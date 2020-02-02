2020/02/02, 社會
民意調查：港人對政府應對「武漢肺炎」極不滿
Photo Credit: AP/ 達志影像
我們想讓你知道的是
得注意市民對醫護罷工的支持度十分一面倒，記憶中比去年各次有關三罷的調查的支持度都要高。
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文：梁啟智
香港民意研究所上月31日公佈有關「武漢肺炎」的民意調查，結果發現市民對政府極為不滿。
首條問題為「你有多滿意或不滿香港政府應付俗稱武漢肺炎的表現」，結果發現滿意的有11%，一半半的有14%，不滿的有75%。
第二條問題為「有意見認為政府應該即時禁止所有中國大陸居民入境香港，俗稱全面封關，你有多支持或反對全面封關」，結果發現支持的有80%，一半半的有10%，反對的有10%。
第三條問題為「若果政府未能有效處理疫情，你有幾支持或反對前線醫護人員發動罷工」，結果發現支持的有61%，一半半的有7%，反對的有32%。
上述結果可見，市民對政府處理疫情的無能已是怒火中燒。其中八成受訪者支持全面封關，和去年底要求獨立調查委員會的比例一樣。林鄭可以一年之內有兩件事和八成市民對著幹，實在蔚為奇觀。
至於為什麼會有一成受訪者仍然滿意政府的防疫工作？其實過去有開警察信任度的調查也看到一直有一成人是政府死忠，相當穩定，這班人恐怕怎樣也不會變的了，所以數據並不意外。
最後，得注意市民對醫護罷工的支持度十分一面倒，記憶中比去年各次有關三罷的調查的支持度都要高。
文章獲作者授權轉載，作者Facebook。
責任編輯：Alvin
核稿編輯：Kayue