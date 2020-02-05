【插畫】設計師的SOP：被打槍十幾個版本之後，拿出第一版就對了

Little Deep Blue / 小深藍

網路上長久流傳一張圖片，設計師的資料夾裡面有一系列的檔案，「第一版」、「第二版」、「第三版」，到了「最終版」之後，又出現「最終版之一」、「最終版之二」，人生的青春歲月，好像就陷在這難以言盡的無限輪迴之中。

遇到這樣的老闆，設計師也逐漸發展了合適的「SOP」在製作十幾個被打槍的版本之後偷偷拿出第一版，當老闆說出「這就是我要的，早這樣做不就好了嗎」的時候，還要笑笑的說「好的好的，下次會再改進」，矇上雙眼擁抱這個「由簡化繁再返普歸真」的歷程。

老闆的腦袋缺乏記憶體沒有關係，只要確保自己的原始檔案不要覆蓋掉就好。

本文經Little Deep Blue / 小深藍授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航