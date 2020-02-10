坊間流傳「草莓農藥殘留嚴重」是真的嗎？消費者該如何安心食用？

文：蕭琮容

紅艷豔的草莓，皮薄嬌貴，氣味酸香甜美，是冬日裡非常受歡迎的水果。拿來做成甜點，或直接食用，都是餐桌上美麗亮點。但坊間同時也流傳著，「草莓農藥殘留嚴重，少吃為妙」的說法。這到底怎麼一回事呢？

草莓屬於槳果類，果實質地柔軟，氣味芳香，除了人愛吃之外，在田野間也受鳥類喜愛。此外，草莓屬於低矮匍匐的草莖植物，因此在栽培施肥中，容易受到低處污水、汙物的污染，需要較多的人為悉心照顧。

草莓種植屬於「連續性採收水果」，即使同一株草莓長出來的果實，常見這個熟了，那個還沒熟的狀況。一旦用施藥來保護幼果，很容易就污染到即將採收的熟果，造成農藥殘留過高。草莓表面有凹凸起伏，容易存留農藥，又不能削皮食用，沒清洗乾淨的話，很容易把農藥吃下肚。

有鑑於此，農委會推行「健康種苗」管理苗圃，搭配「非農藥植物保護製劑」的使用，去除農藥的使用，以不使用來達到根絕農藥殘留的可能。搭配減少農藥使用，農民需整潔草莓農園，去除雜草殘枝等，以免成為病蟲源棲息、繁衍的場所。定期監測草莓株的生長狀況來策略性調整防治方法與強度。農試所表示，雖然此舉麻煩了一點，但是成本更低，並可生產出高級無毒的草莓。

曾任農業試驗所植物病理組組長兼研究員的安寶貞表示，草莓的確是病蟲害很多的水果，加上採收季節延續一段時間，噴藥很容易影響到剛過農藥安全採收期的成熟果實。這點也的確困擾很多農民。那使用替代性的「健康種苗」管理種植方式種出無毒草莓，的確可以改善此困境。需注意的是，這邊的無毒指的是不施用化學合成的農藥，不等於有機。有機草莓載重的土地、農藥、肥料上，都有更嚴格的規定。

現在有農民使用高架的方式來種植草莓，除了可以避免地面污水的汙染，人採收草莓的身體姿態會比較舒服，對於觀光果園體驗的遊客、或是農民來說，是不錯的選擇。

消費者怎麼安心吃草莓？

安寶貞表示，一般消費者很難從草莓的外觀判斷出有無農藥的殘留，有的可能有藥斑，但大多數是看不出分別的。想要購買無毒的草莓，應以生產者有無出示無農藥使用的檢驗單為準。

若購買一般通路中無特別標示的草莓，食用前、清洗好之前千萬不要把草莓蒂摘掉。去蒂草莓放在水中浸泡，果皮上殘留的農藥會隨水進入果實內部，造成更嚴重的污染。以流動的清水清洗草莓即可，不需要用清潔劑浸泡草莓，因為這些物質反而也很難清洗乾淨，殘留在果實會造成二次污染。

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航