《絲線上的文明》：紡紗、編織是「女人的工作」？

文：卡西亞．聖．克萊兒（Kassia St. Clair）

女人的工作

一旦官方版本日漸普及，然後，我會等同於什麼呢？一則具教化意味的傳奇故事；一根用來抽打女人的木棍。她們怎麼就不能像你那樣，善解人意、值得信賴，並且逆來順受，堅此百忍？這就是她們的立場，這些吟唱者，這些紡紗者。不要以我為典範，我想要這麼衝著你的耳朵大喊——沒錯，就是你的。 ——瑪格莉特．艾特伍（Margaret Atwood），《關於潘妮洛普》（The Penelopiad），2005 年

與紡紗、編織有關的神，幾乎清一色都是女性。史前埃及的涅伊特（Neith）、希臘的雅典娜（Athena）、北歐的弗麗格（Frigg）——好戰的女武神也善編織——日耳曼神話的霍爾達（Holda）、印加神話的瑪瑪．奧克略（Mama Ocllo）；在蘇美文明時期，美索不達米亞還有泰瑟（Tait ／Tayet）女神；日本神話的天照大神，這位太陽女神也擅長編織，如同中國神話裡的織女，她與丈夫牛郎被阻絕於銀河兩端，分離的時候不停地編織。（事實上，他們的分離是一場精心的安排，這麼一來，織女才不會忽略自己的針線活。）

那些驃悍且繁殖力旺盛的女神、那些指上功夫了得的醜怪老太婆、那些一心復仇的少女，她們的故事由女人滋養加持，歷經無數次重新述說，日復一日的拆解、重織，就像潘妮洛普的織錦。傳說就這麼在黑暗中織就，對子女們柔聲細語地述說，或者由一群縫織布料的同伴們，圍坐著說了起來。畢竟，幾個世紀以來，紗線與織品的製作都是女人的工作，也許因為這種形式的工作最能兼顧孩子；在家就能工作，有經驗者根本不需要全神貫注，就算中途被打斷也能隨時繼續。

不過，將纖維轉化成紗線的過程仍是耗時、需要高度技能的工作，由數以百萬計的婦女手工操持，直到工業革命之後，機械化日漸普遍，情況才開始改變。布料製作與其他紡織品相關的勞力，諸如養蠶之類，女人不但供應家庭不可或缺的材料，還得繳稅，有時候會應要求以紗線或成布抵繳稅金，當然也補貼了家計。因此，相關工具與女性特質密切相連，無法斬斷。許多女人帶著她們的紡錘與捲線桿一起下葬。在希臘，門口掛上一束羊毛就是家中有女嬰誕生的標記。中國有一句俗諺為此性別特質定調：「男耕女織」；英文習慣以「捲線桿這一邊」指稱母系家族；「spinster」（紡紗女工）這個單字源自於十六世紀中葉，如今意指單身女性。

女人與布料歷史久遠的親密關係可以視為祝福，同時也是禍害。中國的《詩經》是一部收錄西元前第十二世紀至第七世紀之間的詩歌選集，書中認為養蠶、使用蠶絲製作絲線與布料，是恰如其分的女人工作。儘管並非一概而論，但其他許多地區也持相同看法。男人通常從事大麻、亞麻等纖維作物的栽種與收割，以及綿羊、山羊的飼養。兒童多半也會幫忙，男女皆然，也許是整理羊毛，或者纏捲已經紡好的紗線。在某些文化中，男人也會編織，甚至比女人編織更為普遍。《政事論》（Arthashastra）是印度行政管理的論述，最早完成的篇章可以追溯到西元前第三世紀左右，書中即堅持以下觀點：「編織應由男人執行。」女人則被允許操作紡紗，甚至連這項工作也是勉強開放，僅限定給「寡婦、殘障女、未婚少女、獨居女、以此償付罰金的女人、妓女的母親、服侍國王的老女僕、不再執行儀式活動的寺廟舞女。」

古希臘正好相反，所有女人，從女神、王后到女奴，全都參與紡紗或編織。當代作家認為，這是一種自然秩序。

製作布料與女人有著連結緊密的地方，卻認為這種活動對男人不吉利：雅可布．格林（Jacob Grimm）記錄了一則古老的德國迷信，如果男人外出騎馬途中遇見女人紡紗，這可是大凶之兆，他應該掉頭，選擇另一條路。「也許因為迷信，也許因為男人通常並不參與紡織品製作，最終導致這項活動遭受貶抑。」關於這一點，佛洛伊德（Freud）肯定推波助瀾。「在文明史的進程中，女人對於發現與發明的貢獻似乎微不足道。」

他在一篇以女性特質為主題的講稿中寫道：「無論如何，她們確實發明了一種技術，那就是編織與紡織。」他認為這些技能的強化改善，是用來回應羞恥與性器缺陷的潛意識情感；也就是說，女性以編織隱藏缺乏陰莖、躲避男性凝視。此即固著意念（idée fixe）的力量。

