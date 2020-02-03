全台防疫：大學「同步」延至2/25開學，武漢台商是否今晚抵台「仍可能有變數」

武漢肺炎疫情延燒，指揮中心今（3）日宣布，全台各大學同步延後至2月25日開學，但為了疫情穩定，仍維持原來決議——暫緩陸生來台至2月9日，之後再視狀況決定。至於外界關心預計今晚搭機返台的武漢滯留台商，陳時中表示，任何時候都還可能有變化，一概不回答記者問題，也未確定是不是今晚就能回台。

教育部長潘文忠今日於指揮中心宣布，為維護師生健康、預防校園群聚感染發生，將請各大專院校同步延至2月25日以後開學，細節交由各大學調整，仍必須有18週以維護受教品質，再報教育部核備。潘文忠說，開學形式各校有安排，不會在同一天開學，但一定會在2月25日以後。

至於為何統一開學日訂在2月25日，潘文忠解釋，是考量全國高中以下各級學校疫情需求定出2月25日，基於防疫考量，也尊重大學一致性，強調跟陸生隔離沒有關係。至於陸生來台，潘文忠表示將持續暫緩至2月9日，之後再視疫情評估是否延長禁令。

為保障無法來台的陸生受教權，潘文忠表示，各校須在2月7日前將相關措施報請教育部，學校以彈性修課、學分抵免、視訊修課等方式多元修課，全力協助陸生如期完成課業，強調陸生不會喪失學籍。

目前一共有8353名在台陸生，有700～800位已於1月26日宣布暫緩入境前已抵台。

至於這段期間各大學院校如有研究所入學考試等相關活動，教育部表示必須以最高規格最好防疫措施，必須做體溫篩檢，如果有考生已經發燒，必須要有獨立的考試空間，以維持考生權益和其他人的安全。

台商回台時間未卜，指揮中心一概不回細節

外傳武漢台商回台，本日將有首批200人抵台，班機起飛時間也從原來的晚間6點50分延後至晚間8點，不過中央流行疫情指揮中心執行官陳時中今日在記者會中並未證實返國台商人數，也未證實今晚會不會有班機抵台。

陳時中表示，這個事情沒辦法跟大家說得很清楚，因為關係到協商，任何時候都可能有變化，此事顧及滯留武漢人士的權益，不方便說得太清楚，才不會有「不想看到的變化」。

陸委會處長蔡志儒表示，與海基會目前仍持續接到中國各封城省分城市滯留台人的電話，已與陸方聯繫協調，目前還在持續溝通當中，希望很快會有具體的結果。

針對搭乘專機自武漢返台的台商，中央流行疫情指揮中心執行官莊人祥表示，若是由台灣安排班機，會以前後兩排空隔的方式協助安排座位。陳時中強調，將採全程全人的隔離，不會進入到一般通關處所。

指揮中心也指出，檢疫場所以「一人一室」為原則，每日需監測2次體溫，如發現發燒、呼吸道症狀或身體不適時，須依規定立刻就醫。也保證集中檢疫者不能外出，活動範圍以檢疫房間為主，因此與附近的居民不會有接觸，請民眾放心。

台北市長柯文哲日前透露北部隔離場所地點，引發外界爭論。陳時中表示，防疫很困難，目前檢疫場所啟用徵用，確定與人保持一定的距離。

而因應返台國人隔離檢疫所需照護，除在北中南各設置隔離區，指揮中心緊急徵調醫護人員，包括醫生、護理師、影像醫學等檢疫人員，據了解，這是SARS後台灣首度啟用緊急徵調措施。

緊急徵調醫護人員薪資的部分，根據《指定徵用設立檢疫隔離場所及徵調相關人員作業程序與補償辦法》將比照原日薪計算，由原任職機構或機關發給，指揮中心另外發給津貼，醫師每人每日新台幣1萬元，護理人員每人每班新台幣5000元等。陳時中於記者會表示，預算無上限，將視疫情需要做最有利的分配，而針對被隔離的台商，也保證將於相關食宿方面給予最妥善的照顧。

中央流行疫情指揮中心今日下午召開記者會，我國確診案例維持10例，目前持續康復中，只有1位仍有發燒，必須確保這些案例不能再傳播病毒才能出院。另有515位隔離的接觸者，持續追蹤中。

另根據中國國健委新聞稿，中國31省市區（不含港澳特別行政區）的累計確診案例為1萬7205例確診案例，其中重症者為2296人，死亡361人。在2月2日單日新增2829例，其中將近七成五來自湖北省。全球方面，根據疾管署3日新聞稿，總計有25個國家地區，其中泰國（19例）、新加坡（18例）、日本（15例，不含無症狀5人）、香港（15例）、南韓（15例）、澳洲（12例）為確診病例較多的國家。

另越南、法國、日本、南韓、美國等6國已出現第二波感染病例，德國已出現第三波傳染病例，法國則出現醫療人員感染病例。

陳時中表示，加入WHO是為了即時性，台灣得到相關的資訊通常都慢一拍，防疫現在不是以天計算而是以小時計算，參加這樣的組織是非常重要的一件事，陳時中也說，「大家也知道，WHO相關人員我認為他們對防疫的認識其實有待商榷。」

目前新型冠狀病毒的病毒原初步判定可能為蝙蝠，需要宿主才能傳到人，不過還在研究當中。而目前死亡率為2%，是否比當年SARS的10%致死率低？莊人祥表示，台灣掌握到的病例不是太嚴重，除了第一例以外其他都算是輕症，而整體來看新型冠狀病毒許多輕症都沒被偵測出來，因此死亡率應該比2%更低，但死亡數通常會在後期才會呈現，整個疾病還在進展當中，無法判定。

至於口罩供應的數量，一天工廠生產量為320萬副，然而許多地方仍買不到，陳時中表示正在研擬口罩實名制，相關辦法行政院很快就會公告。

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核稿編輯：楊之瑜