【小路來電】前彭博主播 Angie Lau：好好保護你的夢想，因為沒人會為你代勞

文：路怡珍

幾年之前，香港首富李嘉誠在他中環的辦公室受訪時，首度向大眾公開了他戴的錶，一隻100美元的卡西歐。李嘉誠還說，他會把錶調快30分鐘，因為香港很小，任何地方只要30分鐘都可以到，這樣他赴約永遠不會遲到。當時採訪他的女主播，因為自然詼諧的談話風格，第一時間博取了李嘉誠的信任，卸下了李嘉誠受訪的戒心，在鏡頭面前，引導李嘉誠像跟朋友一樣，輕鬆分享他的生活經驗與生意規劃。這位女主播是Angie Lau，彭博社香港分社的首席女主播。這個專訪視頻在網路上瘋傳，一大部分人看到了首富的親民，當然還有人看到了女主播深厚的採訪功力。

時間快轉，多年之前我還在香港工作的時候，我早晨起來，電視上第一個看到的面孔就是她。作為首席女主播，她在每天港股開盤前盤點全球財經頭條快訊，並在開盤後針對大盤走勢訪問世界知名的金融分析師、經理人...。這一份工作，她一做做了20年。對於任何主持人來說，工作上最有成就感的事情，應該是可以近距離採訪自己的楷模和偶像，對我來說也是。但正當我準備採訪Angie的內容時，卻發現她搖身一變，成為一個十足十的媒體創業家。

過去她工作倚賴一個傳統媒體網絡擴散，才能將內容帶到讀者面前，但現在拜科技之賜，她自己創立數位媒體Forkast.News，成立自己的平台，專注報導科技產品、區塊鏈、數位時代的新知識。這次創業之前，她在想些什麼？什麼促使她自掏腰包成立科技媒體？她看到了這時代的什麼特性？一個新的媒體平台可以是一個自己的彭博社嗎？女主播到創業家，中間的路又有什麼轉折呢？

我跟Angie相遇是在一場在台灣主辦的區塊鏈全球論壇，當時Angie從香港飛進來台灣，和世界各地最知名的商業領袖進行一對一專訪。定義她的職稱可能有改變，主播或總編輯或創業家，但是她的工作內容本質：梳理盤根錯節的新資訊、挖掘人物故事並且將它呈現出來，這個核心卻沒有變化。我光是站在旁邊觀察，都可以感覺到那股巨大的活力、熱情，對內容的投入，以及讓人卸下心防的獨特魅力。

我約訪成功，數個星期之後，Angie Lau在她的香港辦公室和團隊一起接受訪問。她過去在多間知名企業擔任培訓，針對女性女力擔任導師，這一次她是透過視訊電話，親自和我們解釋她的事業拐彎的原因。很意外的，她自己也在鏡頭前展露內心深藏的想法，她曾經的懷疑，面對家庭的拉扯，以及對於未來的徬徨。差別是，這一路我們每一個人都會經歷過的內心的驚濤巨浪，她走過了。她用什麼策略幫助自己的思考呢？她如何在事業、家庭、夢想、資源這幾個排列矩陣下，選擇最適合自己的人生，還不後悔？如果這篇專訪能夠留下什麼，我覺得我們都要聽聽她面對未來勇於面對內心的勇氣。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範