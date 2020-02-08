《歡迎來到人生哲學研究所》：有「桃花運」的人就一定會幸福嗎？

文：朝日新聞出版

有桃花運就一定會幸福嗎？

「桃花運」是不分性別與世代，多數人都很感興趣的領域。桃花運真的那麼重要嗎？

或許能增加談戀愛的機會，但不確定是否一定會幸福。

柏拉圖提出的「柏拉圖式愛情」，一般是指「不帶性慾、精神上的愛情」。但是，嚴格來說，這個解釋並不正確。因為柏拉圖說過，戀愛有階段之分，第一個階段看的就是「外貌」。接下來則是「行為之美」，例如優美的舉止，最後抵達「靈魂之美」。也就是說，如果欠缺外貌之美，根本就無法抵達靈魂之美。

在現代，美麗的外貌一樣是「有桃花運」的必要條件。不過，若問有桃花運的人是否深受他人喜愛，這就不一定了。換句話說，並不是有桃花運就一定會幸福。

但就算如此，否定「桃花運」，也只不過是扭曲這個價值觀罷了。人的魅力包含了各種要素，「桃花運」只是其中一種價值觀而已。只要明白這一點，你應該就能發現自己除了「桃花運」之外的新魅力吧。

為什麼有桃花運就會感到幸福？

Photo Credit: 台灣東販

「桃花運」是其中一種價值觀。有桃花運的話，就能滿足自我價值肯定之欲望。另外，談戀愛的機會也會增加。

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與其只在乎桃花運，而逃避現實或感到絕望、嫉妒，不如換個觀點思考吧！

哲學家提供的思考提示：

柏拉圖／照顧靈魂：人類若想活得更良善，該怎麼做才好呢？不要只在乎社會評價等表面上的事物，重要的是要照顧好自己的內在（靈魂）。

尼采／憤懣：指嫉妒或怨恨之類，對勝過自己的人所抱持的負面情緒。若認為弱小的自己是「良善」的，以這種方式自我肯定的話，不過是扭曲了自然的善惡價值標準。

成為有錢人就會幸福嗎？

「想要錢」的欲望是無窮無盡的。那麼，擁有的錢越多，幸福度就越高嗎？

金錢固然重要，但若沒有生存目的就很難得到幸福。

基督宗教肯定「清貧」，認為這是善良的表現，尼采則批評這種價值觀是「奴隸道德」。他認為視貧窮為「善」，視富裕為「惡」的想法，只不過是弱者的「憤懣」（怨恨）罷了。從歷史的角度來看，人類的文化與文明，確實不是在貧窮之中形成與發展的。當社會擁有多餘的財富後文明才會誕生。在這層意義上，金錢確實相當重要。

不過，即便社會已達到一定的成熟度，貧富差距依舊存在。在不愁溫飽的狀況下冒出「想成為有錢人」的念頭時，「成為有錢人」不會是生存目的本身，這點很重要。活在經濟社會中，沒有錢確實讓人困擾，但這不代表擁有的錢越多，幸福度就越高。應該是先有「生存意義」，再為了實現這個「生存意義」而建立財富。如果搞錯了順序，縱使擁有財富，依然有可能迷失生存目的。

如果被單一價值觀束縛的話會怎麼樣？

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擁有人生的目的或樂趣，獲得金錢這件事才有意義。不過，沒錢的話，確實也有可能無法實現想做的事。凡事都要注重平衡。

哲學家提供的思考提示：

亞里斯多德／中庸：人類若想活得幸福就不能缺少「德性」，亦即傑出的人品。想要擁有德性，關鍵就是保持適度的均衡感，以「適中」為目標。

德勒茲／根莖：形上學是以單一價值觀，將數種事物體系化，德勒茲否定這種「樹狀」結構，並提出以各種價值觀並立的「根莖」結構為基礎的社會構想。

相關書摘 ▶《歡迎來到人生哲學研究所》：理應「自由」的現代社會，為何依然讓人喘不過氣？

書籍介紹

《歡迎來到人生哲學研究所：用漫畫學讓生活輕鬆過的基礎哲學知識》，台灣東販出版

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作者：朝日新聞出版

譯者：王美娟

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航