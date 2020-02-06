物理治療以專長劃分「骨科、小兒、心肺、神經」，我認為遠遠不夠

文：好痛痛、陳嘉仁物理治療師

我是一位投入自費醫療十餘年的物理治療師，不只待過物理治療所，也擔任過物理治療所的院長。本篇文章希望能夠分享十餘年來對物理治療專長培育的一點心得，我認為物理治療師特化專長，並且朝特定領域專精是有其好處的。

傳統上物理治療的領域劃分

在討論專長劃分之前，先快速向非物理治療專業領域的讀者們做個簡單的介紹。物理治療在台灣定義為使用非侵入式治療的醫事人員，意思只要不吃藥、不侵入性治療，基本上都算這個範疇。

治療方法持續細分的話，大範圍可以分成：儀器治療、徒手治療、運動治療。

如果是以治療對象、症狀類別來分的話，可以分成：骨科、小兒、心肺、神經。

骨科物理治療就是好痛痛這邊最常講到的，包括運動傷害、肌肉骨骼的酸痛、疼痛、手術後復健等等。小兒物理治療則是針對幼兒的發展遲緩、小兒麻痺等等做治療。心肺物理治療如同字面上就是針對心肺。神經物理治療主要族群是腦中風、帕金森氏症等等。

通常一個物理治療師畢業後，會朝著這四個領域其中一個方向去走，也有少數會跨領域或換領域。以我自己為例，就是一位骨科物理治療師。

但，這樣專長劃分就夠了嗎？不，我認為遠遠不夠，至少在未來是不夠的。

以骨科來說，在治療師的養成教育中，培養治療師廣泛全面的基本能力，包括解剖、生理、肌動、生物力學等基礎能力。而在骨科臨床上也會遇到如運動傷害、足醫學、脊椎、慢性疼痛等各領域的問題，但實際上對運動不夠熟悉的物理治療師，難以滿足高階運動族群的需求。對於足部生物力學探究不夠深的治療師，做起鞋墊品質也不會太好。要解決慢性疼痛問題的話，就需要整合物理治療與疼痛科學，甚至是諮商能力。

這不只是物理治療師興趣與專長上的問題，而且也和經驗累積有關。舉個例子來說，頸因性頭痛與足底筋膜炎都被歸類在骨科領域中，但是前者需要很強的觸診張力評估能力以及細緻的治療技巧，而後者則需要豐富的步態分析經驗以及深厚的生物力學基礎。

物理治療師的專長培育

從上一段你可以看到光是骨科就可以劃分成數個特別的專長領域。有興趣這個條件對於治療師的養成很重要。有興趣才願意投入時間、金錢、精神去讓自己不斷進步，才能成為專家。更重要的是工作才能開心，越早找到自己的興趣就能越早累積經驗。

而且在一位物理治療師時間有限、一天能夠接觸的病人數也有限的情況下，勢必有天是要特化出專長才行的。

怎麼說呢？例如足部醫學這個專長領域大概佔骨科全部門診的10％。假設你在醫院或診所，一天能夠接觸30個病人，那平均而言也只有3位會落入你的專長裡，其他時候你不是在做最擅長的事。這樣無法把物理治療師的價值發揮到最大，也無法加速專長領域的進步。就算你待在自費物理治療所，一天最多能治療10位病患，平均而言也只會有一位落入你的專長。

那假設你待在一個足部專科門診，在這樣的工作環境下，你可能每天可以接觸到超過20位足部相關的病患，無論是對病患或是對物理治療師都是更有利的狀況。尤其是當病人在健保無法滿足的狀況下，求助於自費醫療，動輒需要花費千餘元至數千甚至上萬元時，能否找到真正適合的醫療資源就很重要。

讓不同專長的醫療人員互助合作，我認為在未來是一個更理想的醫療運作模式。

專長劃分後的物理治療如何合作？

經歷了十餘年的經驗後，在我的物理治療所裡面採取了一些不一樣的運作模式。其一是「專家會診」，其二是「專長轉換流程」。

所謂專家會診，是依據病患的需求，一次讓多位不同專長的物理治療師一起為他做評估。因為不同專長的物理治療師觀察的面相並不相同，從不同角度做解析後，為病患提供最適合的治療規劃。

在我服務的地方目前有足醫專長、運動傷害、動作分析與矯正、脊椎（脊柱）訓練、疼痛控制這些專長的物理治療師。

同時我認為物理治療師和不同的醫療院所合作也是很重要的，尤其是和基層診所的合作。要是發現病患的問題並不能由物理治療解決時，可以即時轉診到適合醫生。

另一個專長轉換流程的意思，是說依據病患恢復的狀態，讓不同專長的物理治療師來幫助他。舉一個好痛痛這邊常見的運動傷害例子，假設有一位運動選手受傷了，我們會先讓運動傷害專長的物理治療師來治療他。等到復原到一個階段時，我們可以讓動作分析與矯正的物理治療師協助改善動作模式，避免下次傷害。要怎麼做呢？使用高速攝影機來解析運動選手落地的方式，讓他明白為何在經歷數百、數千次跳躍後，小小的傷害是如何累積成長期疼痛的，然後我們一起去修正這件事。

最後可能再交由彼拉提斯專長的物理治療師，重新訓練選手的核心穩定度。沒錯，其實有時候連國家代表對的選手也都會有核心問題。有了更好的核心力量，不只可以避免下次受傷，也可以幫助動力鍊的傳遞，讓表現更提升。

我對物理治療的願景，是希望每位物理治療師都可以找到自己喜歡、自己擅長的領域去發揮，然後彼此好好合作。同時也和不同領域合作，發揮1＋1大於2的價值。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航