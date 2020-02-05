「健康人口罩要正戴、生病的人則要反戴」是絕對錯誤的說法

文：陳敬哲、陳如頤（NOW健康）

出門尋找口罩、詢問親友有沒有買到口罩，近日來搶口罩已成為「全民運動」。目前一片口罩難求的情況，許多民眾連跑好幾間超商都買不到。而關於如何正確使用口罩的資訊也在網路上瘋傳，如果配戴方式錯誤，不用談武漢肺炎沒辦法防制，就連一般感冒病毒也擋不了。

專家提醒，配戴口罩的方法首先要確定防水層（有顏色的那一面）在外，並注意口罩要完整包覆住鼻子與嘴巴，且使用一次最長六個小時就要更換新口罩。

戴口罩有顏色的朝外，白色或淺色在裡面

新光醫院家醫科主治醫師柳朋馳表示，面對武漢肺炎首先要確認是否買對口罩。一般紙口罩與布口罩很難阻隔病毒，最好是配戴外科口罩。這類外科口罩使用3層材質組成：

最外層：最外層是防水層（有顏色），以不吸水的不織布為材質，可擋住飛沫口水。 中間層：中間層以特殊不織布材質作為隔離層，把細菌病毒阻隔在外。 最內層：最內層材質為可吸水的不織布，較為舒適且柔軟平滑，接觸口鼻部位皮膚時比較舒服。

柳朋馳提醒，曾有謠言指出，健康人戴口罩正戴，把防水層（有顏色）朝外；生病的人則要反戴，讓防水層向內。這是「絕對錯誤」的配戴方法，不論生病與否，都要將防水層朝外，才能夠同時阻隔內與外的汙染物，保護自己也保護他人。因為如果舒適層對外的話，當沾到飛沫口水時，病菌就很容易滋長，增加疾病傳染的風險。

另一方面，配戴口罩一定要完全遮覆口鼻，口罩上端的壓條一定要完整貼著鼻子上端，也就是所謂的山根。口罩下端則要拉到下巴，從鼻子到嘴巴都要完整的在口罩保護下。兩側耳掛或鬆緊帶，不能太鬆但也不可太緊，剛剛好讓口罩貼附卻不會有緊繃感，如果發現吐氣時，氣會鼻梁周邊出來，就代表口罩沒戴好。

配戴N95口罩嚴密罩住口鼻，較適合第一線醫護人員

武漢肺炎似乎越來越嚴峻，一般民眾是否需要用到N95口罩？柳朋馳解釋，雖然N95口罩可以阻擋95％的0.3微米物體，但配戴時嚴密罩住口鼻，不容易呼吸，可能讓人喘不過氣想要拿下，反而更容易失去保護，喪失了原本戴口罩的用意。而實際上，外科用口罩的保護力已經非常足夠，相較於配戴N95，呼吸更順暢，比較容易維持長時間的配戴。

N95口罩防護力強，相較於一般民眾，更適合用於第一線醫護人員。柳朋馳強調，第一線醫護人員由於接觸致病菌的風險非常大，需要最好的防護措施。而目前武漢病毒在台灣沒有社區散佈的情況，一般人配戴外科口罩就已經足夠預防疾病了。將高效能醫療資源留給醫療人員，譬如N95口罩，才能更有效去保護醫療人員和保護自己。

一個口罩戴六小時，上下班各戴一個才安全

柳朋馳另外提醒，當細菌或病毒被攔在口罩外，會隨著時間慢慢增加數量，一個口罩約使用六個小時就要更換。換句話說，一般上班族可以上班用一個口罩，下班再用1個口罩，千萬不可以重複戴同一個口罩。更換或丟棄舊口罩時，雙手一定不可以觸碰到防水層，以免雙手碰到病菌，一不小心就因此染病。

丟棄口罩時也要注意和小心。柳朋馳補充，由於環境髒汙或病菌已經沾附在口罩外層，如果雙手不小心接觸，又摸了臉部眼睛周邊或嘴巴，反而又陷入危險。因此丟棄使用過的口罩時，最好將外層防水層往內折，手不要觸碰到防水層。用舒適層包覆住防水層，再用塑膠袋把廢棄口罩包好丟到垃圾桶，以免病菌滋生向外飄散。

由於市面上的口罩非常缺貨，手邊如果完全沒有外科口罩的話，那也只能使用紙口罩或布口罩，起碼阻擋飛沫直接進入口鼻；但由於無法阻隔細菌病毒，只能短時間在人群聚集處配戴，離開後紙口罩就要馬上丟棄。布口罩則是要用漂白水清洗，最好能備有2至3個，便於每天清洗短暫應急，維持到能取得外科口罩為止。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航