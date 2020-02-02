武漢肺炎防疫：高中職以下延後至2月25日開學，小學生父母將可請「防疫照顧假」

（中央社）因應武漢肺炎防疫，中央流行疫情指揮中心今（2）日決定，高中職以下學校延後2週開學；教育部表示，下學期於2月25日開學，國中會考、技專統測和大學指考考試日程不變。

中央流行疫情指揮中心今天召開記者會，指揮官衛福部長陳時中、教育部長潘文忠等人出席。為了學生健康，並將傳播風險降到最低，指揮中心決定全國高中職（含）以下學校延後2週開學。

教育部長潘文忠表示，高級中等以下學校108學年度寒假延長兩週、暑假縮短兩週，108學年度第二學期（下學期）於2月25日開學，7月14日休業，2月15日不補課，這樣不會影響到學生受教權益。

潘文忠指出，針對國中會考、技專統測、大學指考等考試日程和入學措施時程則不會改變，但因應開學時間延後和課程實施調整，會請台師大心測中心、技專測驗中心、大考中心等相關考試單位調整考試範圍，不會讓考生權益受損。

大學開學日部分，潘文忠表示，近日已有部分大學宣布延後開學，由於防疫是共同全面性工作，教育部和各大學將於明天討論後再做決定，至於大陸學位生來台後如何安置，明（3）日會議中將一併討論。

避免社區感染，限制居住廣東者入境

武漢台商返台，柯文哲自爆北市隔離地點

因應武漢肺炎防疫，中央疫情指揮中心證實已選定2類場所，作為武漢台商包機回台隔離使用，包括軍營和部會閒置空間。台北市長柯文哲今天爆料，北市隔離地點在陽明山。

柯文哲出席台北市政府1日、2日舉辦的首長共識營，今天下午接受媒體訪問時自爆，台北市的隔離場所是台灣銀行位於陽明山的宿舍。

中國武漢封城後，仍有476名台商滯留，這些台商近日可望包機回台，中央流行疫情指揮中心監測應變官、疾管署副署長莊人祥證實，將準備特定指定場所作為台商隔離、檢疫使用，目前應該不會在醫院隔離，偏向找有單人房的空間，由專人提供食宿、監測健康狀況。

莊人祥說，北、中、南將擇定3至4個據點，已選定2類場所，首先是國軍營區，其次是部會閒置的會議、住宿場所，部分已安排妥當，部分仍在談，但為避免造成附近居民恐慌或汙名化，暫不對外公布隔離地點。

不過，柯文哲卻自爆，軍營是通舖，所以作為隔離場所不適當，「我們台北市分到的是在陽明山在台銀的宿舍吧，全台有5個，原則上最標準是一人一間」。

他說，依照之前嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的經驗，當300個人中有10個人確診，無法確定其他290人的狀況時，就是一人一間進行隔離，14天後沒有發燒等症狀才回到社會。

柯文哲自爆北市的隔離地點，嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）中央流行疫情指揮官陳時中僅表示，這類資訊被洩露，會視情況依規定辦理。

針對最近口罩缺貨行政院統一調度、疾管署也無償釋出百萬片口罩助地方政府防疫。柯文哲重申，既然要管制，應公開透明，公布發給每縣市多少口罩，但現階段一天百萬片絕對不夠。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：楊之瑜