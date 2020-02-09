《中國的人口危機》：「中印戰爭」的可能性？比北韓局勢更緊張的中印邊境

文：近藤大介

比北韓局勢更緊張的中印邊境

另一方面，印度位於中國通往歐洲路上的要衝，對一帶一路保持高度警戒。

觀察2017年後中印兩國的局勢，即能了解這點；2017年川普政權上台，日本媒體多報導北韓核彈試爆與飛彈試射，以及隨之而來的美朝關係緊張等新聞，然而俯瞰整個亞洲，其實中印兩國之間更為緊張，幾乎可說一觸即發。

2017年後，人民解放軍開始修建中國前往國境紛爭地區──洞朗高原（毗鄰中國、不丹和印度三國交界處的狹長高原）的軍用道路。印度對此表示抗議，並在6月時破壞一部分道路，甚至將軍隊從兩軍對峙的地區，往前推進到中方的駐留地帶。這次換中國強烈譴責這次行動，要求印度軍隊立即撤退，表現出若不聽從，就算開啟區域戰爭也在所不惜的態度。

印度到8月28日終於撤退，而同日外交部例行記者會上，發言人華春瑩發表了「勝利宣言」。不過9月3日到5日，在習主席眼下的廈門舉辦的第9次金磚國家峰會（BRICS）上，習主席與印度總理納倫德拉．莫迪對彼此沒有好臉色，氣氛始終都很緊張。習主席在國際場合板著一張臉，已經是從2014年11月北京召開的亞太經濟合作會議（APEC）以來的事了，當時他與安倍首相首次舉行了日中首腦會談。

時間到了2018年，這次中印的衝突發生在一個意想不到的地方，那就是人口僅40萬，由1192座珊瑚礁組成的印度洋觀光地馬爾地夫。2017年有4萬1133名日本遊客來此觀光，不過中國人的數量是日本的7倍以上，人數高達30萬6530人。我有對夫妻朋友每年造訪此地兩次，他們透露：「現在的馬爾地夫就像中國殖民地。」

馬爾地夫政治上，阿卜杜拉．雅門政權屬於「親中派」，遭到傳統「親印派」的前任總統穆罕默德．納希德派閥的猛烈反對。2018年2月5日，當時的總統雅門宣布國家進入緊急狀態。流亡英國與斯里蘭卡的前總統納希德在《日本經濟新聞》（2月13日）表達他對中國的疑念：

「馬爾地夫積欠中國的債務從15億美元（約新台幣460億元）上升到20億美元（約新台幣611億元），占了外債75％以上，利息最後到12％以上，這對於月稅收不過一億美元（約新台幣30億元）的我國來說，根本是難以償還的鉅債。中國已經買下16個以上的島嶼，再這樣下去整個馬爾地夫就會被中國掌控，而中國也很可能將此地轉成軍港。」

在納希德前總統背後撐腰的，是距離馬爾地夫不過600公里的印度。印度嘗試派遣海軍前往馬爾地夫，中國報紙《環球時報》則在2月14日社論抨擊：「印度應放棄自身在南亞的特權思想。」中國外交部亦發言：「各國應遵守國際海洋法，讓印度洋成為自由且開放的海域。」這種在南海爭議（按：指南中國海周邊國家，如台灣、中國、汶萊、馬來西亞、印尼、菲律賓和越南，出於自身利益，而爭奪該海域部分島嶼的主權歸屬）上聽不到的說辭。

2019年8月，中國在東非的吉布地建設第一個海外軍事基地，而比任何國家都反對的正是印度；中國至今為止在南海、東海與鄰近諸國間引起各種領海爭議，這些對印度來說都只是隔山觀虎鬥的事情罷了，不過現在這把火，終於燒到自己旁邊的印度洋。

2017年12月，斯里蘭卡為了償還龐大的對中債務，將漢班托塔港以99年為期租借給中國。中國還對印度的「宿敵」巴基斯坦投資總額450億美元（約新台幣1兆4000萬元）的預算，開通瓜達爾港到中國長達3000公里的道路、鐵路、能源管路、光纖，建設一條「中巴經濟走廊」。印度當然很不是滋味。

2016年的中印貿易額上升至696億美元（約新台幣兩兆元），中國成為印度最大的貿易國。而在2018年4月，印度總理莫迪也訪問湖北省省會武漢，試圖改善與中國的關係。

