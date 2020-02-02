過了八個月，仍然有一種盡忠職守叫保安

香港人過農曆年，愛說一個關於保安的笑話。話說住客常投訴，一年三百六十日樓下保安服務態度麻麻，一到農曆年之前那幾天就忽然變殷勤，為的就是搏取住客新年派發的利是。保安在香港人心目中，未必是受到尊重的專業。

但年初八的晚上，有一位保安叔叔讓人見識了膽色和擔帶。

這個年初八，在九龍老牌屋村美孚新邨，忽然變得「勇武」起來。美孚新邨落成於1970年代，住客不少是上了年紀的長者，屋邨裡最多的商號是診所，其次就是銀行。這裡的住客，年紀大，坐擁資產豐厚，不少人性格溫和保守，今天起來抗爭，皆因燒到埋身。

話說「武漢肺炎」疫症之下，政府宣佈把與美孚一街之隔的饒宗頤文化館改為隔離營，表示要在此把與確診者接觸過但未有病徵的人進行隔離之用。消息一出，街坊群起反抗，下午集會後，晚上又聚集起來，在邨口百老匯街的樓梯口聚集：「反對美孚隔離營！」「封關！」的口號此起彼落。

晚上10時許，約一百名街坊聚集在邨口，大部份是中年人，有人穿了拖鞋，有人抱了小狗。區議員宣讀了政府最新的聲明，並表示已收集了居民簽名，有個別街坊不滿：「簽名沒用的！我們要時限！」

年輕人按捺不住，11時許，有數個少年人衝出馬路，以發泡膠盒、雪糕筒、路牌、垃圾筒堵路，有人用噴漆把兩駕巴士車頭玻璃噴花，巴士司機唯有讓乘客下車。

老牌屋苑的園藝功夫出色，農曆年裝飾用的一盤盤年花，被抗爭者整盤借用，菊花連根帶泥被挖出、金色布藝包着的膠花盤，散落一地，成為了美孚獨有的懷舊味而有新年氣氛的路障。馬路上留下了塗鴉：「封關救港」「反對MF隔離營」。

附近的巴士站葵涌道天橋底，一直有幾位軍裝警員在監視，果然，堵路之後，防暴警察極速出現，湧出馬路清理路障。居民回到屋苑範圍內叫口號，罵警察。

隨後的一個半小時，警察站得遠遠，以大光燈照射邨民，邨民回罵，有中年婦女以電筒回射警察，也有少年人氣憤地踢一下路邊的雜物。大批居民站在平台上眺望警方，警察也不斷以電筒照射。

至凌晨一時前，警察的人數忽然大量增加，多輛警車到場，站在街頭的防暴警最少達到100名，並在交投接耳，好像有所盤算。我旁邊的尼泊爾裔記者採訪了半年，預告着事態：「警察正計劃如何衝過來呢，有可能繞路。」部份邨民感應到事情不妙，退到樓梯頂部。

12時50分，警方多方包抄，兩輛警車兜路入邨，在「多多餅店」、「車輪餅小姐」後面的吉利徑下車，然後同時派人衝上第三期平台。凌晨時分，百計防暴警在地利亞學校旁邊、滄浪亭、新上海飯店一帶的平台疾走。

有住戶聽到吵耳聲，開燈查看，邨民憤怒得從四方八面回罵，有人從樓上扔下水瓶，警方一度向樓上站在騎樓的女住戶舉起雷明登布袋彈槍。

防暴警衝入邨期間，截停多名居民搜身，又向最少三名男女噴射胡椒。面對百計裝備精良的防暴警，一名身型高大，微胖，但頭髮半秃的保安叔叔，一直跟隨。警察衝入邨之前，我已見到他和一兩位同事在樓梯底待命。我跟他說：「警察隨時也可能衝進來。」他說知道，會盡力做。

整個反修例運動出現過不少勇敢保安的身影，在去年7月，我還在沙田小商場看過保安嘗試阻擋警察；及至10月初，馬鞍山新港城商場的名5保安因嘗試阻止警察入商場而被拘捕；再加上這半年來，警察公開表示，不論是街道、商場、學校、屋苑，任何地方他們都有權進入。「私人地方」這種概念，對警察行動，已經沒有禁忌了。

