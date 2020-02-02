病人排不到住院病逝不列統計，陸媒：「武漢肺炎」官方數據不反映全貌

（中央社）武漢肺炎確診和死亡數字驚傳可能與官方公布不符，陸媒說，武漢當地有病人因在確診前就病亡，因此不能列入官方統計，只能算是「肺部感染死亡」，而出現症狀卻不能住院的也不算確診病例。

《財經雜誌》報導，財經記者近日採訪了10餘名病患家庭，其中多數都疑似感染了新型冠狀病毒引致的肺炎，但由於各家醫院的醫療資源和床位不夠，許多出現感染症狀的病患因此無法入院治療。

受訪者劉梅的婆婆就屬於這種情況。劉梅說，婆婆1月21日在武漢第一醫院診斷結果顯示肺部高度感染，但輾轉數家醫院都未能住院，只能在家自我隔離，直到病危才送上救護車，家人自此沒見到這位老人家，只收到一張火化單，顯示死因是病毒性肺炎。

由於劉梅的婆婆生前未獲得住院資格，因此病亡後未計入武漢肺炎確診死亡數據，只能算是因「普通肺炎」而去世。

不具名的醫生告訴《財經雜誌》記者，「這兩天醫院門診一天有120左右發熱病人，其中大約80名有肺部感染，但只有5名可能最終被收進醫院」，醫院只能讓剩下75名病患回家，「患者沒辦法，我們也沒辦法」。

報導說，上述醫院已有至少5宗死亡疑似病例因生前未被確診，因此不能計入武漢肺炎確診死亡人數，「這意味著，目前人們所能看到的確診、死亡病例數字，並不能完全反映這次疫情的全貌」。

武漢某定點醫院一名醫生也表示，該院收了600名重症病人，但無一人確診，原因是「缺（檢測）試紙」，「但我們也搞不懂為什麼會缺」。

此外，有病患家屬透露，即便社區和醫院都建議患者立即住院，仍舊不能確定有床位可以住進去。一家定點醫院就因為床位不足，導致大量病人拿著住院單排隊卻無法住進醫院。

醫生表示，收治的重症患者才能算是疑似病例，需要確診進一步治療，如果沒有確診就去世，就不會列為確診死亡人數，只能算「肺部感染死亡」。

報導歸納說，結論就是「大量的病患者在確診流程和統計數字之外」。

《財經雜誌》這篇題為《統計數字之外的人：他們死於『普通肺炎』?》長篇報導獲得眾多媒體轉發和關注。對於許多患者竟然不在統計數字之內一事，微博網民幾乎一面倒地譴責。

有人說「80名患者肺部感染，只有5名才能住院，住院的才算疑似。想想都恐怖」。

還有網民認為，「這才是真正武漢的現實情況，那些虛偽的數字、虛偽的報導，根本無法掩飾民眾的水深火熱」。

中國國家衛生健康委員會今天通報，截至2月1日24時，中國大陸共確診1萬4380例武漢肺炎感染病例，累計死亡304例。

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責任編輯：Alvin