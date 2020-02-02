【東南亞週報】緬前總統登盛重出江湖為反對黨助選｜柬埔寨將推央行數位貨幣｜菲議員遭美註銷簽證杜特蒂揚言終止軍事互訪協議
我們想讓你知道的是
雖然緬甸大選時間尚未確定，選前大戰已經開打。柬埔寨的數位貨幣計畫快速推展，已經得到11家銀行支持。
編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鍾依吟（南洋誌）
南洋誌東南亞週報第51期，為讀者挑選2020年1月25日至1月31日期間，有關緬甸、柬埔寨、菲律賓、印尼、新加坡與馬來西亞等國家的六則東協區域大事。
緬甸｜前總統登盛重出江湖，為反對黨助選
緬甸主要反對黨聯邦鞏固與發展黨（United Solidarity and Development Party）發言人U Nanda Hla Myint於1月25日表示，前總統登盛（U Thein Sein）願重出江湖，助其所屬政黨一臂之力，以贏得本年底的大選。
U Nanda Hla Myint進一步指出，「登盛作為該黨一員及前任黨魁，深感自己有責任協助該黨贏得選戰，因此將夥同前任閣員同僚與黨中央委員會合作，投入相關助選活動」。
登盛亦於本月稍早發言警告，緬甸正面臨內外交迫的威脅，對內有領土、種族及宗教衝突，對外則有他國政權「假民主與人權之名而行干預之實」，而本次大選正是扭轉此局勢的重要機會，呼籲選民應該支持能真正保衛緬甸的候選人。
目前緬甸聯邦選舉委員會尚未決定大選的確切日期，但相關準備程序正順利進行，包括已選定全國各地投開票所、彙妥選舉人名冊等事項，屆時將有超過4萬個投開票所供3700萬合格選民投票。該會官員U Myint Naing並認為，海外僑胞、選舉觀察員、媒體及政府官員等人員的提早投票將會是一大考驗，但當局已誓言確保所有程序毫無差錯。
登盛當初是在軍方支持聯邦鞏固與發展黨的背景下，於2011年就任總統，並在該黨以10％席次慘敗給由翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導、囊括77％席次的全國民主聯盟（National League for Democracy）後，於2016年黯然下台。
柬埔寨｜區塊鏈應用，柬埔寨將推行央行數位貨幣
柬埔寨國家銀行（National Bank of Cambodia）總裁Chea Serey表示，將於近幾個月內推動以區塊鏈為基礎、點對點（peer-to-peer, P2P）形式的支付與匯款平台，以及當局所發行的加密貨幣，亦即央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency）。
這個名為「Project Bakong」的計畫，由柬埔寨國家銀行於2019年7月首度提出並著手進行試驗，目標是將原本散布各式支付管道的使用者帶至同一平台，打造更友善的環境，讓使用者不再受限於交易往來的特定機構，最終甚至能涵蓋跨境支付。
此計畫目前已得到全國43家商業銀行中的11家支持，預計正式上線後會吸引更多機構加入。參與此計畫的金邊商業銀行（Phnom Penh Commercial Bank）總裁Shin Chang Moo便肯定道，相較於傳統支付與匯款方式如金融卡或信用卡，「Bakong」央行數位貨幣不僅更為便捷，成本也較低廉。
根據柬埔寨國家銀行的說明，屆時使用者將可設置自動連結至自身銀行帳戶的「Bakong錢包」，能輕鬆以即時匯率兌換柬埔寨法定貨幣瑞爾與央行數位貨幣；此外，柬埔寨國家銀行將會透過該平台儲存交易資料，這也意味著支付的款項得以獲得追蹤。
目前許多國家都如火如荼在發展由各自國家所監管的數位貨幣計畫，並醞釀推行央行數位貨幣，以抗衡如臉書「Libra」此種由私人所發行的虛擬加密貨幣。加拿大、瑞士等國的央行甚至與國際清算銀行（Bank of International Settlement）合作，設立專門研究央行數位貨幣的智庫，以因應此股潮流。
菲律賓｜美拒發菲參議員簽證，杜特蒂擬終止軍事互訪協議、禁內閣出訪美
美國拒發簽證給菲律賓參議員德拉羅薩（Ronald “Bato" dela Rosa），引發杜特蒂揚言取消與美國簽訂的軍事互訪協定（VFA），並下令禁止內閣成員出訪美國。
現任參議員的德拉羅薩，於2016年至2018年擔任國家警察局長。他在22日時表示美國未具名理由便註銷原定2022年到期的簽證，推測可能與任國家警察局長期間曾參與毒品戰爭和法外處決有關。對於此事杜特蒂盛怒，揚言終止與美國簽訂的軍事互訪協定（VFA）。府方發言人帕內洛（Salvador Panelo）則聲明，美方出於禮儀應給予拒發簽證理由。