我記得站在樓梯口的警察嗌咪：「你這裡有非法活動，我們警告了你們兩次了，不要逼我們警察進來執行職務！」有穿着睡衣與外傭落樓下散步的阿伯，看到警察在平台橫衝直撞，光火回罵。女住客扯高嗓子：「這裡是我屋企！甚麼叫非法集結？」有人諷刺說：「你們一世也買不起美孚新邨的了！」（美孚千呎住宅樓價過千萬）

但是警察不為所動，在平台隨意走動，對美孚居民來說，平台平日是孩子學習騎單車的地方，坐輪椅的老人被外傭下午推着曬太陽的地方。這個凌晨，成為了警察暢通無阻長驅直進的地方，個別警察遊走時態度甚差，唬嚇記者：「你說追就追？退後！」「保持距離！」記者經過多個月訓練，都懂得忍着後退。

反而是那位微胖高個子保安，一直緊緊跟着警察，並舉高手指，一夫當關，態度堅定地理論：「叫你們的指揮來見我！我有禮貎問你誰是指揮官！你哋兇我有甚麼用？找個人跟我談吧！」保安叔叔說，當時有警員諷刺他只是「保安仔」，叫他「走開！」但他仍是不肯離開。

保安叔叔以一敵眾，他只是穿了一件寫了美孚邨名英文字的「MFSC」風褸，螢光帶在暗黑中閃閃發亮，防疫口罩也給他扯到下巴了，方便說話。

他站在一排防暴警前面，眼睛被警察的大光燈照着，他還是鎮定地回話：「樓上的居民全部給你們吵醒了！你們走吧！」理論一陣子，警察暫時撤退。警察下樓梯之前，胖叔叔還勸說後面憤怒的居民別站太前。

凌晨1時20分，警方再度衝進屋苑平台，拘捕數人。有一對中年夫婦後來下樓，他們表示，兒子說去找朋友，不久後才得悉兒子在樓下被拘捕，他們語氣憂心地聯絡律師及議員協助。紥根美孚多年的區議員伍月蘭亦被捕。而這位胖保安亦在第二次行動中被警察抄下了身份證資料。

後來，這位表示在美孚做了八年保安的叔叔說：「我希望讓你們居民明白，美孚的保安是做嘢的。」

他澄清：「我亦不是代表公司，我是代表美孚，我只是保安。可惜是，警察始終沒有派指揮官出來跟我對話。」

居民忍不住拍手喝采，有男街坊熱情回應：「叔叔我愛你呀！美孚保安好嘢！」

他有點害羞：「一句說話，我只是盡番保安的責任。」

叔叔繼續解釋，早預料警察衝入平台，也曾與同事舉手嘗試攔一下，但警察人多，照衝入邨：「警察有權逗我（截查我），有權噴我（胡椒），有權說我阻差辦公。但我們作為保安，又要維護街坊又要維護同事，好難做，無辦法，我們人丁單薄，我們不想被街坊榨型，投訴我們做保安不做事。」

保安薪金微薄，這樣做值得嗎？保安叔叔說得豁達：「我不怕被拘捕，若被拘捕，最多唔撈囉！（丟掉工作也沒所謂）」街坊聽到報以掌聲。

已經8個月了，警察的行徑有目共睹，最初有人仍然抵抗或許是天真，今天仍然不妥協，那就是一種知其不可而為之的膽色了。

保安叔叔仍腰板挺直地說：「我不怕警察，怕他們甚麼？我甚麼風浪未見過？我年紀又比他們大，工作丟了也沒所謂，一個人最緊要有實力，丟了工作也有容身之地。我有的是自信，但卻不是自負。」

不怕被公司怪罪？「寫字樓那邊可能不滿意，也不知道後果如何，但他們是文職，我是武職，大家的想法會有不同。」他說，清楚知道，自己這樣做，或許會有後果，但他仍然沒有退縮。

不少街坊上前多謝他，說不怪責他沒法阻止警察：「你做了你可以做的事，那已經很足夠。」又有居民說笑，說一定要給他一封很大的新年利是。他有點靦腆地雙手作揖說：「祝大家新年快樂，身體健康。」

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