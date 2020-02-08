二師兄《台灣異聞錄》：台灣蘇花公路，也許是世上最窮凶極惡的車道

文：二師兄

蘇花公路

台灣蘇花公路，也許是世上最窮凶極惡的車道。

此地落石四起，砂石車橫行，絕壁斷崖更是四處可見，素有「死亡公路」的美名。

據說好萊塢知名電影《玩命關頭》原本要到台灣取景，不料劇組在蘇花公路搭了一趟客運後，集體遭受嚴重精神創傷，兩位硬漢巨星雙雙嚇成光頭，只好作罷。

除去一些特殊狀況，平時機車是不能上蘇花的，然而今夜不一樣。

四輛不怕死的車，四個不要命的人。

他們都想看看，誰才是台灣道路上真正的車神。

來自新竹的傑森，武裝色肝硬化的Gogoro。

出身台中的安妮，100cc防彈小綿羊。

縱橫台南的老伯，歷久不衰的豪邁125。

走跳高雄的金暢秋，面目全非的改裝車。

為了見證台灣馬路王者的誕生，我特別拜託前任車神中哥騎著他新買的檔車，載我跟在四人後頭記錄賽況。

四人在紅綠燈前一字排開，蓄勢待發。

「十、九、八……」我看著號誌燈上的數字讀秒。

突然，豪邁125的引擎咆哮一聲，率先衝出。

所有人一陣錯愕。

「我視力不好，看不見紅燈啦哈哈哈哈！」老伯一邊蛇行一邊仰天狂笑，轉眼間已經變成遠方一個小點。

「……三、二、一，綠燈！」我揮下手。

傑森跟安妮雙雙飆出，只剩下金暢秋留在原地。

「別說我欺負你們，讓你們三十秒。」金暢秋雙手盤在胸前，輕蔑地冷笑，真的是有夠暢秋。

三十秒後，改裝車蛟龍出海一樣呼嘯而出。

「好快！」我驚呼。

「高雄人騎車不是快，是慢不下來。」金暢秋加速，幾乎化作一道風。

眼看他就要超過前車，安妮車身突然向右一晃。

金暢秋大駭，緊急煞車，差點失去平衡翻覆。

「妳沒打方向燈喇幹！」金暢秋怒道。

「在台中，我們只打人，不打燈。」安妮冷酷地說道。

兩人爭執間，一陣大風突地襲來，颳得眾車紛紛一晃。

只有傑森的Gogoro絲毫不受影響，在氣流狹縫中逆風遊走。

「新竹的孩子，是風的孩子。」傑森孤傲地笑，龍頭一提，車輪居然微微離開地表。

貼地飛行的風之子很快就追上了作弊超前的台南老伯。

「臭老頭，你是不是看不懂交通規則？」傑森冷然問道。

老伯縱聲狂笑，將腿翹在儀表板上，模樣極為囂張。

「每個台南人心中，都有一套自己的交通規則！」老伯迎著風，臉色紅潤，一副意氣風發的模樣。

在這個男人五十多年的生命中，從來沒有停過任何一個紅燈，沒有禮讓過任何一個行人。

「我們是最自由的騎士！誰都不能束縛我們的心！誰都無法限制我們的靈魂！」

傑森點點頭，左手一揚。

「很好，今天我就教教你馬路的規矩。」

幾道柔軟的白絲隨風飄動，竟纏住了老伯的脖子。

「是見血封喉的金屬絲線！？」我驚疑不定。

「不，是米粉，新竹米粉。」傑森搖頭。

Q彈的新竹米粉纏住無拘無束的的台南老伯，拉得豪邁125左搖右晃。

傑森猛力一扯米粉，老伯屁股瞬間騰空。

豪邁125頓時失去控制，脫離車道，摔下了懸崖。

「不要啊啊啊啊！」

老伯眼睜睜看著愛騎摔落山谷，忍不住在半空中嚎啕。

