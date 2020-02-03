因應「武漢肺炎」韓國加入禁止韓中人民互訪，目前各國對中實施哪些管制？

（中央社）武漢肺炎疫情擴散下，韓國決定禁止韓中兩國人民以旅遊目的互訪，禁止訪問過中國湖北的外國人訪韓。至於是否擴及來自中國全境外國人禁止入境，韓國醫療界呼聲高漲。

南韓《聯合新聞通訊社》指出，韓國「新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）感染症中央應急處置本部」2日在中央政府首爾辦公大樓公布防疫措施時，作出上述決定，同時，並將對中國全境旅遊安全預警從「謹慎前往」上調至「建議撤離」。

具體來看，韓國政府將限制向中國人簽發訪韓簽證，並考慮暫停簽發以旅遊為目的的短期簽證。韓國將從4日零時起全面禁止最近14天內訪問過湖北省的外國人入境韓國。

此外，韓國醫療界消息人士今天透露，要求禁止來自中國全境外國人入境韓國的呼聲高漲，因為武漢被封鎖前，大部分武漢公民已離開武漢前往其他城市。

大韓感染學會、大韓醫療感染管理學會等韓國醫學團體2日發表對政府建議書，指出在湖北省之外地區發生武漢肺炎疫情比例占40%，僅禁止來自湖北的外國人入境效果不大，建議從中國入境的所有人員進行居家隔離2週。

有觀點指出，與其他國家相比，韓國政府採取的措施較為消極。美國政府從2日下午起禁止14天內訪問中國的外國人入境。新加坡已禁止14天內訪問過中國的外國人入境或在新加坡轉機。澳洲只允許澳洲公民、居民、家屬、法定監護人或配偶從中國入境澳洲。

韓國保健福祉部長官兼中央應急處置本部長朴凌厚2日召開記者會表示，韓國將從4日零時起全面禁止14天內訪問過中國湖北省的外國人入境韓國，並指出這是短期對策。分析指出，根據中國情況變化，韓國政府有可能擴大疫區範圍，採取進一步禁止入境措施。

世界各國還有哪些地方管制中國人出入境？

除了各國的航空公司陸續宣布停止或減少往返中國的航班外，不少國家也直接在出入境上實施更嚴格的管制，根據《中央社》及各家媒體報導，整理如下：

【亞洲】

台灣 : 1月26日宣布全面暫緩中國大陸人士以小三通事由到金門、馬祖與澎湖離島；2月2日起防疫升級，2級流行地區廣東、溫州市民眾不得入境；同時凡有廣東、溫州市旅遊史，與透過小三通入境者，都須居家隔離檢疫14天。

北韓 : 對自中國入境的所有人員實施強制隔離，同時嚴格限制兩國邊境往來。

馬來西亞 : 暫時禁止造訪過湖北省的外籍人士入境。

蒙古 : 關閉所有進出中國的出入境口岸直到3月2日。

尼泊爾 : 從1月30日起關閉與中國的邊界，為期15天。

菲律賓 : 1月28日暫時停止對中國公民發放落地簽；2月2日宣布全面禁止來自中國、香港、澳門的外籍旅客入境；菲國公民和永久居留證持有者可以入境，但必須強制隔離14天。

新加坡 : 自2月1日晚上11時59分起，禁止所有過去14天內曾到中國大陸的旅客入境新加坡及在新加坡轉機。

斯里蘭卡 : 中國公民將無法取得落地簽。

越南 : 停止對中國公民核發簽證。

哈薩克 : 停止核發簽證給中國公民並暫停免簽過境計畫。

南韓：從4日零時起全面禁止最近14天內訪問過湖北省的外國人入境韓國。

日本：14天以內滯留湖北省的外籍人士禁止申請入境日本，以及持湖北省所發行的護照的外籍人士禁止入境。

【歐洲】

歐盟申根區 （共26個國家）: 除法國外，所有國家2月1日均暫停核發簽證給中國公民。

亞美尼亞 : 從2月1日至3月31日暫停對中國公民實施免簽措施。

俄羅斯 : 關閉與中國接壤的邊界，已停止中國人免簽證旅遊業務，並停止核發工作簽證給中國國民。並從3日起暫停對中國關閉鐵路，暫停所有往來中國的列車通行。

【中東】

伊拉克 : 多個機場對中國公民或來自中國的旅客實施入境限制。

以色列 : 1月30日禁止來自中國的所有班機降落；2月1日進一步封鎖過去14天曾造訪過中國的第3國旅客。

科威特 : 入境禁令實施對象包括疫情爆發期間曾造訪中國的人員，包括科威特公民。

【北美洲】

美國 : 從湖北返美的公民須強制隔離14天，過去14天曾前往中國的外籍旅客則禁止入境。

【大洋洲】

澳洲 : 自2月1日起，禁止來自中國的非公民入境澳洲，只有「澳洲公民、澳洲居民、受撫養的家屬、法定監護人或配偶」可獲准從中國入境。

紐西蘭 : 禁止所有從中國大陸出發的外籍人士。紐西蘭外交部也向紐國國內民眾提升旅遊警示至最高級別，建議不要前往中國大陸。

巴布亞紐幾內亞 : 禁止所有來自亞洲的外國旅客入境，並關閉陸地邊境。

《BBC》報導，各國關閉邊界的做法與世界衛生組織（WHO）的官方建議並不相符。WHO上月30日宣佈疫情構成國際公共衛生突發事件時，不建議採取任何旅行或貿易限制措施。

WHO並表示，「限制入境措施所帶來的危害大過其好處，可能會阻擋訊息的交流，醫療物資的流通和世界經濟。」世衛組織建議，不需要限制外國公民入境，只要在邊境進行篩檢過濾入境者即可，並警告關閉邊界的做法反而可能會加速病毒傳播，因為那些無法入境的人可能會尋求非官方途徑入境。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