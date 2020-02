俄羅斯對「絲綢之路經濟帶」的虛實探索：雷聲與雨點

文︰王家豪(香港教育大學社會科學系研究助理)、羅金義(香港教育大學社會科學系副教授)

作為中國的戰略合作夥伴,俄羅斯成為「絲綢之路經濟帶」的重量級支持者,看似理所當然嗎?根據北京大學2016年發佈的《一帶一路沿線國家五通指數報告》,俄國、新加坡和馬來西亞位列首三位。不少國際輿論傳說俄國總統普京與中國國家主席習近平私交甚密,兩人共同許下「一帶一盟」、「大歐亞夥伴關係」和「冰上絲綢之路」等堂皇的政治承諾。不過,原來俄國最初視「絲綢之路經濟帶」為威脅,及後轉變立場支持中國倡議,卻逐漸對習近平的宏圖大計感到失望。究竟俄國對「絲綢之路經濟帶」有什麼顧慮?為何後來會改變立場,又如何應對中國的倡議?

「亦將有利吾國乎?」

「歐亞經濟聯盟」與「絲綢之路經濟帶」屬於競爭還是合作關係,至今仍然眾說紛紜。俄國與中國都熱衷於歐亞融合,但對歐亞的未來秩序和地緣政治格局各有盤算。普京於2011年倡議建立歐亞盟,鞏固俄國在前蘇聯地區的影響力,也確立歐亞主義在俄國外交政策上的重要性。2013年9月,習近平於哈薩克首次提出「絲綢之路經濟帶」,通過六大經濟走廊將整片歐亞大陸接連起來。俄國素來視中亞地區為自身的勢力範圍,自然對「絲綢之路經濟帶」存有戒心。不少分析估計,俄國與中國將爭奪歐亞融合的主導權,說不定會引起軒然大波。美國普林斯頓大學教授羅茲曼認為,歐亞盟與「絲綢之路經濟帶」各自蘊含「俄羅斯中心主義」(Russocentrism)和「中國中心主義」(Sinocentrism),最終必定釀成衝突。值得一提的是,烏克蘭危機爆發的遠因正是歐亞盟和歐盟的「東部伙伴關係計劃」互相排斥,莫斯科對自身勢力範圍有多在乎,可想而知。

莫斯科認為「絲綢之路經濟帶」或將削減西伯利亞鐵路的競爭力,對俄國的地緣政治產生深遠影響。19世紀末期,時任沙俄政府財長維特(Sergey Witte)提議興建西伯利亞鐵路,連接聖彼得堡與蘊藏豐富天然資源的西伯利亞,重塑東亞的地緣政治格局。沙俄將戰略重心擴展至東方,對日本的領土擴張構成威脅,最終導致1904年日俄戰爭。在新亞歐大陸橋出現之前,西伯利亞鐵路曾經是唯一橫跨歐亞大陸的鐵路。作為六大經濟走廊之一,新亞歐大陸橋連接中國連雲港與荷蘭鹿特丹,會取代西伯利亞鐵路嗎?有趣的是,「絲綢之路經濟帶」的其他經濟走廊,例如中巴經濟走廊和中國—中亞—西亞經濟走廊,都繞過俄國領土。隨着西伯利亞鐵路被邊緣化,俄國遠東地區的經濟發展會否面臨嚴重挑戰,阻礙普京推動遠東開發戰略?

也一種疑慮是「絲綢之路經濟帶」對俄國經濟貢獻有限,也不符合其長遠發展方向。西伯利亞鐵路能貫穿東西,但俄國仍然欠缺基礎建設連通南北。「絲綢之路經濟帶」倡議的經濟走廊全都以連接東西方為主,與西伯利亞鐵路的功能重疊。俄國銳意進軍南方新興經濟體,爭取連接阿塞拜疆、伊朗、印度的「國際南北運輸走廊」,最合適不過。「國際南北運輸走廊」繞過蘇伊士運河,大幅減少運輸距離和成本,也讓俄國將影響力擴張至南亞和東南亞地區。「國際南北運輸走廊」磋商了20年之久,皆因工程牽涉眾多國家,經濟回報成疑,但近年談判漸見成果。另外,俄國尋求經濟轉型,減少對能源出口的依賴,但參與「絲綢之路經濟帶」不算是對症下藥。觀乎中國在前蘇聯地區的投資,逾8成外國直接投資流入哈薩克;俄國佔13%,當中絕大部分牽涉石油與天然氣項目。俄國預計,中國的海外投資採取審慎態度,「絲綢之路經濟帶」旨在開發原材料,無助推動俄國工業升級轉型。

為勢所迫還是借力打力?