傑森又一扯米粉，想將老伯扯到自己後座上。

不料老伯張開嘴巴，自己咬斷了米粉。

傑森面色一變，看著老伯隨著米粉甩動的慣性飛向斷崖。

老伯從出生到現在，還沒有用自己的雙腳走路過，連在家裡上廁所都要騎車去。這台豪邁125已經是他靈魂裡不可分割的一部分。

「車在人在……車亡……人亡……」老伯淒然一笑，斷線風箏一樣墜落山谷。

戰況激烈，安妮與金暢秋緊跟在後。

「嚐嚐高雄的太陽餅！」金暢秋拿出一塊圓形物事，飛盤一樣朝安妮擲出。

他哈哈大笑，以為這樣可以引開安妮的注意力。然而安妮冷哼一聲，眨都沒眨一下眼睛。

「台中人根本不吃太陽餅。」她鬆開龍頭，雙手高舉兩罐玻璃瓶：「想嚐嚐台中真正的特產嗎？」

金暢秋瞪大眼睛。哐鏘！

玻璃瓶在空中交擊碎裂，醬紅色的液體潑灑而出。

是辣椒醬。

緊跟在後的金暢秋閃避不及，淋得滿臉殷紅。

「幹！好痛！」金暢秋失去視力。

「不愧是連單吃辣椒醬都要再沾辣椒醬的戰鬥民族。」我讚嘆。

然而金暢秋車速不減反增，猛催油門。

「害怕的時候，閉上眼睛就不會怕了。」他盲目地咆哮：「現在的我，看不見未來啊啊啊啊啊！」

安妮猛地一催油門，排氣管噴出紫色的汙煙。

「是毒氣！？」我驚疑。

「什麼毒氣？這叫紫色台中愛。」安妮甜美地微笑。

金暢秋的身影很快淹沒在紫色的瘴氣中。

下一秒，改裝車破霧而出。

「這種程度也想毒死我？妳以為高雄已經空汙幾年了啊？」金暢秋咧開嘴巴大口呼吸，將毒氣全部吸入口中。

安妮訝異地張大嘴巴。

「不要小看幸福城市啊！」金暢秋豪邁地笑，就像一個浴血的狂戰士。

轟隆。

高空中一道驚雷劈落，大地震顫。

山崖上數十顆巨岩隆隆滾落，隕石一樣墜落在車道上。

蘇花公路最惡名昭彰的關卡，落石。

傑森跟安妮各自展現靈活的控車技巧，在漫天落石裡穿梭。飄移蛇行只是在台灣騎車的基本功，然而金暢秋雙目已盲，很快就被落石砸中，當場雷殘。

一陣混亂後，安妮追上了傑森，兩車並肩。

「喂，你是不是不怕死？」安妮問道。

「怕死的人，怎麼在台灣騎車？」傑森面無表情。

「不對。」安妮搖頭：「我就很怕死。」

「就是因為怕死，我在台中的每一天，都當成最後一天在活。就是因為怕死，我跟家人說的每一句再見，都飽含最深的思念。」

安妮縱聲長嘯。

「就是因為怕死，我才能夠逼自己克服險惡的路況，成為凌駕一切的車神！對生命沒有熱情的人，怎麼可能贏過我？」

傑森張開嘴巴，似乎想說什麼。

「噗！」他猛地嘔出一口血，眼神黯淡。

宛若累積已久的山洪爆發，長年熬夜加班對身體造成的巨大負荷，在這一刻終於發生反饋。

失去鬥志的Gogoro緩緩停佇。這位疲勞駕駛的工程師已經喪失了意識。

「在新竹的日子，很辛苦吧？」小綿羊超越Gogoro的時候，安妮輕聲呢喃：「有空的話就來台中玩吧，我帶你去吃美食。」

傑森沒有說話，在睡夢中靜靜地流淚。

生活在新竹的他，已經太久太久沒有聽到美食這個詞。

賽道終於只剩下最後一台車，最後一段路。

這段路又直又平，可以說已經分出勝負。不料安妮車身搖晃，無緣無故居然從車上摔了下來。

「發生什麼事了？」我皺眉。

安妮在地上翻滾了幾圈，神色痛苦地扶著地面，一時間竟站不起身。

「是暈陸症。」

