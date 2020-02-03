期待人性不自私「不去為自己跟家人搶購口罩」，是不切實際的

什麼是人性？就如同下面幾個實際的例子：

期待人性不自私，是不切實際的

期待人性不自私「不去為自己跟家人搶購口罩，心甘情願被隔離，犧牲自己的賺錢」是不切實際的。像是高雄確診的案例中，台商自武漢返台隔天，就罔顧其他國人被感染的風險，跑去舞廳跳舞。可以想見，他一定在武漢心驚膽跳的悶了一陣子，好不容易歷險歸來，當然要拿下口罩，出去會會朋友、找找樂子，甚至吹噓一下自己的武漢肺炎歷險記。

經歷過待在家中的自我隔離跟健康管理嗎？我在SARS的初期就有做過，三天就幾乎破功。還好當初只是個假警報，我接觸的對象很快被確認不是SARS個案，才可以「出關」趴趴走。那時我是住在醫院的宿舍中，沒有電視，三餐也還沒有外送，回家？冒著傳染家人的風險？而在高雄那位台商被確診的兩天後，一位舞廳的男服務生，理應居家自我健康管理，卻騎著機車想回去上班。

據當時的採訪，他說對不要上班、居家自我健康護一無所知，到了公司才被告知要回家。可以想見的是，那14天下來，他可能在經濟上、生活上都會遇到困難，不如試著回去上班？就像一些醫院可能企圖忽視已經收治的可能傳染者，不想影響醫院營收，進而造成大規模感染一樣，而這不就是人性嗎？換成你我是二十幾歲，領日薪過日子，血氣方剛的年輕人，我們不會希冀僥倖跑回去賺錢嗎？我們可以耐住性子，不跑出去找朋友見面、好好過年嗎？

搶口罩之亂顯示國人警覺心很高嗎？不盡然

不過度焦慮、恐慌，能理智而勇敢去面對對家人的苦難。這兩天搶購口罩的狀況充分反映了民眾的焦慮，甚至已經到了恐慌的情況，這是顯示國人的警覺心很高，充分了解人人防疫的重要性嗎？不盡然，比較多的是擔心自己跟家人的健康，更深層的是對生病跟死亡的恐懼。假如我們理智地來看待口罩的供需，我們可以發現，即使政府可以如目前的計畫，在五周內把產能從四百萬擴增到一千萬片，依然是供不應求的，假如每個人每天都需要一個口罩。實際上排開高風險的醫療院所、機場、公眾運輸工具，戴口罩是不需要的，這也是台大醫院專家張上淳教授的解釋跟呼籲。

新聞上有一則消息是從武漢歸來的台商，自認自己沒有症狀，卻因自己的太太被確診武漢病毒，需要隔離而大鬧醫院，也有台商因為被拒絕搭機而超級憤慨。滯留武漢的台灣人家屬，也因為政府無法立即包機接送而憤怒、悲傷，進而指責政府無能，企圖影響政府決策。這些行為都比較像是，只顧及自己跟家人的危險，在理智上斷了線，跟指責政府沒法充分供應口罩一樣，既忽略事實、現實，卻反而影響政府決策跟施政品質，可能嚴重影響大局。焦慮、恐慌、憤怒，這些都會構成防疫上極大的問題，甚至因為只求自己跟家人的平安，進而危害疫情的控制。

Photo Credit: 中央社

人的自戀或自我本位都是人性，也是混亂的製造者

想要對疫情有所貢獻，卻缺乏正確的專業知識，製造不必要的緊張，甚至傳播假消息——即使是醫師如柯文哲，當身處政治醬缸中數年，其當醫師的警覺跟自律性也會被改變。這次以含糊的方式提示一旦他戴口罩，大家都該戴，這是不正確的。更何況提早曝光政府預設的隔離中心，還說沒被告知要保密，民眾早晚要知道的推託之詞更是不適宜。高雄市韓國瑜市長自己要蓋隔離中心的計畫也是非常不專業，請問只收容高雄市民嗎？請問設施該怎樣的軟硬體配置，能夠單靠地方之力嗎？不用全國統一嗎？

曾經拒絕了一次媒體的採防，因為我雖擅長於統計、風險分析跟危機控管，但病毒真的不懂，也沒相關的證據可以參考，即使有，也應該讓專業人士來發言。媒體這次的亂象好很多，但是由名嘴來示範戴口罩，講解風險都是一種對專業的僭越。還有像什麼秘方可以預防被感染之類的言論，基本上應該被禁止，至少放上強烈警語「並無科學實證，僅供參考」。不管是人的自戀、過度自信，或自我本位都是人性的一環，在防疫時也是混亂的製造者。

基於人性的特質，建議政府：

務實

正如同之前提到台灣自製的口罩不足，每天每人一個的供給是不可能的，重複使用是難以避免的。與其高言「即時供應無虞」、「民眾勿需恐慌」，或醫師評論「口罩不能重複使用」，還不如承認事實，優先提供醫療單位的使用，並制定使用準則。像這次讓寒假延長就很務實，符合病毒在夏天活動趨緩，避開返鄉高峰期的作法，還有年齡越小防疫動作越難，是兼顧實務及人性的雙重考量。

隔離來自湖北地區的人士，不分國籍，並視實況延伸（如浙江、湖南、廣東、重慶、上海、北京），有立即之必要

相信自我居家管理是不符合人性的，也無法防治家庭（密切接觸者才是適當的）間感染。隔離分兩種，一種只是限制活動範圍，等潛伏期過後予以檢測確診；另一種則是已經發病，須住在負壓隔離病房。對於被隔離者需人性對待，因為14天其實是漫長的，對人性是挑戰的，也構成生活及精神上的壓力。一人一房是防疫的基本要求，但是要充分提供娛樂跟親友遠距安慰的設備，伙食跟廢棄物的處置也須提早妥善規劃。非醫療機構、專業人員，往往防疫的基本概念跟知識不足，加上焦慮跟害怕，人性上就潛藏危險，必須提供良好教育跟SOP。

賞罰分明且迅速

殺雞之所以儆猴，重在明確快速，不分階級，公平而斷然的處置。請立即處理柯文哲市長對外宣布隔離處所一事，至少要立即送交監察院調查，並公開警告韓國瑜市長不當之計畫與言行。還請制定媒體規範，強化NCC的監控；網路一但出現假消息，立即移送，並速審速決。人性有傾向自由跟混亂的一面，所以自古有言「水清則無魚」，亂世必須嚴典、重典，才能有效維持社會秩序，保護人民安全。

不要忽略溝通

政黨會議、立院共識，跟媒體之間的溝通都很重要，人性亦須循循善誘。謹防、嚴審、重罰之外，確立原則、規定（SOP），還要有計畫，基於對未來的預測。清楚跟透明，減少未知跟事後危機處理是防疫的人性重點，也是信心的來源。這是一種內在的對談，也是一種對外的溝通，唯有良好的溝通，不管事前或事後，方能提升防疫高度，教育社會跟民眾，眾志才可成城。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航