在去年底，菲國便曾因美國在2020年度國務院及對外業務預算案中，增修禁止涉及參議員德利馬（Leila de Lima）不法監禁的相關人士入境美國，菲律賓因而拒絕美國參議員杜賓（Richard Durbin）、雷希（Patrick Leahy）入境。
美菲軍事互訪協定於1999年生效，簽署國可因軍事演習或人道援助互相暫時派駐軍隊。菲國國防部長羅倫沙納（Delfin Lorenzana）則指出，若菲國認定該協定已不符合國家利益，有權單方面終止。杜特蒂責成司法部進行評估，並表示後續將由外交部來處理終止事宜。
此外，杜特蒂於29日下令禁止其內閣成員出訪美國以示杯葛，並表示關於三月在美國拉斯維加斯舉辦的美國東協特別高峰會，出於「戰略與地緣政治考量」，已拒絕出席的邀約。
印尼｜叫車平台Grab於雅加達推出電動車服務
網路叫車平台Grab與韓國現代汽車合作，於1月27日首先在雅加達推出電動車叫車服務（GrabCar Elektrik），首批將有20輛電動車上路。
Grab於2019年12月宣布其電動車發展計畫，電動車將與韓國現代汽車合作，而電動機車則是和印尼PT Astra和日本本田汽車合資的Astra Honda Motor以及印尼電動機車Gesits攜手。首先在蘇加諾－哈達國際機場提供50台現代電動車的叫車服務，目標是今年底提高至500台，亦不排除與其他車廠合作。電動車服務成本預計比一般轎車高出10－15％，將使每公里乘車費率高出200－250元印尼盾（約新台幣0.5元）。
Grab說明其電動車發展計畫，在2019年7月獲得日本軟銀20億美金的投資，來紓解雅加達都會區交通阻塞與空氣污染問題。而現代汽車在2019年11月宣布投資15.5億美金，在東南亞地區蓋其第一座電動車廠，便瞄準廣大市場，選址在印尼。
Grab地區總裁里茲奇（Ridzki Kramadibrata）表示，為了擴大電動車計畫，仍需政府提供協助，如稅賦優惠以及加強充電站的佈設。目前雅加達地區只有3座充電站，須加速基礎建設。其他的政策建議則如提供電動車專用車道，或是免費停車的措施，來鼓勵電動車的使用。
印尼政府在2019年8月通過支持電動車產業的政策，預計在2021－2022年開始電動車量產，在2025年達到生產汽車總量20％為電動車、約200萬輛電動車上路的目標。
新加坡｜對抗武漢肺炎，新國禁止過去14天曾到中國大陸旅客入境
因應武漢肺炎疫情擴散，新加坡政府1月31日宣布於2月1日晚上11時59分起，禁止所有在過去14天曾到中國大陸的旅客入境新加坡，並且暫停簽發各種准證給中國大陸的旅客，之前已對大陸民眾發出的短期簽證與多次入境簽證也會暫時失效。
不過，在中國大陸的新加坡公民、永久居民、以及長期准證持有者仍能從大陸返回新加坡，但星國政府要求他們申請14天缺席假。世界衛生組織30日晚間剛宣布將2019新型冠狀病毒列為最高警戒的國際公共衛生緊急事件，星國政府隨即於 31日發布上述旅遊入境規定。
該措施宣布前，新加坡確診武漢肺炎為13例，但2月1日傍晚已達18例，在中國以外僅次於日本的20例與泰國的19例，為中國境外感染人數第三多的國家。星國目前病例皆為輸入型，尚未有本土案例。針對在全球衍伸出來的排華情緒，新加坡總理李顯龍2月1日強調武漢肺炎是公共衛生事件，不是國家和種族之間的問題，排華情緒對抵抗武漢肺炎工作無益。他呼籲民眾理性，也期許各國能和中國合作，打贏這場戰役。
馬來西亞｜散布關於武漢肺炎假新聞，大馬逮捕4人
馬來西亞政府1月29日逮捕4名散布關於武漢肺炎假新聞的嫌犯，他們在社群媒體疑似傳播武漢肺炎的不實消息，遭到大馬當局依據「通訊與多媒體法」（Communications and Multimedia Act）逮捕。
這四名嫌犯分別為1名教師、2名藥劑師、以及1名大學生，前三者在臉書發表武漢肺炎的假消息，大學生則在推特分享相關假新聞。當局分別在馬六甲、吉打、彭亨突擊逮捕上述4人，並沒收4支手機、5張Sim卡與兩張記憶卡。對於當前大馬網路上散播謠傳武漢肺炎假新聞的行為，具有示警作用。
根據大馬通訊與多媒體法，因分享具有冒犯性與威脅性內容者，可被判處最高馬幣5萬令吉（約新台幣37萬元），或一年以下監禁，或兩者併罰。若在定罪後繼續散布假新聞，每天將可多罰馬幣1000令吉（約新台幣7400元）。
面對武漢肺炎擴散，大馬政府如同周遭國家一樣嚴正以待，加強防疫措施。目前大馬確診8名病例，而政府已禁止湖北遊客進入馬來西亞，並對相關假新聞積極查案。此外，大馬政府也強調法令早已對口罩與洗手乳價格有相關規定，任何哄抬價格的行為，將可能觸犯反暴利法，違者最高可判處監禁3年。
責任編輯：楊之瑜
核稿編輯：羅元祺