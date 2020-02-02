【東南亞週報】緬前總統登盛重出江湖為反對黨助選｜柬埔寨將推央行數位貨幣｜菲議員遭美註銷簽證杜特蒂揚言終止軍事互訪協議

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第51期，為讀者挑選2020年1月25日至1月31日期間，有關緬甸、柬埔寨、菲律賓、印尼、新加坡與馬來西亞等國家的六則東協區域大事。

緬甸｜前總統登盛重出江湖，為反對黨助選

緬甸主要反對黨聯邦鞏固與發展黨（United Solidarity and Development Party）發言人U Nanda Hla Myint於1月25日表示，前總統登盛（U Thein Sein）願重出江湖，助其所屬政黨一臂之力，以贏得本年底的大選。

U Nanda Hla Myint進一步指出，「登盛作為該黨一員及前任黨魁，深感自己有責任協助該黨贏得選戰，因此將夥同前任閣員同僚與黨中央委員會合作，投入相關助選活動」。

登盛亦於本月稍早發言警告，緬甸正面臨內外交迫的威脅，對內有領土、種族及宗教衝突，對外則有他國政權「假民主與人權之名而行干預之實」，而本次大選正是扭轉此局勢的重要機會，呼籲選民應該支持能真正保衛緬甸的候選人。

目前緬甸聯邦選舉委員會尚未決定大選的確切日期，但相關準備程序正順利進行，包括已選定全國各地投開票所、彙妥選舉人名冊等事項，屆時將有超過4萬個投開票所供3700萬合格選民投票。該會官員U Myint Naing並認為，海外僑胞、選舉觀察員、媒體及政府官員等人員的提早投票將會是一大考驗，但當局已誓言確保所有程序毫無差錯。

登盛當初是在軍方支持聯邦鞏固與發展黨的背景下，於2011年就任總統，並在該黨以10％席次慘敗給由翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導、囊括77％席次的全國民主聯盟（National League for Democracy）後，於2016年黯然下台。

緬甸前總統登盛（U Thein Sein）於2015年出席與種族武裝組織協商停火會議時，於開幕致詞│Photo Credit: Reuters / 達志影像

柬埔寨｜區塊鏈應用，柬埔寨將推行央行數位貨幣

柬埔寨國家銀行（National Bank of Cambodia）總裁Chea Serey表示，將於近幾個月內推動以區塊鏈為基礎、點對點（peer-to-peer, P2P）形式的支付與匯款平台，以及當局所發行的加密貨幣，亦即央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency）。

這個名為「Project Bakong」的計畫，由柬埔寨國家銀行於2019年7月首度提出並著手進行試驗，目標是將原本散布各式支付管道的使用者帶至同一平台，打造更友善的環境，讓使用者不再受限於交易往來的特定機構，最終甚至能涵蓋跨境支付。

此計畫目前已得到全國43家商業銀行中的11家支持，預計正式上線後會吸引更多機構加入。參與此計畫的金邊商業銀行（Phnom Penh Commercial Bank）總裁Shin Chang Moo便肯定道，相較於傳統支付與匯款方式如金融卡或信用卡，「Bakong」央行數位貨幣不僅更為便捷，成本也較低廉。

根據柬埔寨國家銀行的說明，屆時使用者將可設置自動連結至自身銀行帳戶的「Bakong錢包」，能輕鬆以即時匯率兌換柬埔寨法定貨幣瑞爾與央行數位貨幣；此外，柬埔寨國家銀行將會透過該平台儲存交易資料，這也意味著支付的款項得以獲得追蹤。

目前許多國家都如火如荼在發展由各自國家所監管的數位貨幣計畫，並醞釀推行央行數位貨幣，以抗衡如臉書「Libra」此種由私人所發行的虛擬加密貨幣。加拿大、瑞士等國的央行甚至與國際清算銀行（Bank of International Settlement）合作，設立專門研究央行數位貨幣的智庫，以因應此股潮流。

柬埔寨國家銀行總裁Chea Serey在今年1月與日本來訪金融業界人士分享柬埔寨區塊鏈技術系統與應用的經驗│Photo Credit: 柬埔寨國家銀行臉書

菲律賓｜美拒發菲參議員簽證，杜特蒂擬終止軍事互訪協議、禁內閣出訪美

美國拒發簽證給菲律賓參議員德拉羅薩（Ronald “Bato" dela Rosa），引發杜特蒂揚言取消與美國簽訂的軍事互訪協定（VFA），並下令禁止內閣成員出訪美國。

現任參議員的德拉羅薩，於2016年至2018年擔任國家警察局長。他在22日時表示美國未具名理由便註銷原定2022年到期的簽證，推測可能與任國家警察局長期間曾參與毒品戰爭和法外處決有關。對於此事杜特蒂盛怒，揚言終止與美國簽訂的軍事互訪協定（VFA）。府方發言人帕內洛（Salvador Panelo）則聲明，美方出於禮儀應給予拒發簽證理由。

在去年底，菲國便曾因美國在2020年度國務院及對外業務預算案中，增修禁止涉及參議員德利馬（Leila de Lima）不法監禁的相關人士入境美國，菲律賓因而拒絕美國參議員杜賓（Richard Durbin）、雷希（Patrick Leahy）入境。

