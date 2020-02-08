檔車騎術寶典第五式：騎沒有ABS的車時，該怎麼煞車？

前面介紹這麼多關於煞車的操作，是不是對於檔車該怎麼煞車有更多了解了呢？接下來要講解的是更進階的煞車技巧。

ABS（Anti-lock Braking System）是防鎖死煞車系統，能讓車子在煞車過程中不至於因為輪胎鎖死而失去控制，並縮短煞車距離，對於車手的安全性有大幅的提升。那在操作ABS時，有什麼需要特別注意的地方呢？讓Moto7站長實際操作演練給你看！

ABS能保持煞車時的前、後輪軌跡穩定

初心者：前一篇談換檔時有提到，減速的時候要跟著速度下降，一檔一檔慢慢退，那我遇到緊急煞車的時候，也要一檔一檔退嗎？

站長：如果是緊急情況的時候，當然就不需要管退檔，專心煞車呀。

初心者：但有些人說遇到緊急的情況下，我應該利用退檔的檔煞來幫助我減速。

站長：如果是「緊急情況」的話，你還有心力分神去進行退檔嗎？如果有心力去退檔的話，還算「緊急情況」嗎？

初心者：好像也是。那我要抓離合器嗎？

站長：在快煞停的時候再抓離合器，避免熄火就好，緊急時刻還是專注在煞車控制。

具有ABS的車款，絕大多數在輪框上都會有這一圈轉速環，用來判斷前、後輪轉速。

初心者：大家都說有ABS的比較好，說有ABS的車煞車都不用怕，是這樣嗎？

站長：ABS的確是一個增加安全性的設備，輪胎不會因煞車而鎖死，是ABS其中之一的效果。對騎士來說，有ABS就不用害怕煞車鎖死摔車，其實可以更放心的去煞車。

初心者：那另一個效果呢？

站長：另一個效果就是保持煞車時的前、後輪軌跡穩定。

初心者：前、後輪軌跡穩定？

站長：簡單一點講，就是煞車時不會偏移滑胎。因為輪胎不會因煞車鎖死，會保持滾動，所以前、後輪都能維持在同一條軌跡上，這樣一來也讓騎士在煞車減速的過程更有安全感。

ABS能避免輪胎煞車鎖死，自然也不會發生這種後輪鎖死偏移的情況（註：以手動方式解除ABS）。

初心者：那如果騎沒有ABS的車，要怎麼獲得最大的煞車效果呢？

站長：參考我們在上一篇所教的操作方式，在一般道路上前輪基本不大會鎖死，但如果想盡可能的獲得最大煞車效果的話，你需要更細心感受，在後輪抬起或前輪鎖死前，釋放一點煞車。

初心者：像是什麼情況下呢？

站長：當你覺得屁股有浮浮的感覺，那代表後輪要被抬起來了，這時要微微釋放一點煞車，讓後輪持續接地，幫助減速。另一個情況就是當你感覺到前叉吃到底的時候，這時你也需要釋放一點前煞車，避免前叉觸底後造成前輪打滑的情況。

車身直立的情況再來煞車

初心者：像我的車有ABS，在操作煞車時，有什麼特別需要注意的嗎？

站長：前面有提到，ABS不會讓輪胎鎖死，所以有ABS的車款在煞車的時候，除了參照前面的煞車方式之外，在需要緊急煞車的時候，可以放膽的大力扣下煞車，由系統來判斷輪胎是否鎖死並介入制動，直到狀況解除為止。簡單的說，用力扣到底就對了，這期間ABS作動可能會讓拉桿、踏板產生抖動，是正常的，不要理它，持續扣住煞車。

虛線是無彎道ABS車款，在彎中煞車所會走的路線，而彎道ABS則能沿著實現前進。

初心者：那我如果在過彎的時候發現有情況需要煞車怎麼辦？

站長：如果真的不得不煞車的話，不論有沒有ABS，都應該先將車身直立，確實減速之後再進行轉向，只有一種情況能在有傾角時也大力使用煞車。

初心者：什麼樣的情況？

站長：就是你車上搭配的是彎道ABS，它會透過更多感應器判斷車身動態，在有傾角的情況下也會調控煞車力道，但這其實是最後手段。

彎道ABS除了基本的ABS控制器輪速感應外，還多一組IMU（車尾）用來更精準的判斷車輛動態。

初心者：最後手段？

站長：因為最好的辦法就是不要在彎中煞車，在進彎前就將速度調整好才是上上策，但如果在彎中遇到狀況，不得不改變原本的過彎節奏，那麼第一時間應該是考慮改變路線的方式通過。

初心者：原來如此，所以最好把速度確實放慢再進彎嗎？

站長：沒錯，這才是最好最安全的騎乘方式。

煞車是騎乘摩托車上，最重要的一門課題

只靠著兩條輪胎接觸地面的摩托車，煞車的操作對於騎乘安全上有著相當密切的關係。即使現在摩托車配備ABS，已經陸續普及在125c.c.以上的車款中，大大降低煞車操作的難度。但煞車做為調整速度的工具之一，學會正確的煞車操作方式，才能有更完善的騎乘體驗。希望大家能透過這期內容，加以練習，不但提高行車安全，也能獲得更多的騎乘樂趣。

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本文經Moto7專業機車資訊網授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航