不過這些都應看作是暫時休兵，今後「中印共舞」的可能性仍然很低。

不論技術多尖端，高齡日本照樣被中國遠抛

那麼往後巨龍與巨象究竟誰會成為亞洲霸主呢？

這與「美中兩大國彼此競逐」並列，可說是21世紀前半亞洲最重要的議題。從中印兩國的國內狀況到國際情勢，有多不勝數的因素會造成影響，不過就與「美中對決」相同，必然會發展為長期戰。我們還能預測日後中印兩國會開始新一波的太空競賽。

而預見未來最重要的指標，依舊是「人口」。

21世紀後，日本在總體國力上為何被中國甩在後頭？雖然有各式各樣的原因，但其中一個重要因素就是日本的少子高齡化進展飛速。不論日本擁有多尖端的技術實力，少子高齡化如此嚴重也只會陷入難伸手腳的窘境。

我在2015年4月出席了在雅加達舉行的「世界經濟論壇東亞峰會」，有機會採訪東南亞各國的領導人。當時他們將日本稱為「年老的金牌得主」讓我大受衝擊。雖然在與日本的雙邊會談中，他們仍然客套的大讚日本，不過現在的日本在這些ASEAN國家眼裡，不過是個「以前很厲害的人（國家）」，簡直像是曾得過金牌卻已垂垂老矣的老人一般。

「中印戰爭」的可能性？

2017年中國人口為14億951萬人，15歲到59歲的勞動年齡人口，占全體66％（9億3027萬人）。另一方面印度人口為13億3918萬，15歲到59歲人口為63％（8億4368萬人）。

也就是至少在2017年時，中國比印度多出8659萬的勞動人口。兩國間的勞動人口差距，幾乎是日本總人口的約三分之二，光看這點可知中國目前是個比印度更具力量的國家。

那麼將來又如何呢？2035年的中國人口為14億3350萬人，印度為15億6457萬人，印度比中國多出1億3107萬人。到了2050年，中國人口為13億6445萬人，印度為16億5897萬人，印度整整比中國多出2億9452萬人，將近3億人。

而且15到59歲的勞動年齡人口差距更為顯著。中國在2015年時，該年齡層占全體67.6％，可是2050年卻下滑到50％，正好減少至總人口一半，換算成實際人口數約是6億8222萬人。

相比之下，2015年印度的勞動年齡人口為全體62.3％，到了2050年，也還維持在61.5％，幾乎沒有改變。因此印度在2050年的勞動年齡人口，為10億2026萬人，這個數字遠比中國多出了3億3804萬人。

如第四章所述，中國計畫在2021年之前消滅貧困人口。鑑於印度現在經濟起飛，大概約30年後，印度社會也非常有可能在2050年，成功消滅貧窮。屆時印度比中國多「3億3804萬」的人口優勢。

這件事對兩國國力的影響深遠難測。過去曾用人口扳倒日本的中國，當然熟知人口的重要性，那麼想在印度稱霸亞洲之前有所動作、打擊印度就是再自然不過的策略。

在這層意義上，中印在2035年前為一賭亞洲霸權發生軍事衝突──這般有如惡夢的情景也很難說不會發生。

相關書摘 ▶《中國的人口危機》：2024年的印度與中國，將是「上升巨象」與「沉沒巨龍」

書籍介紹

《中國的人口危機：結婚難民、空巢青年、５億老人，了解這個超高齡大國的危機，你就知道中國為何突然急著統一》，大是文化出版

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作者：近藤大介

譯者：林農凱

2020年，3000萬適婚期男性將成為「結婚難民」，討不到老婆。

2022年，每年從大學畢業的人突破900萬，面臨「大失業時代」。

2024年，每年1200萬人離婚的時代來臨（離婚經濟？）。

2049年，慶祝建國100週年的5億老人將成為中國最大社會危機。

以上是日本最大出版集團講談社《現代週刊》副總編輯近藤大介，對於中國未來20年的預言（2018、2019的預言全部應驗）。大家總說，中國的政治與軍事宛如黑箱，經濟指標也沒什麼可信度。近藤大介指出，想預測這個國家的未來，人口，是最能信賴的指標，人口調查是中國政權幾千年來落實最徹底的統治手段，這指標從不騙人。

作者在北京生活長達25年，近距離觀察中國現在的生活面貌。在本書中，他以人口當成數據基礎，解析中國即將面臨危機。哪些即將成真？哪些是轉機？哪些是危機？

其中，2035、2049，這兩個年份和台灣高度相關。看懂這些中國危機，你就知道習主席急著完成什麼？為什麼要突然高壓對付香港？

Photo Credit: 大是文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航