普京於2014年5月前往上海進行國事訪問,首次表態支持「絲綢之路經濟帶」,其時正值烏克蘭危機。翌年俄中兩國簽署聯合聲明,宣佈歐亞盟將與「絲綢之路經濟帶」對接成「一帶一盟」。俄羅斯對中國倡議的立場出現重大轉變,原因何在?

中國向俄方釋出善意,並在各方面作出讓步,似乎是最體面的說法。「一帶一盟」構思體現雙方的妥協:中方承認歐亞盟的地位,視它為對等談判對象,減少與歐亞盟成員國的雙邊互動;俄方接納中國為歐亞融合的持分者。年前歐亞盟與中國簽訂經貿合作協定,雙方談判代表正是歐亞經濟委員會和中國商務部。俄國輿論隨即附和克里姆林宮的立場,大談「絲綢之路經濟帶」的基建項目互補性強、中國於上海合作組織和金磚五國(BRICS)踐行多邊主義等等。不過,俄國學者認為「絲綢之路經濟帶」終會影響俄國在歐亞的地位,必須深化和加強歐亞盟的內部合作 ── 雖然實踐起來又談何容易呢?

普京支持「絲綢之路經濟帶」,也是展現俄國外交務實的一面,恰如英諺所云:「打不過就加入他們」(If you can't beat them, join them)?今天俄國的經濟實力難與中國匹敵,周旋空間不大,兩國合作可能較互相競爭有利,普京支持「絲綢之路經濟帶」正要避免中國繞過俄國,甚或將俄國經濟邊緣化。於是,中國承諾「絲綢之路經濟帶」與西伯利亞鐵路接軌,以及協助俄國擴建貝阿鐵路,提升鐵路的運輸效率。不過,中歐班列只途經俄國中部和西部,「絲綢之路經濟帶」對俄國遠東地區開發的打擊,始終是未能釋除的威脅。

縱使莫斯科多番否認,但中外學者普遍認為烏克蘭危機及隨之而來的西方制裁才是俄國轉變態度的根本原因。俄國於克里米亞危機後面臨國際孤立,急於尋求新戰略伙伴,故此高度重視俄中戰略伙伴關係。這種理解或許能夠說明俄方另一種沮喪的情緒:為什麼在談判時中方依然「務實地」計較自身的實際利益,並未如俄國商人預期般對他們賞以優待,甚至有「趁火打劫」之嫌?

反而俄國學者認為烏克蘭危機只是普京「轉軚」的催化劑,加快俄國與中國提升戰略關係,但兩國早已於烏克蘭危機之前建立了合作基礎。相關討論延伸下去,引發更多戰略探索的迷思:究竟俄國向東轉、俄中加強合作是權宜之計嗎?抑或俄國的大戰略有變?2016年普京在聖彼得堡國際經濟論壇上提出「大歐亞夥伴關係」,似乎充滿地緣政治考量和象徵意義:俄國重拾地緣政治的主導角色,塑造成左右歐洲和亞洲發展的獨立大國,緩和俄中關係的失衡狀況;俄國不再單純是「一帶一路」的參與者,也要搖身一變成為歐亞融合的倡導者嗎?(詳見拙篇〈「知心朋友」的背後:習近平的「中俄抗美同盟」算盤能打響嗎?〉,《關鍵評論網(香港)》,2019年6月19日,)

看清一帶一路的虛實?

對於「絲綢之路經濟帶」,俄國經歷過質疑、鼓舞、失望等態度轉變,後來推出的甚或被視為「反制」措施,多少惹來中國學者批評,也不見得有強大的國際支持。近幾年間,俄國精英和學者對「一帶一路」開始有另一種理解,更強烈地懷疑它的風險較成果來得「實在」。莫斯科對「一帶一路」的支持變得愈來愈陳腔濫調,往往是雷聲大雨點小;兩國元首政治承諾名目繁多,但實際進展乏善可陳。倘若俄國與歐洲關係復修,莫斯科與「一帶一路」會不會漸行漸遠?

責任編輯:Alvin

核稿編輯:Kayue