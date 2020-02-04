【插畫】自私與偽善，比病毒更可怕

Nagee

這就像一場囚徒困境的賽局理論，本來大家都可以安全度過難關，但如果有人自私耍小聰明，最後就是害人害己，大家都是輸家。

囤積口罩，你可能保護了你的家人親信，但其他感染的人可能是農夫、漁夫、木工、鐵匠、更可能是製作口罩的師父。就算活下來了，生活品質也是大崩壞。最後只會讓自己和身邊的人都陷入危險。

社會上那種耍小聰明的人，或權貴，往往是最沒有生產力和貢獻的。所以災厄來臨時，會特別吝嗇於分享。

這種心態，造成的不只是物資短缺，更是人與人信賴的崩解，今天有一個人渣流氓混蛋王八蛋，自以為聰明的開始掃貨囤貨，照理其實不會影響全局，因為明天的產能還是可以讓大家繼續日常生活。但是因為一隻蝗蟲開始掃貨，其他人就會怕缺貨，所以每個人都會開始搶囤貨。那原本根本夠用的產能，永遠都趕不上信任崩解的社會需求。

中國病毒疫情發生至今，我沒有去搶過口罩，因為透明公開的政策和數據，讓人安心，讓理性知道和口罩根本夠用。大家不要做人渣，每天的產量根本夠用。我對台灣的人性是有信心的。

想起諾蘭版本的蝙蝠俠第二部曲，就是希斯萊傑演小丑的那集。非常經典的橋段，就是小丑讓兩艘載滿人群的遊艇，裝上遙控炸彈，兩艘船的乘客都握有可以引爆另一艘船的遙控器。如果某一方先引爆，則自己那艘船就可以存活。如果一定時間內雙方都沒有引爆，則炸彈就會解除。這是人性的考驗。當時在網路上有著很熱絡的討論，如果發生在中國，會是怎樣的結局呢？

國高中地理課本就說過，世界上的糧食生產是足夠的，飢荒的發生，是資源分配不均造成。

希望中國人停止在世界各地掃貨囤貨了。中國是世界口罩生產大國，你們的口罩絕對夠用。你們的防疫問題出在自己人貪婪自私的文化。那些問題不解決，別人捐贈再多錢或物資，都只是被一層一層的剝削洗劫。

願大家平安。

本文經nagee授權轉載，原文刊登於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航