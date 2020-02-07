《這麼做，就對了！》：如何利用運動器材捕捉無人機？

文：蘭德爾．門羅（Randall Munroe）

Q：如何捕捉無人機（利用運動器材）

A：婚禮攝影無人機在你的頭頂上嗡嗡嗡飛來飛去。你不知道它在那裡做什麼，你希望它停下來。

假設你沒有任何複雜先進的反無人機設備，例如網子發射器、獵槍、無線電干擾器、霧網、「反無人機」無人機，或其他諸如此類的專用裝備。

如果你養了一隻受過訓練的猛禽，你可能會覺得派牠去追捕無人機是個好主意。不時有影片在網路上流傳，顯示受過訓練的猛禽抓走空中的無人機。我們本能上對這種概念很滿意，但是任何「為了對抗搗蛋機器不惜訓練動物自我犧牲挺身而出」的計畫，恐怕都是餿主意。我們不會利用「訓練獵豹跳上摩托車」來實施時速限制。對獵豹來說，這樣既殘酷又危險，再說，摩托車的數量遠多於獵豹的數量。全球的「機車：獵豹」比值還沒有人精確計算過，但可能達到數十萬。

同樣的，世界上的無人機肯定比猛禽還要多，而且新無人機的生產率比新猛禽的出生率高多了。全球的「無人機：老鷹」比值，比「機車：獵豹」比值更難估計，但幾乎可以確定大於1。

Photo Credit: 天下文化提供

如果老鷹是餿主意，你還可以用什麼東西？

無人機高高在天上，所以你想要送一樣物體去天上飛。體育界人士一天到晚將物體送去天上飛。請參閱第十章〈如何扔東西〉中的說明。

假設你的車庫裡裝滿了運動器材，有棒球、網球拍、草地飛鏢，你想得到的都有。哪一種運動的拋射物最適合擊中無人機？誰會是反無人機最佳防衛？棒球投手？籃球選手？網球選手？高爾夫球選手？還是其他人？

有幾個因素要考慮，像是準確度、重量、射程、拋射物的大小。

Photo Credit: 天下文化提供

很多無人機都挺脆弱的，所以我們暫時假設：只要你能擊中無人機，它就會墜毀（這當然是我的經驗）。

為了進行大致的比較，我們會用簡單的數字來評估不同運動中拋射物的準確度，數字代表射程與誤差的比值。如果你瞄準10公尺遠的目標丟球，平均誤差為2公尺，那你的「準確比值」（accuracy ratio）就是10除以2，等於5。

中型無人機（例如DJI Mavik Pro）機身的「目標區」大約30公分寬，代表沒丟中無人機中央的誤差是兩邊各15公分。如果無人機在離你12公尺的地方盤旋，準確比值需要達到80才能擊中它。如果拋射物較大，需要的準確比值就會低一些，因為會有較大的誤差空間。

Photo Credit: 天下文化提供

由於無人機的形狀寬寬平平的，呈現的目標範圍不只一種，棒球或高爾夫球之類的高弧線拋射物，在準確度方面比較占優勢。足球和籃球等大型拋射物，則是具有較大的誤差範圍。

Photo Credit: 天下文化提供

以下是針對不同運動員的一些準確比值預估（根據在競技比賽、表演或科學研究中，運動員嘗試擊中目標的紀錄）。

Photo Credit: 天下文化提供

顯然，射箭選手是最佳選擇（如果你找得到的話）。他們結合了極高的精準度和長射程，使他們成為理想的防守者。投手也是不錯的選擇，而且棒球可能會對無人機造成很大的傷害。籃球選手以大型拋射物和有效的弧線拋射來彌補較低的準確度。曲棍球選手、高爾夫球選手和足球踢球員可能是比較不理想的選擇。

我很好奇實際的測試數據，但有一項運動我找不到好的數據，那就是網球。我找到一些關於網球職業好手的準確度研究，但這些研究都是關於擊中球場上的目標，而不是空中的目標。

所以，我聯繫了小威廉絲（Serena Williams，美國著名女子網球選手）。

令我喜出望外的是， 她很樂意幫忙。她的丈夫亞歷克西斯（Alexis）提供一架無人機犧牲品，是照相機壞掉的DJI Mavic Pro 2 空拍機。他們前往她的練習場，看看全世界最佳網球好手在「防禦機器人入侵」方面的效率如何。

我找到的少數研究顯示，與投擲拋射物的運動員相比，網球選手的分數相對較低，他們比較像足球踢球員，而不像投手。我的初步猜測是，冠軍選手發球時的準確比值差不多是50，需要嘗試五到七次，才能擊中12公尺外的無人機。（網球會擊落無人機嗎？也許網球只會彈開、導致無人機搖晃而已！我的問題真多）。

亞歷克西斯讓無人機飛到網子上方盤旋，小威廉絲從底線發球。

她發的第一球偏低。第二球從無人機的旁邊擦身而過。

第三次發球直接擊中其中一個螺旋槳。無人機旋轉了一會兒，似乎還在做最後的掙扎，接著便整個翻過來砸向球場。當亞歷克西斯走過去查看墜機現場時，小威廉絲開始大笑，無人機躺在球場上，旁邊有幾個螺旋槳碎片。

我原本預期，網球好手嘗試五到七次才能擊中無人機；她只嘗試三次就成功了。

Photo Credit: 天下文化提供

即便只是一架機器，躺在地上的無人機顯得其慘無比。「傷害它讓我覺得非常難過，」收拾碎片之後，小威廉絲說道。「可憐的小傢伙。」

我不禁納悶：用網球打無人機是不對的嗎？

我決定請教專家。我聯繫了麻省理工學院媒體實驗室的機器人倫理學家達林（Kate Darling）博士，請教她「用網球打無人機取樂」是否不對。

她說：「無人機不會介意，但其他人會介意。」她指出，儘管機器人顯然沒有感覺，但人類有感覺。「即便我們知道機器人只是機器，但我們往往把機器人當成活的看待。因此，隨著機器人設計變得愈來愈栩栩如生，你對機器人動粗時可能要三思；這可能會開始令人覺得不舒服。」

言之成理，但反過來說，我們真的應該讓自己這麼無能為力嗎？

「如果你想要懲罰機器人，」她說，「那你就搞錯目標了。」

她說的對。我們需要擔心的不是機器人，而是控制它們的人。

如果你想要擊落無人機，或許你應該考慮不同的目標。

書籍介紹

本文摘錄自《這麼做，就對了！：最ㄎㄧㄤ的生活科學指南》，天下文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：蘭德爾．門羅（Randall Munroe）

譯者：黃靜雅

如何和金星一起自拍？

如何在找不到插座的時候，幫手機充電？

如何從太空寄送包裹到地球？

如何賴在沙發上追龍捲風？

如何用空拍機遛狗？

如何利用姓名學在選舉中「凍蒜」？……

看似荒謬的點子中，

其實充滿了縝密的科學理論與嚴謹的實驗精神。

門羅請來網球明星小威廉絲，實驗網球可否擊落無人機？

也採訪太空人如何在市區緊急降落太空梭。

讓讀者在捧腹大笑之餘，無痛提升科學素養及問題解決能力。

本書使用方法：親子好友共讀，一起動動腦、嗆門羅。拿著這本書，和爸媽老師一起激盪出更奇葩的點子，實際操作看看這些餿主意（但後果自負）。客訴門羅，讓他知道這些主意有多餿。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航