美菲軍事互訪協定於1999年生效，簽署國可因軍事演習或人道援助互相暫時派駐軍隊。菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）則指出，若菲國認定該協定已不符合國家利益，有權單方面終止。杜特蒂責成司法部進行評估，並表示後續將由外交部來處理終止事宜。

此外，杜特蒂於29日下令禁止其內閣成員出訪美國以示杯葛，並表示關於三月在美國拉斯維加斯舉辦的美國東協特別高峰會，出於「戰略與地緣政治考量」，已拒絕出席的邀約。

杜特蒂下令禁止內閣出訪美國│Photo Credit: AP / 達志影像

印尼｜叫車平台Grab於雅加達推出電動車服務

網路叫車平台Grab與韓國現代汽車合作，於1月27日首先在雅加達推出電動車叫車服務（GrabCar Elektrik），首批將有20輛電動車上路。

Grab於2019年12月宣布其電動車發展計畫，電動車將與韓國現代汽車合作，而電動機車則是和印尼PT Astra和日本本田汽車合資的Astra Honda Motor以及印尼電動機車Gesits攜手。首先在蘇加諾－哈達國際機場提供50台現代電動車的叫車服務，目標是今年底提高至500台，亦不排除與其他車廠合作。電動車服務成本預計比一般轎車高出10－15％，將使每公里乘車費率高出200－250元印尼盾（約新台幣0.5元）。

Grab說明其電動車發展計畫，在2019年7月獲得日本軟銀20億美金的投資，來紓解雅加達都會區交通阻塞與空氣污染問題。而現代汽車在2019年11月宣布投資15.5億美金，在東南亞地區蓋其第一座電動車廠，便瞄準廣大市場，選址在印尼。

Grab地區總裁里茲奇（Ridzki Kramadibrata）表示，為了擴大電動車計畫，仍需政府提供協助，如稅賦優惠以及加強充電站的佈設。目前雅加達地區只有3座充電站，須加速基礎建設。其他的政策建議則如提供電動車專用車道，或是免費停車的措施，來鼓勵電動車的使用。

印尼政府在2019年8月通過支持電動車產業的政策，預計在2021－2022年開始電動車量產，在2025年達到生產汽車總量20％為電動車、約200萬輛電動車上路的目標。

Grab辦公室│Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

新加坡｜對抗武漢肺炎，新國禁止過去14天曾到中國大陸旅客入境

因應武漢肺炎疫情擴散，新加坡政府1月31日宣布於2月1日晚上11時59分起，禁止所有在過去14天曾到中國大陸的旅客入境新加坡，並且暫停簽發各種准證給中國大陸的旅客，之前已對大陸民眾發出的短期簽證與多次入境簽證也會暫時失效。

不過，在中國大陸的新加坡公民、永久居民、以及長期准證持有者仍能從大陸返回新加坡，但星國政府要求他們申請14天缺席假。世界衛生組織30日晚間剛宣布將2019新型冠狀病毒列為最高警戒的國際公共衛生緊急事件，星國政府隨即於 31日發布上述旅遊入境規定。

該措施宣布前，新加坡確診武漢肺炎為13例，但2月1日傍晚已達18例，在中國以外僅次於日本的20例與泰國的19例，為中國境外感染人數第三多的國家。星國目前病例皆為輸入型，尚未有本土案例。針對在全球衍伸出來的排華情緒，新加坡總理李顯龍2月1日強調武漢肺炎是公共衛生事件，不是國家和種族之間的問題，排華情緒對抵抗武漢肺炎工作無益。他呼籲民眾理性，也期許各國能和中國合作，打贏這場戰役。

新加坡樟宜機場體溫偵測，防範新型冠狀病毒的入侵。圖為新加坡樟宜機場體溫監測│Photo Credit: Reuters / 達志影像

馬來西亞｜散布關於武漢肺炎假新聞，大馬逮捕4人

馬來西亞政府1月29日逮捕4名散布關於武漢肺炎假新聞的嫌犯，他們在社群媒體疑似傳播武漢肺炎的不實消息，遭到大馬當局依據「通訊與多媒體法」（Communications and Multimedia Act）逮捕。

這四名嫌犯分別為1名教師、2名藥劑師、以及1名大學生，前三者在臉書發表武漢肺炎的假消息，大學生則在推特分享相關假新聞。當局分別在馬六甲、吉打、彭亨突擊逮捕上述4人，並沒收4支手機、5張Sim卡與兩張記憶卡。對於當前大馬網路上散播謠傳武漢肺炎假新聞的行為，具有示警作用。

根據大馬通訊與多媒體法，因分享具有冒犯性與威脅性內容者，可被判處最高馬幣5萬令吉（約新台幣37萬元），或一年以下監禁，或兩者併罰。若在定罪後繼續散布假新聞，每天將可多罰馬幣1000令吉（約新台幣7400元）。

面對武漢肺炎擴散，大馬政府如同周遭國家一樣嚴正以待，加強防疫措施。目前大馬確診8名病例，而政府已禁止湖北遊客進入馬來西亞，並對相關假新聞積極查案。此外，大馬政府也強調法令早已對口罩與洗手乳價格有相關規定，任何哄抬價格的行為，將可能觸犯反暴利法，違者最高可判處監禁3年。

責任編輯：楊之瑜

核稿編輯：羅元祺