【小路來電】全球工業設計泰斗 Don Norman：我心目中真正的設計，是用實力與知識解決人的問題

文：路怡珍

當人機互動、UX/UI成了這時代滿天飛的字眼和顯學，哪雙襪子和衣領與茶壺這種日常物件的設計，也成了我們追求和關注的細節，那麼你一定要認識Don Norman。他是美國認知心理學和設計科學的泰斗，把日常生活的物件設計和情感拆開分析。他告訴我們為什麼有些東西我們就是喜歡的愛不釋手，全世界流行，定價再貴都有人瘋搶；有些設計卻在誕生的那天就宣告了它生命的終結。

很開心Don Norman接受了我們的專訪，他曾經是蘋果公司設計群的顧問，也就是設計老師的老師，自己創立的顧問公司服務全球最強勢的品牌與科技公司。他一路侃侃而談，甚至還帶著我們透過鏡頭看了他目前在加州大學聖地牙哥分校創立的設計實驗室，不過這一切都得從一個最根本最核心的問題聊起。「究竟什麼是設計？」

對他來說，設計不僅是一種行業或學科類別，甚至也不是實際做的那些事務，設計更像是一套能夠改造客觀世界的一套思考方法和做法。他不斷提到「藝術家」和「設計師」在本質上是截然不同的。藝術家有自己主觀的美感，想透過作品溝通的個人經驗、情緒狀態或價值觀。藝術工作的環節可以很內向、甚至私密。但他心目中的設計師要解決的是社會問題：「如何讓教育更有效率更普及」、「新世代的交通工具是什麼」、「如何透過介面衝破同溫層」.....當一個設計師得面向社會解決這些「以人為本」的問題時，設計本身就也必須「以服務人為本」，無法全然主觀，工作流程更不可能私密，那是客觀管理的作業流程，用科學方法先顛覆再建構。

當談到現在學院設計是否能教育出這種設計師時，Don Norman徹底否定了。「學院教育偏向藝術史、藝術美感、或是藝術精神；真正的設計師需要入世，理解真實世界的樣貌」。所以他不斷的在訪談中提到歷史、經濟學、心理學的重要性。「接近一種全才的教育。」當然，每一次他接受專訪的時候，都會有觀眾（以及需要好點子的廣告與科技公司）想知道他心目中的「下一個殺手級應用」。當我這樣問他的時候，這位快要80歲的教授倒是點出一個新潮到不行的社會現象，那就是同溫層很厚，怎麼衝都衝不破。「社群和小團體彼此之前越來越疏離，不僅是

沒有交集，有時候甚至是在平行時空，接受完全相反的資訊。在我成長的年代，電視不超過幾台的時候，可沒有這種問題」。

Don Norman提出目前台灣（以及全世界）都在受害於碎片、割裂化的社群體質，這是很危險的。因此下一個殺手級的應用，「會是任何一個衝破同溫層的溝通工具」。Don Norman如此自信的直接預言，這跟他的設計哲學很緊密切合：「一切都跟人有關，能解決人的問題的設計就是好設計」。

我其實有點驚訝教授可以如此精準地講出這麼當代的問題，但也更反向證明了這個問題有多迫切，那麼這一次面對未來的預言，他總算沒有含糊其辭，衝破同溫層變成一種硬需要，這一點或許可以給一些科技公司一些反思。臉書帝國如此龐大，也創造出了前所未有而且根深蒂固的問題，而下一個殺手級顛覆世界的應用，是要來改善這個問題的。那麼同時這個應用本身，是不是又會開始另外一個問題的迴圈呢？而或許發明設計的迴圈本來也就是這樣？

訪談的最後，Don Norman回到教授本業，開課了（差點要訂閱他的小鈴鐺了），他提到幾個設計的基本原則。其中每一個原則在他的著作當中都是一整個章節的篇幅在詳細講解，包含了設計應該要「顯而易見」，才不會誤導人拿著應該要播放音樂的裝置去盛碗熱湯；也應該要有明確的「回饋」，最簡單的回饋例子就是按鈕按下去會亮、凹陷彈回、或是發出聲音......這一類的設計原則在他的著作裡面有7大類，趕快看專訪一起筆記學習吧。

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範