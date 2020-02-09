《歡迎來到人生哲學研究所》：理應「自由」的現代社會，為何依然讓人喘不過氣？ 

文：朝日新聞出版

自己明明是自由的，為什麼會覺得悶悶不樂呢？

現代社會理應保障了個人的自由，然而自己卻沒有活得很自由的感覺……

正因為自由，生活方式也是五花八門，而且這些生活方式未必都是正確的。

「該如何度過自己的人生才好呢？」關於這個問題，現代社會並無絕對的答案或價值觀。在「自由」之名下，各種生活方式紛紛被提了出來，可是沒有人能保證，這些生活方式是否正確。畢竟哪裡都沒寫，也沒人教我們「一定能幸福」的方法。

此外，就算自己是「自由」的，也不見得一定能過自己期望的生活。正因為每個人都是自由的，各自的才能與運氣都會影響人生，夢想或目標未必都能達成。自己明明是自由的，卻感到悶悶不樂……這多半是因為你無法接受，自己理應生活在「認同自由的生活方式的社會」，卻「只能採取有限的生活方式」這件事吧。不過，正因為自己的人生是由自己來負責的，我們只能盡最大努力去面對它了。不妨先抱持這樣的態度，試著尋找自己能夠接受的答案吧！

要完全活得「自由」並不容易

Photo Credit: 台灣東販

即使夢想無法實現，只要能夠認同與接受自己選擇的道路，應該就能感受到「自由」。反之，即便過著自己期望的日子，假如無法認同與接受每日的生活，或許就代表現在的生活跟自己原本期望的不一樣。每個人心中的「答案」都不盡相同。

哲學家提供的思考提示：

尼采／權力意志：雖然「生存」充滿了苦惱與矛盾，卻也存在著幸福，哪怕只是一瞬間的幸福。接受現在的生活，肯定自己獨有的人生是很重要的。

齊克果／絕望：如果對「現在的自己」感到不滿，幻想著「早知道就那樣了」，或是死心認為「只能聽天由命了」的話，人便會陷入「絕望」。

話說回來，現代人真的自由嗎？

即使活得自由，依然莫名覺得喘不過氣，這是為什麼呢？

由於沒有絕對的支配者，乍看之下是自由的，然而名為「常識」的權力卻緊接著出現。

法國哲學家傅柯，曾對潛藏在現代社會的「權力」提出犀利的看法。他表示，中世紀是國王的權力在支配人們，近代以後這個權力消失了，人們則被自己創造出來的、名為「常識」的權力所支配。

即便是感覺很「自由」的現代社會也一樣，有時在社群網站留下一句無心的話，就有可能被批評「沒常識」而遭到撻伐。由於現在是個被網路包圍的時代，多數派對少數派的干涉變得越來越頻繁。而且，那些譴責別人「沒常識」的人，應該不覺得自己在行使「權力」吧。這是因為，「常識」與「這個世界的真理」是劃上等號的。

不過，就像從前基督宗教對神的存在深信不疑，誰能保證現代的「常識」並非一時的呢？說不定哪天「常識」就會遭到推翻。

束縛現代人的隱形權力是什麼？

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現代理應是自由的，人們卻不得不過被各種規則束縛的生活。傅柯將各個時代特有的「知識架構」稱為「知識型」，並且探討真正能實現個人幸福的社會是什麼樣子。

哲學家提供的思考提示：

霍布斯／利維坦：社會的成員達成共識，將自己的權利委讓給絕對的權力，藉此維持社會的秩序。從前的君主專制就是其中一例。

傅柯／知識型：傅柯指的是各個時代的「知識架構」。人們是依照這個架構來認識世界，普遍的認識是不成立的。

既然人人平等，大家都能得到幸福嗎？

社會上的差距被視為一個大問題。既然人人平等，整個社會都能變得幸福嗎？

想要實現真正的幸福社會，必須兼顧「自由」與「平等」。

現代社會因貧富問題，而被稱為「M型社會（格差社會）」。那麼，只要消除所有差距，就能實現幸福的社會嗎？從歷史角度來看，在「人人平等」的理想下成立的社會主義國家，最後都走上獨裁政治這條路，無一例外。

近代哲學一直在思考這個問題，並認為關鍵在於讓「自由」與「平等」得以兩全的原理（方法）。首要大原則就是平等性，即不管出身或性別為何，承認每個人都是一個獨立的人格。具體而言，就是賦予所有人受教育的權利與選舉權等等。人與人之間當然也存在著貧富差距，不過我們可以透過稅金等各種制度重新分配財富，盡可能確保平等。另一個大原則，則是努力就有回報的「自由」。努力獲得財富也是人們的「自由」。不承認這個自由的社會，亦即強制平等的社會，一樣欠缺了幸福的重要條件。

「平等」與「自由」能夠兩全嗎？

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適度的社會救助措施是不可或缺的。如果人人平等，努力就沒有回報，最後陷入不幸。不過，要是起點相差太多，導致努力也得不到回報的話，社會一樣很不幸。要讓所有人都幸福，就得重視整個社會的平衡。

哲學家提供的思考提示：

邊沁／最大多數人的最大幸福：正確且正當的統治，能使國內絕大多數的人都感到幸福。邊沁想出了依據獨特的標準計算快樂的方法。

彌爾／重質的效益主義：彌爾進一步發展邊沁的思想，期望藉由培養知性與道德觀的教育，提高開心、快樂、喜悅等知性的滿足度（高品質的幸福）。

相關書摘 ▶《歡迎來到人生哲學研究所》：有「桃花運」的人就一定會幸福嗎？

書籍介紹

《歡迎來到人生哲學研究所：用漫畫學讓生活輕鬆過的基礎哲學知識》，台灣東販出版

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作者：朝日新聞出版

譯者：王美娟

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如何跟社群網站打好交道!?升學的意義是什麼!?對抗職權騷擾的方法是!?命定之人會出現嗎!?為什麼能幹的同事會令自己火大!?不參加社團就沒有容身之處!?哲學是為了什麼而存在？

尼采、笛卡兒、康德……這些哲學家都在想什麼？只要瞭解他們的思想與歷史就能理解得更深入，得到更多樂趣。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航