她說完，開始反胃嘔吐，在柏油路面上吐出一大灘辣椒醬。

我恍然大悟。

長時間生活在船上的水手，身體已經適應了海面的晃動，在著陸的時候反而會感到暈眩。同理，一生都騎在崎嶇道路上的安妮，突然遭遇了平坦的道路，腦內平衡系統失調，導致平地自摔。

結果大出我意料之外，四名獨霸一方的車手，竟無人能騎到最後。

終點線上，只剩下一台車。

最後獲勝的人，竟然是一路不語的中哥。

車神畢竟還是車神。

「你是怎麼辦到的？」

我下了車，內心充滿景仰。

接下來中哥說的話，我一輩子都不會忘記。

我在環島的旅途中，看遍了台灣各地的亂象。

我經歷過東部山豬橫行，外島海豚飛起，中橫公路砂石遍地。

我遭遇過三重刀光劍影，沙鹿槍林彈雨，台北通勤時段動物大遷徙。

我見證過彰化人騎肉圓，新竹人騎貢丸，嘉義人去吃火雞肉飯還騎火雞。

你有看過九份的公車在山路上衝浪嗎？我還以為自己會分成九份回家。

你有搭過忘憂森林的黃泉接駁車嗎？我嚇到差點當場失智，忘卻一切憂傷。

繞了台灣好幾圈，我卻還是活得好好的，你知道訣竅是什麼嗎？

重點不是「該做什麼」，而是「不做什麼」。

我不酒駕，不違規，不搶快，不賭氣，心平氣和，戒慎恐懼。

不論你在馬路上如何逞兇鬥狠，在人生的道路上，平安才是最大的勝利。

成為車神的祕訣，其實就只有這樣而已。

中哥說完，騎著檔車漸行漸遠。他的背影在我的視線中模糊，我感動得無以復加。

「我明白了，我以後騎車一定會注意安全的。」我在LINE上這樣寫道。

叮咚。

遠方，中哥低頭拿出手機查看。

磅。

他撞上路邊一根電線杆。

「騎車的時候不要滑手機啦幹。」我嘆了口氣：「台灣人真是講不聽欸。」

書籍介紹

本文摘錄自《台灣異聞錄（附真實版台灣本島調查地圖）》，有方文化出版

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作者：二師兄

繪者：林家棟

全台公認寫實派創作者

aka PTT唬爛版神人、肥宅業配王

二師兄最新純文學大作《台灣異聞錄》

交通・美食・人文氣候・台灣內戰

每一位台灣人必讀的國民枕邊讀物

附真實版台灣本島調查地圖

秉持兢兢業業、公正客觀、熱愛鄉土的精神，

純文學系鄉土作家二師兄，走遍大街小巷，體察庶民百態，

以交通、美食、人文氣候、台灣內戰等主題，

生動刻畫台灣社會最真實的樣貌，

深深觸動每一位台灣人身上最柔軟的那一塊。 #不是肝

從今天起，不要再問二師兄到底嗑了什麼，

就問自己到底少嗑了什麼！！！

台灣交通——

台南人騎的是技術，高雄人騎的是速度，新竹人騎的是命數。

台中人騎的是覺悟——一種看破生死的覺悟。

台灣美食——

二師兄出身台南，承繼「我家巷口屌打」的嚴謹美食淵源，深入檢視全台各地飲食情狀。

人文氣候——

新竹的風／宜蘭的雨／台南糖與蜜之地／天空之城台北／摩天輪發財國／桃園東南亞租界區⋯⋯最真情實意的台灣各地風土觀察。

台灣內戰——

南北戰爭開打！時局動盪不安，各縣市擁兵自重⋯⋯誰才是最後的贏家？

Photo Credit: 有方文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