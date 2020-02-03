【插畫】犬貓也有「專屬」他們的冠狀病毒

汪喵星球

最近爆發的「武漢肺炎」引起全球關注，除了趕緊備起口罩、勤洗手做好預防外，也不免擔心家裡的貓貓狗狗會不會被傳染？真的如網路謠言所說的：「家裡有養寵物的人要小心了」嗎？

究竟「武漢肺炎」是什麼？

「武漢肺炎」是由新型冠狀病毒（2019-nCoV）引起的新傳染病，主要透過接觸、飛沫途徑感染。因為在中國湖北省武漢市爆發，因此被稱作「武漢肺炎」。

冠狀病毒其實大家並不陌生，對我們（人類）來說，過去曾造成嚴重疫情的SARS（嚴重急性呼吸道症候群）、MERS（中東呼吸道症候群）就都是因變異冠狀病毒而起。

冠狀病毒其實是一個大家族，各種動物都有其感染的不同冠狀病毒，宿主為多種哺乳類及禽鳥類，如人類冠狀病毒（為人類感冒的常見病原體）、豬傳染性腸胃炎病毒、兔冠狀病毒、鼠肝炎病毒、牛冠狀病毒和家禽傳染性支氣管炎病毒等，而不同型之間彼此幾乎不會出現交叉反應，不易跨物種傳播。所以，對犬貓來說呢？冠狀病毒嚴重嗎？

犬貓也有「專屬」他們的冠狀病毒！

在寵物方面，有養毛孩的人或多或少都對「冠狀病毒」有點印象，在領養貓咪狗狗回家前，通常都會先到獸醫院做檢查，常見的檢查項目就包括三種常見傳染病：愛滋、白血、冠狀病毒。是的，貓咪狗狗也有機會感染冠狀病毒，不過是屬於貓咪與狗狗間的冠狀病毒，尚未出現傳染給人類的狀況（貓狗間也不會互相傳染）。

狗狗冠狀病毒

狗狗的冠狀病毒有兩種，犬腸道冠狀病毒會導致狗狗腹瀉 、嘔吐和食慾下降，但在沒有同時感染其他病毒的情況下，症狀通常不會太嚴重。另外，犬呼吸道型冠狀病毒是近年才發現的病毒，感染的狗狗會有咳嗽、流鼻水和呼吸困難等狀況發生。以上兩種冠狀病毒都可以通過藥物治療或是疫苗預防。

貓咪冠狀病毒

貓冠狀病毒是造成貓咪傳染性腹膜炎的主要元兇。目前腹膜炎發病後尚未出現有效治療方式，且預防的疫苗有效性仍存在爭議，但幸運的是，貓咪感染貓冠狀病毒後產生突變，並導致腹膜炎的機率並不高。腹膜炎的早期症狀十分不明顯，包括：無精打采、嗜睡、皮膚變黃、食慾與體重下降、下痢、呼吸急促等等，若發現相關症狀，一定要盡速就醫診治。

所以，犬貓會感染「武漢肺炎」嗎？

基本上，冠狀病毒在不同物種間有屏障，不易跨物種傳播，至今（2020年2月3日）尚未有官方發布任何相關武漢病毒突變傳染給貓狗的案例，包括世界衛生組織（WHO）也表示目前尚無證據說明犬貓會被武漢肺炎感染，因此毛拔麻可以不用太擔心。

面對武漢肺炎，我們能做什麼？

防疫時期，做好防護措施，保護自己也保護毛孩！

毛拔麻外出確實戴口罩，盡量避免飛沫傳染攜帶病菌回家。 少觸摸口眼鼻、回家後務必「先洗手」後再摸毛孩！ 不論是自己的用品，或是犬貓日常用品，都要勤清潔並做適當消毒。

※ 犬貓日常用品建議定期清洗，必要時可使用酒精消毒並擦乾，消毒完成後可再輔以消臭抗菌噴霧，達到抗菌效果（本產品不可取代消毒、日常清潔）。

避免帶毛孩頻繁出入公共場所，若外出返家後建議做好基本清潔（如：擦拭腳掌等） 若有相關症狀（如：發燒、打噴嚏等身體不適）應自我隔離並盡速撥打1922依指示就醫。

在全民防疫時期，還是建議保持謹慎，小心預防病菌。除了上述基本防護外，天氣轉涼也要幫毛孩保暖，同時注意飲食均衡、適量輔以保健品照顧，幫助犬貓維持足夠的免疫力抵擋外敵病菌侵擾！

參考資料：

本文經汪喵星球授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航