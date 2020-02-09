《中國的人口危機》：2024年的印度與中國，將是「上升巨象」與「沉沒巨龍」

文：近藤大介

2024，印度人口成為世界第一

具體情況在下一章詳述，簡單來說中國會比日本晚約30年進入超高齡社會。在不久的未來，中國將失去「人口第一大國」這個自古以來從未動搖的地位。根據前面《世界人口展望2017年修訂版》，聯合國認為2024年印度人口會超越中國，成為世界第一。

報告中提到，2017年印度人口為13億3918萬人，比中國少了7033萬人。但是到了2030年會成長至15億1298萬人，反比中國多出7180萬人。再往後推到2050年，印度人口將攀升至16億5897萬人，比中國多出將近3億人。而且2030年代起，中國人口將呈下降趨勢，然而印度仍持續每年平均增加449萬人（2045年到2050年的預測平均值）。

最後到了2100年，中國人口會變成10億2066萬人，勉強維持在10億人的水準。相較之下印度人口則是15億1659萬人，規模比中國多1.5倍。

印度有多年輕？中國有多老？

更有趣的是，2017年中國與印度人口的年齡結構比例完全不同。0歲至14歲的兒童比例，中國為全體的18％，印度卻是28％；15歲至24歲的青少年比例，中國為12％，印度為18％；25歲至59歲的壯年勞動人口，中國為54％、印度為45％；60歲以上的退休年齡層，中國為16％、印度為9％。

也就是說，在2024那年，印度總人口即使超越中國，仍是個以年輕國民為中心、充滿活力的國家，而中國卻在此時急速邁入少子高齡化社會。如下圖人口金字塔所示，恰如「上升巨象」與「沉沒巨龍」，對比非常鮮明。

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近期我訪問了最近曾到印度出差的中國商業人士，他們的感想全都是「如同30年前的中國般令人懷念」。這個感想正好與曾在改革開放後造訪過中國的日本人所透露的一模一樣。

亞洲最早舉辦夏季奧運的城市是1964年的東京，而北京則晚了東京44年，在2008年舉辦夏季奧運。1972年札幌舉辦冬季奧運，而北京晚了半個世紀，將在2022年舉辦。

東海道新幹線（按：日本一條連接東京站與新大阪站的新幹線路線）於1964年通車，中國高速鐵路則在44年後，也就是2008年通車。東京開通首都高速道路同樣也是在1964年，而北京在1992年開通第二環狀道路。日本自1964年起向一般民眾簽發護照，中國則從1997年開始。從經濟水準來看，2017年的中國人均GDP為8583美元（約新台幣26萬元），而這是日本1970年代後半的水準。也就是說日本與中國之間有著30到40年左右的差距。

不過只看國家GDP的話，在2010年中國已經超過日本，而且至今差距仍在拉大。2017年日本GDP為4兆8844億美元（約新台幣150兆元），中國為11兆9375億美元（約新台幣364兆元），有著將近2.5倍的差距。

那麼中國與印度發展階段的差距又是如何呢？

2017年，印度GDP為2兆4390億美元（約新台幣74兆元），中國約是印度的4.9倍。有鑑於中國2005年的GDP是2兆3087億美元（約新台幣70兆元），2006年為2兆7743億美元（約新台幣85兆元），可以說現在印度的經濟規模，約為中國12年至13年前的水準。

中國在21世紀初的購屋潮與購車潮，現在印度發生同樣的事，考量這幾點，將來印度經濟很有可能超越中國。亦即從經濟層面上看，現在的日本是明日的中國，明日的印度即是現在的中國。

印度：中國2035五年假想敵

這般未來前景，當然中國也很清楚。中國在亞洲的假想敵漸漸從日本轉移到印度上。

2017年10月18日，中國共產黨第19次全國代表大會第一天的開幕演說上，習近平如此闡述：

「從2020年到本世紀中葉，可以分兩個階段來安排。第一個階段，從2020年到2035年，在全面建成小康社會的基礎上，基本實現社會主義現代化。第二個階段，從2035年到本世紀中葉，把我國建成富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國。」

習近平總書記此時的演說長達3小時20分，簡而言之就是將未來目標從之前的兩階段改成三階段。

所謂兩階段，指的是中國共產黨建黨100週年（2021年）與建國100週年（2049年），合稱為「兩個100年」。2021年前在所有領域追過日本，成為亞洲第一強國是短期目標；2049年在所有領域超過美國，成為世界第一強國是長期目標。

然而習近平在這次大會的演說上，第一次夾入2035年這個中期目標。為何如此眾說紛紜，我的見解是，中國鞏固了於2035年前在所有領域成為歐亞大陸第一強國的決心。一帶一路（絲路經濟帶與21世紀海上絲路）這項外交戰略正是成為歐亞大陸霸者的指標。

此外，習近平也打算將自己的政權延續到2035年。等到了2035年時，習近平82歲，與尊敬的毛澤東主席逝世的年紀相同。習近平定下2035為中期目標時，我就了解到中國在超越短期目標日本後，已將假想敵設定為印度。

這次中共19大召開後，日本這邊傳出「日中關係好轉」的喜悅之聲，但從中國的角度看，不過只是因為兩國實力差距拉大，日本早已不被中國放在眼裡罷了。

2017年5月，習近平帶著政權高官在北京舉行「一帶一路國際合作高峰論壇﹂時，亞洲兩個主要國家──日本和印度實質上無視此次論壇。不過日本方面，還是由二階俊博幹事長與今井尚哉首相首席祕書官，以類似觀察員的形式出席北京。在2017年秋天之後，安倍晉三首相自己則表示「日本也會有條件的參與一帶一路」。

相關書摘 ▶《中國的人口危機》：「中印戰爭」的可能性？比北韓局勢更緊張的中印邊境

書籍介紹

《中國的人口危機：結婚難民、空巢青年、５億老人，了解這個超高齡大國的危機，你就知道中國為何突然急著統一》，大是文化出版

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作者：近藤大介

譯者：林農凱

2020年，3000萬適婚期男性將成為「結婚難民」，討不到老婆。

2022年，每年從大學畢業的人突破900萬，面臨「大失業時代」。

2024年，每年1200萬人離婚的時代來臨（離婚經濟？）。

2049年，慶祝建國100週年的5億老人將成為中國最大社會危機。

以上是日本最大出版集團講談社《現代週刊》副總編輯近藤大介，對於中國未來20年的預言（2018、2019的預言全部應驗）。大家總說，中國的政治與軍事宛如黑箱，經濟指標也沒什麼可信度。近藤大介指出，想預測這個國家的未來，人口，是最能信賴的指標，人口調查是中國政權幾千年來落實最徹底的統治手段，這指標從不騙人。

作者在北京生活長達25年，近距離觀察中國現在的生活面貌。在本書中，他以人口當成數據基礎，解析中國即將面臨危機。哪些即將成真？哪些是轉機？哪些是危機？

其中，2035、2049，這兩個年份和台灣高度相關。看懂這些中國危機，你就知道習主席急著完成什麼？為什麼要突然高壓對付香港？

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航