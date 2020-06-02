499之戰 2 週年後，5G真的要來了，台灣抓得住新商機嗎？

掀起改資費方案人潮的「499之亂」彷彿還歷歷在目，兩年已過去，用戶的 4G 合約也將在今（2020）年到期。當年電信三雄不惜營收失血也要跟進祭出 499 元的「低費率」，為的就是迎接今年 5G 開台！

事實上，499 方案看似是認賠殺出，其實是為了下好一整盤棋局 ——不僅趁勢收攏了無網路使用習慣的 3G 用戶、加速提升 4G 建設的獲利空間，藉此打好了銜接 5G 網路世代的極佳基礎。

不只如此，早在 2016 年，行政院帶頭推動「數位國家‧創新經濟發展方案（簡稱 DIGI+）」，其中一項就是瞄準了打造 5G 時代的創新環境，像是去年宣布的「台灣 5G 行動計畫」、「電信管理法」。究竟人人熱議的 5G 到底好在哪？又在夯什麼？

用一個簡單的比喻，原本的高速公路不再受限於「時速」，而是能像高鐵般高速前進，這就是 5G 的好處— 高效率、低延遲，時間不再浪費在等待。

以具體數據解釋，一部兩小時的 4K 電影下載，4G 網路要花大約 7.3 分鐘，但 5G 網路只要約 10 秒。根據行動網路分析業者 Opensignal 統計指出，全球 7 個已部署 5G 網路的國家，像是沙烏地阿拉伯、南韓、瑞士等國，5G 下載速度都明顯高於 4G 與 Wi-Fi。

為了提早固樁用戶，5 大電信業者陸續推出「5G 早鳥資費方案」，費用範圍約落在 599 到 1,399 元不等，尤其 1,399 元近乎是電信三雄默許的「公定價」。不只是在通信方面，尤其突破過去 4G 網路以「人 」為重點服務對象，5G 則是能擴大應用，實現萬「物 」聯網。

以行動救護車為例，為能及時救治病患，超音波、X 光片、心電圖，都可在 5G 網路即時傳遞，無需擔憂精密影像遭到壓縮問題；或是在交通上，使用自駕車的民眾，藉由 5G 低延遲的優勢，煞車的反應時間更快，大幅減少事故發生。

5G 正式開台前，還需克服哪些事情？

考量到 5G 覆蓋率及傳輸性能，電信業者得全力建置數量更多的基地台，以完整的覆蓋率，補足 5G 高頻毫米波易受干擾的缺點，但建設成本墊高了 2~8 倍。



資料來源：Google Trends／製表：關鍵評論網 Photo Credit : Google Trends／製表：關鍵評論網

統計過去6個月，從「5G手機」、「5G 台灣」等關鍵字，就可發現台灣民眾相當關心5G網路進度。

另外，擔憂「羊毛出在羊身上」，業者會轉移取得 5G 頻譜的標金成本至消費者端，行政院要求主管機關NCC 留意把關 5G 資費。

立法院通過的「電信管理法」，就賦予 NCC 權責，具市場主導地位的 SMP（電信事業市場顯著地位者）業者，相關的業務資費將被要求必須先送 NCC 審核通過後才能上市，被解讀是為了確保民眾、企業用得起 5G 服務，同時，這項法案也持續要求業者精進資通安全管理，維護 5G 網路、5G 應用的資通安全。5G 產業鏈發展不只需要法規鬆綁，還同時需要降低技術、資金等門檻，顯然完善的環境，才能實際帶動。

坐擁 5G 優異資源的台灣，像是半導體、關鍵零組件、終端設備等產業鏈都可在國內完成，但仍面臨「人才缺口」、「舊制法規」的綁手綁腳，使新創產業難以探索 5G 創新應用等挑戰，實難讓台灣站在 5G風口上飛。尤其人才缺口，不同於 4G 網路思維，5G 人才更加需要軟硬體整合、跨領域通才，台灣更是缺乏實際應用領域實戰。

上述挑戰，事實上，政府都已祭出方案解決。

Photo Credit：行政院陳其邁副院長 行政院陳其邁副院長參加 2019 INSIDE 未來日簡報《5G與台灣產業鏈的緊密關係》

從法制面來看，除了上述的「電信管理法」，去年 6 月立院就火速三讀通過「產業創新條例」第 10 條之 1 修正草案，使得企業投入購買智慧機械、5G 設備可享短期投資抵減優惠措施，實際刺激產業投入轉型。除外，行政院推出「台灣 5G 行動計畫」，便是要讓政府當 5G 領頭羊，設立應用實驗場域，像是台北流行音樂中心、林口新創園區、沙崙創新園區，藉此立出示範標竿。

其中，人才培育更是計畫的重中之重，聚焦 5G 需要的人才缺口，並串連教育部、科技部、經濟部、勞動部等部會，實際培育出 5G 高頻元件設計、5G 跨域、5G 運營管理、5G 開源軟體等人才。與此同時，政府與產業的攜手合作，像是中華電信、遠傳電信等業者組成 5G 國家隊，創造有利環境，把台灣打造成全球可信賴的供應鏈。

5G 世代來臨，台灣政府積極深化 5G 產業創新，持續完備法規與頻譜準備，這場新網路世代的商機，正等著被台灣抓住。