給爸媽的三個建議：為何要求孩子「立正站好」是沒有用的？

文：洪岳裕

每當治療結束後，我總會教患者幾個動作作為回家功課，同時也要跟他們叮嚀生活上的小細節，例如站怎麼站、坐怎麼坐、怎麼從床上起身、怎麼從坐到站等。每當說完之後，患者總會說：「老師，為什麼以前都沒人教我們這些？這應該從小時候就教阿！」我總會笑著說：「如果是當時候的你，真的會聽嗎？」

是阿！小時候的我們，沒有痛點，雖然有好多好多東西是我覺得應該教、想教的，但我自己覺得好像有點難啦！不過話說回來，每當我看到孩子們，用著各種奇怪的姿勢在滑手機時，又或者小小年紀就出現三七步或搖晃背（sway back）站姿，我總會有一種「心疼」的感覺。好吧，我承認這樣真的有點神經病，但我真的會有這樣的感受，彷彿好像看到三、四十年後的他，可能就要面對痠痛阿、骨刺阿這些風險。其實大家都是這樣不知不覺地走過來的不是嗎？

告訴孩子說什麼姿勢阿、坐好坐正阿，其實我認為是沒有用的！更何況連爸媽們都不知道什麼才是真正的正確姿勢，例如叫孩子要抬頭挺胸阿（腰容易過度前凹）、立正站好阿（會把膝蓋鎖死）其實都是常見錯誤的方式。因為這都是很費力的方法，而且會讓肌肉過度用力與緊繃，身體其實不太會買單，真的讓你透過「刻意練習」而養成了，累積下來其實反而更痠痛。

感覺身體像是「輕鬆」地在量身高＋膝蓋放鬆不鎖死

這才是一個好的站姿意象！量身高時你會想怎麼樣呢？想盡量量高一點吧！所以脊椎會往天花板延伸，身體的內在力量才容易讓你叫得出來，但是又注意要輕鬆喔，這樣身體才不會過度僵硬用力；膝蓋不鎖死，身體才容易調節出正常的重心配比與自然排列，這點也超重要！

最後想給爸媽們三個建議

一、多帶孩子往戶外運動吧！

成長發展過程中，對身體刺激的量決定未來三、四十年身體的素質（我不太確定這是否有研究支持，單純就臨床觀察的心得。）我發現對自己身體怎麼動越有經驗的人，動作愈好教，好得愈快。身體有好的肌肉張力，姿勢自然就不會太差，爸媽們細細觀察你身邊的孩子們，越不愛運動、越缺乏身體經驗的孩子，體態是否通常都比較差，我相信只要你刻意觀察幾次，你對這件事一定會印象深刻的。

我們處在偉大的手機世代，手機帶來方便，但也讓我們太過專注，我不認為一味地限制使用時間會有用，畢竟現在手機介面、體驗的設計，很多透過大腦科學的研究，設計要緊抓住大家的眼球！直接對抗這個高度科學化的產物不是個聰明選擇，多花時間帶孩子往戶外，讓孩子盡可能脫離充斥3C的環境，才是硬道理！

二、別要求孩子要立正站好

如果真的要教育孩子站姿，「感覺身體像是『輕鬆』的在量身高」＋「膝蓋放鬆不鎖死」，才是更好的選擇。立正站好這個姿勢太容易使膝蓋鎖死並讓大腿緊繃，身體很關鍵的臀部肌肉反而會被抑制掉，發揮不了功能。人體的使用都是所謂的「功能群組」，有些肌肉是主帥，有些肌肉是輔助幫忙，而臀肌正是下肢肌肉們的主帥。站姿時立正站好，這個動作會把膝蓋鎖死，進而抑制主帥臀肌，「將帥無能，累死三軍」，這樣就容易造成腰部、膝蓋過度的負荷。

三、行有餘力，帶孩子往沙灘、草地去

這是為了孩子的足部發展發育，大家都有聽過「扁平足」吧！少部分的人是真的先天扁平，而在現在的社會裡，更多人是「功能性扁平足」，是後天的！在古早時代，人們走在軟軟的土質地，甚至有許多赤腳的機會，足部與身體從來都不太缺乏刺激，足部肌肉的發展是健全的。但現代化社會硬地板＋鞋子的保護，我們的腳其實少了好多發展的機會，也因此現在功能性的扁平足是越來愈多的。沙灘、草地這樣比較軟性的地面再加上赤腳行走或跑掉（要注意碎玻璃等安全！），其實就是刺激足部肌肉的最佳方式。

這方式對大人也有效喔，訓練自己永遠都不嫌晚，只是剛開始這麼做你會覺得很酸痛就是了，會痠在一些很奇怪的地方。不要太擔心，那是因為你有一些很少使用的肌肉被叫出來做事了。別太緊張，循序漸進、少量多餐的方式進行就對了！

本文經《方格子》授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航