，特別是對缺乏像台灣這樣有先進醫療體系的亞洲國家也會帶來危害。

信函最後寫道，為了更加確保國際全球健康與安全，敦促世衛組織在疫情會議與大會上給予台灣觀察員身分，並提供台灣應對這一疫情所需的訊息與協助，確保新型冠狀病毒得以遏制。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊之瑜