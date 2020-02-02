武漢台灣民眾將包機直飛返台，菲律賓出現中國境外第一宗肺炎死亡案例

（中央社）針對因肺炎新型冠狀病毒滯留武漢台灣民眾返台一事，武漢市台協會長蕭永瑞上午表示，已接獲市台辦通知協助統計精確返台人數，預計需時一至兩天，後續細節尚待安排。

蕭永瑞向中央社記者指出，今（2）日上午剛接獲通知將安排包機，現正準備發布通知給滯留武漢台灣民眾、以統計人數，原則上會區分急迫性，但爭取讓想返台的民眾都能搭機離開。

她表示，統計人數約需一至兩天時間，畢竟這次不能像過去一樣「說一說而已」，必須很嚴肅很準確、一個人一個位置，不能報名統計一堆人，最後又不搭乘占了別人位置，「那就很糟糕了！」

至於武漢封城後的生活影響，蕭永瑞表示，「我們都還好」，就是不要出門、在家裡坐著，不要串門子或旅遊，地鐵、公共汽車全部停運，連私家轎車也禁止行駛。

在民生必需品採購上，她指出，城區裡的超商都有開有販售，且門店多距離住家不遠、走路就可以到；在郊區部分，因距離較遠、對私家轎車並未禁行，「有水有電有（天然）氣有吃的，不會餓死」。

滯武漢台人有望回台，染肺炎台商不在此列

帶領滯湖北台人家屬召開記者會的台北市家長協會總會長徐正文今天接受中央社記者電訪表示，相關申請表格已於今天上午發放，但需要一段時間進行人數統計。

至於已確診感染武漢肺炎的金姓台商，徐正文表示，金姓台商已入住武漢協和醫院並獲得治療，且家人多數在當地，所以金姓台商不在此波返台名單之列。

滯留武漢台商包機返台，交通部：華航已待命

滯留武漢台商將在近日包機回台，交通部對此表示，華航早已待命，不論是飛武漢或長沙都已準備好，等協調定案後，就可以立即啟動。

《聯合報》報導，武漢台商協會證實，滯留武漢的台商將會在近日包機返回台灣，最近幾天就會成行。

對此，交通部表示，華航早已待命，飛武漢或長沙都已準備好。交通部說，等陸委會、海基會與大陸協調定案，就可以立即啟動。

武漢肺炎首宗海外死亡，武漢男子病逝菲律賓

菲律賓衛生部今天宣布，菲國出現第一起武漢肺炎死亡病例，這也是武漢肺炎疫情爆發以來，第一個在中國大陸境外的死亡病例通報。

美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）報導，菲國衛生部指出，一名1月25日被送至聖拉薩羅醫院（San Lazaro Hospital）的44歲中國武漢男子昨天病逝，他是菲國第一例武漢肺炎確診病例的伴侶。

菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）說：「病患住院期間發展成嚴重肺炎，在他生前最後幾天裡，他的情況還穩定且有好轉跡象，然而情況在最後的24小時裡急遽惡化，導致死亡。」

菲國衛生部表示，他們正與中國大使館合作處理後續事宜，將把男子遺體火化；菲國上月30日證實，一名來自武漢的38歲婦人經檢測確認2019新型冠狀病毒（2019-nCoV,俗稱武漢肺炎）陽性，目前她仍在在聖拉薩羅醫院觀察中。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊之瑜