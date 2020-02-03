2003年沙士時為何不封關？

政府堅拒封關，迫使醫護罷工，果然有一大批人跑出來說，2003年如何如何，當年醫護如何如何，應該專業如何如何，「03年都無封關」之類。

當年確實無封關，最主要的分別，在於2003年沙士首先出現大爆發的地方，是香港。

你無睇錯，當年大陸全面封鎖消息，沙士第一個「為世所知」的大爆發地點是香港，還有人自嘲SARS就是「香港特別行政區」HKSAR的意思；到後來發現將病毒帶來香港的「超級帶菌者」，來自大陸，疫情來源是大陸，香港已經是疫區，出現大規模社區爆發；目前武漢肺炎剛好相反，源頭非常明確就是中國大陸，香港仍未出現大規模社區爆發。

2003年封關，毫無意義，現在封關，可能為時未晚（又或者已經太遲）。

補充一點數據，2003年沙士爆發前，香港並無「自由行」，絕大部份大陸人無法自由出境到香港，2002年「全年」，大陸訪港旅客的人數，只是683萬人次；而2019年，大陸訪港旅客是4377萬人次，這數字已經是反修例運動導致大陸旅客大跌後的數字（比2018年跌14.2％）。

17年間，來自大陸的旅客人數多了3000多萬人次，當這個主要的旅客來源地出現傳播性極高的疫症，從源頭堵截理所當然，否則香港的醫護系統根本無法負苛。

數字也好、疫情發展也好，香港是否應該要封關、醫護是否要罷工，或許還有討論餘地（其實沒有），但用「03年無封關」作為現在不封關的理據，就和「03年無人提五大訴求」認為現在也不應該提出般，是拿蘋果和橙類比。

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