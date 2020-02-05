《雖然想死，但卻成為醫生的我》：科長推薦我參加優秀醫生選拔，但推薦書要自己寫

文：南宮仁

科長、文件與我

那是一個窮極無聊的白天勤務，急診室主要事件大部分都是在晚上發生的，在平日時，跟一般的門診比起來，看起來是如此的冷清，大學醫院的急診室顯得無力又沒勁，外面是如此的寧靜，病患們也無聊地躺在病床上。身為總住院醫生的我在這個醫生休息室之中，不確定會不會發生什麼事情，就在處理有的沒的雜事中度過了時間。無聊的時光就像流水一般流逝，不知不覺就到了晚餐時間，科長拿著一份資料猛然地打開了醫生休息室的門走了進來，令我有些緊張，因為拿著資料的科長看著我的視線，有不好的預感。

「南宮仁醫生，一個禮拜前收到一份公文，但我太忙結果忘記了，今天突然想起來趕快找出來一看，是關於『優秀專任醫生選拔』，大部分都是由實習醫生和住院醫生投票選出，然後醫院再由各部科長另外推薦一位出來，所以來公文要各科科長寫推薦住院醫生的推薦書。但是我忘記了，截止日期是到今天，今天一定要交，如果只有我們科沒交推薦書的話，不是很可惜嗎？還是寫一寫交出去比較好吧？推薦人選就寫南宮仁醫生吧。可是寫推薦書真不是普通傷腦筋呢，那麼就拜託南宮仁醫生寫一寫，今天之內交出去囉。」 『啊……推薦我啊？啊，好的，我知道了。』

總之先答應了，打開資料來看看吧，我對科長交代的事情從來都沒有拒絕過。

那是一份要各科科長提交在科裡品行端正，足以成為他人典範的專科醫生的公文資料。下面推薦書的格式，在那看起來就像大海一樣寬闊的A4用紙上，留下了大大的空白。我真的感到相當為難，除了要自己寫自己的推薦文，的確是一件挺可笑也會被人嘲弄的事以外，再加上必須填滿偌大的空白。抬頭看了看時鐘，距離提交截止時間大概只剩下兩個小時左右了。科長在交代這種為難尷尬的事情上，果然很有天分啊。

文章開頭的第一句話我就卡住了，就連要怎麼開頭都不知道，如果想要讚揚我的品行有多麼端正的話，究竟要用什麼辭彙來當開場白呢？為了下筆我就猶豫十幾二十多分鐘，把時間都浪費掉了。上述所提到的專科醫生是……不對，我們科的南宮仁醫生……不，嗯……我把這些不得體的文字寫了又刪，刪了又寫，為了找那根本不存在的文章素材，四處環顧，瞟到了資料上標註的得獎禮品——「贈送醫務副總長優秀專科醫生金牌（二十四K三錢）」，那段時期本來就對物質欲望不是很高，對金價這種東西完全不感興趣，不知道這塊金牌究竟值多少錢，也沒興趣知道，心想黃金一錢大概就值個韓幣一萬元（約新臺幣二八○元）左右吧？我順手在網路上查了一下黃金一錢的價值，天啊！黃金一錢竟然價值十八萬五千七百五十元（約新臺幣五二○○元）啊！

我就像醍醐灌頂茅塞頓開一般，不知不覺地整個腦子清醒了過來。我的老天啊，沒想到科長竟然轉交這樣的好差事給我，根本完全沒想到這份公文竟會如此令人驚喜啊。我拿出一股連A4紙都不夠寫的氣勢要來填滿這張表格，擷取這輩子最喜歡的佳句名言和詩句，東西方古今名言，也從前幾天、上個月，甚至學生時期念的小說詩集中選取一些段落，只花了一個多小時就全都寫好了。代名詞、助詞、名詞、副詞，就連文章中任何一個標點符號都不馬虎，起承轉合到最後一句奇蹟似的就那麼剛好寫到了A4紙的最後一行。剩下時間我以秒為單位進入最後定稿階段，將文句段落修飾得更加流暢，將一些太常使用的平凡詞彙，改用較為華麗艱深的詞彙來取代，絲毫不避諱自己就是這內容中所陳述的主角，我眼睛燃起熊熊火焰只為了要完成一篇佳作，終於完稿了，那封推薦書終於完成之後，就算閉著眼來看那篇文章，也幾乎可以算是「天路歷程」等級的生平傳記了。

原稿交出去之後就什麼也不剩了，但是那篇文章可說是我畢生的得意之作啊，那篇原稿如今下落不明真是非常遺憾啊。不管是誰讀到那篇文章，都會覺得這根本就是一個在神聖馬槽誕生、分配五餅二魚（耶穌將五塊餅和兩條魚分給五千名信眾吃的神蹟）的住院醫生，或是在菩提樹下悟道成佛，搭著飛機降臨到大學醫院就職的住院醫生。我可以確信不知道實情的評審委員們在看到那篇推薦文後，會毫不猶豫地將我拔選為得獎者，又或是也有可能產生這樣的苦惱，「這樣的人在我們醫院裡當住院醫生也沒關係嗎？不是應該要趕快把他升為院長，或是保健福祉部的部長才對嗎？」

最後我的心情就像是得到文學獎一樣，坦坦蕩蕩地接受優秀專科醫生獎。雖然我並沒有品行端正或是足以成為他人模範，但是總是盡力且忠實地去執行所有交付給我的工作。它成為乏味的住院醫師時期的證據，現在仍在我們家雙手交叉站在一邊盯著我看呢，也許在監視我之後是否品行端正，又或是有沒有資格成為他人典範，我是這樣想的。

相關書摘 ▶《雖然想死，但卻成為醫生的我》：到底有多想死，才會把自己傷得跟耶穌一樣？

書籍介紹

本文摘錄自《雖然想死，但卻成為醫生的我：徘徊在生死邊界的急診故事》，時報文化出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：南宮仁

譯者：梁如幸

想自殺的人，

可以成為醫生嗎？

送走一個又一個的生命之後，

有憂鬱症的我，還能繼續救人嗎？

在故事的背後、在生死交關的當下，急診醫師無法有道德判斷，只能找到出血點、止血、進行手術，面對家屬悲切的哀傷，醫師同感沉痛。這些比戲劇更荒誕的真實故事，也僅能在每日殘餘的休息空檔，一點一滴記錄下來。

南宮仁將自己的急診見聞發表在網路上後，引起龐大讀者迴響，本書出版後，更湧入上千篇讀者迴響，一年內再刷十五次。在本書裡，南宮仁寫下急診室的生死邊界故事與那些形形色色的人們，死亡的故事一如踏入醫院能感受的那般沉重穆肅，而關於生者的故事卻又荒謬好笑，讓人手不釋卷。

以憂鬱症與痛苦為起點的醫療文學，最後以對抗死亡的勇氣告終，南宮仁的故事無異於告訴我們：痛苦是因為比任何人都更加努力了解這個人間。在醫療文學逐漸退潮的今日，南宮仁的文字為我們重新帶來人間劇場的感動。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航