台美關係再進一步？「準副總統」賴清德訪美出席「國家祈禱早餐會」

副總統當選人賴清德辦公室今（3）日指出，賴清德2日已赴美，出席今年度華府的「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），賴清德目前還只是「準副總統」，此行是以個人身份應邀，也將安排國際事務智庫、僑界等拜會。此行被視為台美斷交之後，訪問華府最高的層級，再次印證台美關係良好，另外也傳出蔡英文總統將在上任後訪美，不過總統府隨即否認。

賴清德辦公室指出，賴清德此行是以個人身份，行程間除應邀參加美國民間團體主辦的活動，「並藉此機會向美國友人表達其聲援台灣加入世界衛生組織（WHO）的感激外」，也將安排國際事務智庫、僑界等拜會，並短暫停留紐約，預定於2月9日返國。前立法委員蕭美琴也陪同前往。

賴清德辦公室表示，賴清德日前已就此行向總統蔡英文報告，蔡總統表示樂見，也祝福賴清德行程順利。

《中央社》報導，全美祈禱早餐會是華府一年一度的盛事，美國總統川普與華府政界等重量級人士都會出席，也會邀請其他國家政界或宗教人士出席，多訂於每年2月第一個星期四在華府舉行。

民進黨立委林俊憲晚間受訪指出，賴清德是行政院長卸任時，就受邀出席全美祈禱早餐會，現在賴清德身分已由前行政院長變成副總統當選人，主辦單位仍然熱忱邀約。賴清德今天啟程前往華府，除了參加全美祈禱早餐會，也將與當地的僑胞社團見面。

慣例上，各國駐美使節均為邀請對象，馬英九政府時期擔任駐美代表金溥聰、國民黨中央委員的連勝文都曾獲邀參加全美祈禱早餐會；陳水扁政府時期擔任總統府資政吳澧培、前行政院長謝長廷也曾出席祈禱早餐會；總統蔡英文任內有駐美代表高碩泰出席，此次前行政院長賴清德身分已變成副總統當選人，出席層級明顯不同以往。

《ETtoday》報導，內情人士表示，賴清德雖然尚未就任，但已具有「準副總統」身份，此行也被視為台美斷交之後，訪問華府最高的層級，可謂是蔡英文政府外交工作的重大突破之一。

除了出席早餐會之外，賴清德預計也會前往美國哈德遜智庫（Hudson Institute）進行拜會。

哈德遜智庫近年已成美中關係定調的重要指標機構，2018年11月，該智庫邀請美國副總統彭斯（Mike Pence）發表演講，當時他重砲指控中共干預美國內政，也在演說中明確表達「挺台」立場；緊接著在2019年，美國國務卿蓬佩奧也在哈德遜智庫發表演說，當時他明確提出，中共並不等於中國，也不能代表中國人民。

「美國國會台灣觀測站」粉絲專頁也指出，在台美斷交之後，美國國務院有個不成文的規定，台灣的正副總統、行政院正副院長、外交部長與國防部長等六個官銜的政治人物不能涉足華府，更不能前往「訪問」。2018年《台灣旅行法》通過，內容鼓勵美台雙方「所有層級」官員進行互訪，也敦促國務院檢討內規，但法案內容沒有強制條款，不過賴清德以個人身份訪美，和國務院的規定及《台灣旅行法》沒有太大關係，是雙方關係進展的重要里程碑。

蔡英文也將在上任後訪美高層？總統府否認

除此之外，《ETtoday》報導，據熟悉華府內情人士指出，在蔡英文今年5月20日的總統就職典禮之後，美方也將邀請她前往美東，近期已經開始安排屆時與華府高層會晤的相關行程，這也會是蔡英文上任總統以來首次前往華府，同時也具有台美關係更為鞏固的象徵意義。

蔡英文在2019年7月出訪中南美友邦「三聖」時，就曾安排過境美國紐約、丹佛，並寫下任內在美國停留4天的最長紀錄，此行甚至打破隨行記者不得採訪的慣例，直接在美國在台協會主席莫健陪同下，於丹佛舉行媒體茶敘，接受隨行記者的訪問，雖然名為「過境」美國，但已被視為「準訪問」規格。

不過對此消息，《中央社》報導，總統府隨後否認，指出部分媒體報導「美國邀請蔡英文520總統就職典禮後前往華府會晤高層」一事，內容純屬坊間媒體自行臆測，並無相關情事，望各界明察。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