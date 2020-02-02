武漢肺炎防疫：高中職以下延後至2月25日開學，小學生父母將可請「防疫照顧假」
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教育部長潘文忠指出，針對國中會考、技專統測、大學指考等考試日程和入學措施時程不會改變，但因應開學時間延後和課程實施調整，會請台師大心測中心、技專測驗中心、大考中心等相關考試單位調整考試範圍，不會讓考生權益受損。至於已開學的私立幼兒園，目前依然維持正常，沒有停課。
（中央社）因應武漢肺炎防疫，中央流行疫情指揮中心今（2）日決定，高中職以下學校延後2週開學；教育部表示，下學期於2月25日開學，國中會考、技專統測和大學指考考試日程不變。
中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，指揮官衛福部長陳時中、教育部長潘文忠等人出席。為了學生健康，並將傳播風險降到最低，指揮中心決定全國高中職（含）以下學校延後2週開學。
教育部長潘文忠表示，高級中等以下學校108學年度寒假延長兩週、暑假縮短兩週，108學年度第二學期（下學期）於2月25日開學，7月14日休業，2月15日不補課，這樣不會影響到學生受教權益。
潘文忠指出，針對國中會考、技專統測、大學指考等考試日程和入學措施時程則不會改變，但因應開學時間延後和課程實施調整，會請台師大心測中心、技專測驗中心、大考中心等相關考試單位調整考試範圍，不會讓考生權益受損。
大學開學日部分，潘文忠表示，近日已有部分大學宣布延後開學，由於防疫是共同全面性工作，教育部和各大學將於明天討論後再做決定，至於大陸學位生來台後如何安置，明（3）日會議中將一併討論。
衛福部新聞稿指出，指揮中心提醒，學校教職人員及學生如近期曾到中港澳地區，建議在家休息14天。民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合各項檢疫與防治措施；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922 (或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。
《聯合新聞網》報導，勞動部部長許銘春表示，「防疫照顧假最多可以請兩週」，防疫照顧假針對12歲以下學童，家長可以有一人請這個假。因為是特別必要措施，不可歸責於勞工，雇主一定要准假，也不得要求以事假，不可扣全勤獎金，不能刁難。為了防疫，呼籲雇主共體時艱。
避免社區感染，限制居住廣東者入境
為了守住新型冠狀病毒疫情不擴大為社區感染，中央流行疫情指揮中心還有幾項決定。2月1日中央流行疫情指揮中心專家諮詢會議決議如下：
- 返台14天內且具中國大陸旅遊史之民眾，暫勿至醫院及機構探視，並延後非急迫需求之醫療或檢查。
- 返台14天內且具中國大陸旅遊史之照護機構工作人員與醫療院所工作人員，暫勿前往上班，並進行自主健康管理14天。
針對廣東省為二級流行地區的防疫政策再升級：
- 居住地在廣東省之中國籍人士禁止入境。
- 小三通入境及具廣東省旅遊史者，一律居家檢疫14天。
- 中港澳入境無症狀旅客提升為自主健康管理，期間盡量避免外出，如需外出應配戴外科口罩。
- 有上呼吸道症狀的旅客即使採檢結果為陰性，仍需自主健康管理14天。
昨（1）日國內新增89例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1007名個案，含10名確診、829名排除、餘隔離檢驗中（91名初驗陰性、其餘待檢驗）。10名確診個案接觸者總計486人，其中34人有症狀已通報（32例採驗陰性、2例檢驗中）。
中國大陸累計31省市區（不含港澳）確診1萬4405例新型冠狀病毒感染個案。在感染個案中，死亡305例，重症2110例，疑似病例1萬9544例。累計密切接觸者16萬3844人，追蹤中13萬7594人。
除了台灣之外，國際間累計152例確診，分布於25個國家／地區，較前一日新增西班牙；病例數以泰國19例、新加坡18、日本17例（不含無症狀5人）、香港14例、南韓15例及澳洲12例為多。
武漢台商返台，柯文哲自爆北市隔離地點
因應武漢肺炎防疫，中央疫情指揮中心證實已選定2類場所，作為武漢台商包機回台隔離使用，包括軍營和部會閒置空間。台北市長柯文哲今天爆料，北市隔離地點在陽明山。
柯文哲出席台北市政府1日、2日舉辦的首長共識營，今天下午接受媒體訪問時自爆，台北市的隔離場所是台灣銀行位於陽明山的宿舍。
中國武漢封城後，仍有476名台商滯留，這些台商近日可望包機回台，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥證實，將準備特定指定場所作為台商隔離、檢疫使用，目前應該不會在醫院隔離，偏向找有單人房的空間，由專人提供食宿、監測健康狀況。
莊人祥說，北、中、南將擇定3至4個據點，已選定2類場所，首先是國軍營區，其次是部會閒置的會議、住宿場所，部分已安排妥當，部分仍在談，但為避免造成附近居民恐慌或汙名化，暫不對外公布隔離地點。
不過，柯文哲卻自爆，軍營是通舖，所以作為隔離場所不適當，「我們台北市分到的是在陽明山在台銀的宿舍吧，全台有5個，原則上最標準是一人一間」。
他說，依照之前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，當300個人中有10個人確診，無法確定其他290人的狀況時，就是一人一間進行隔離，14天後沒有發燒等症狀才回到社會。
柯文哲自爆北市的隔離地點，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮官陳時中僅表示，這類資訊被洩露，會視情況依規定辦理。
針對最近口罩缺貨行政院統一調度、疾管署也無償釋出百萬片口罩助地方政府防疫。柯文哲重申，既然要管制，應公開透明，公布發給每縣市多少口罩，但現階段一天百萬片絕對不夠。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：楊之瑜