熟練的紡紗工與針線工是經濟重要的一環，卻總是受忽略。比如說，第二個千禧時代的亞述商人經常寫信給女性親友，談及布料事業，像是要求她們製作特殊品項，或者告知哪些商品賣得好。其中一位商人的妻子拉瑪蘇（Lamassï），回信斥責丈夫要求過多：

我並未寄出你信上所寫的那些織品，關於這件事，你的心不應生出憤怒。女兒長大了，我得織出兩片厚重的布料掛在馬車上。而且，我也為家族成員與孩子們織了一些，所以才沒辦法寄給你。我會盡量安排，不管織出什麼，都會讓下一支商隊給你送去。

織品相關工作多半在室內進行，希望藉此讓女人忙著幹活，遠離麻煩，這項工作同時也可以展現名正言順的驕傲。以知名的巴約掛毯（Bayeux Tapestry）為例，它可能是由英國女性工藝師設計、製造，以此記錄十一世紀諾曼（Norman）王朝打敗自家同胞贏得勝利。撇開這些不說，這件作品集巧藝與美麗於一身，以圖像小說的風格記錄了大約五十個場景，只用了八種顏色的精紡毛紗，以及一匹長度將近七十公尺的平織亞麻布。幾個世紀以後，無名的花邊女工們設計出巴洛可風格的圖案，其繁複程度令人眼花撩亂，每一種圖案都需要數學算式精準計算，以確認紗管放置的數目正確。

晚近，抽象派藝術家索妮亞．德勞內（Sonia Delaunay）於二十世紀初推出她創作的紡織品。其中一件完成於1911年的作品是「一塊由一片一片布料拼接而成的毯子，就像我在俄國農民家裡看過的那種。」 最終，這件作品帶動了立體派藝術的創作。她的作品包括電影服裝、一間居家精品店、一期Vogue雜誌封面，以及數以百計的紡織品，它們的色彩如此繽紛，幾乎是嗡嗡嗡地發出能量奔竄的聲音。五十年後，費思．林格爾德（Faith Ringgold）與她的母親合作，開始創作鮮豔迷人的敘事被子。（這種襯墊填充、手工縫製紡織品的歷史，至少可以追溯至西元前3400年的埃及，以其溫暖與可供精緻裝飾之用而備受重視。）林格爾德的作品展示於各大博物館，包括古根漢（Guggenheim）與紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）。

紡織品的消費也有性別差異。十八世紀，在英國通常是女人為家人購買布料與衣物，諸如亞麻襯衫之類。莎拉．阿德恩（Sarah Arderne）是十八世紀英格蘭北部一戶鄉紳人家的媳婦，從她的帳本中可以看出，她花費大量時間與金錢為丈夫添購亞麻衣物。她為丈夫購買平紋細布領結與手帕，親自監督丈夫的亞麻衣物洗滌過程。1745年4月的一則帳目這麼寫著：「支付款項給瑪莉．史密斯（Mary Smith），她為我親愛的大人做了十件上好的平紋布襯衫。」（她最大的花費就是供應丈夫所需，占全年度支出的36%；照顧五個小孩的花費僅占5%。）

針線活、紡紗與其他紡織技藝給予女人自我陳述的管道。「以針為筆」，誠如中國刺繡名家丁佩在《繡譜》中所言；這本關於織繡的論述出版於1821年。紡紗、花邊製作、養蠶、刺繡與其他織品相關手藝，能夠給予女人經濟能力與地位。以1750年的英國為例，紡紗是當時婦女最普遍的工作收入，而且還頗為豐厚。單身女子估計一週約可紡出六磅羊毛；已婚婦人也許只能紡出兩磅半。以此時的比例推算，紡紗女工一週所賺的錢，也許跟熟練的織工差不多；當時的織工多半是男人，而且都加入行會，這意味著他們的工作被認為比較有價值。直到近期，「spinster」（紡紗女工）這個詞彙才沾惹負面意涵。

就算男女薪資同酬不可期，女人只要操持紡錘、織布機或針黹的技藝，總有能力避免赤貧。這就是《政事論》之所以做出女人需要紡紗的推論：「紡紗必須全由女人執行（特別是賴以維生的女人）。」1529年，阿姆斯特丹通過類似法令，強制所有不會編織花邊的貧女到城中幾處定點報名，政府當局將教授針線技能，協助她們維持生計。僅僅一個世紀之後，南法城市土魯斯（Toulouse）的達官貴人們發現，當地許多生活較貧困的女人投入花邊製作後，竟造成家庭幫傭人手奇缺。於是又有一條法令通過，這一回是禁止製作花邊。

時至今日，因為機械化之故，一般認為產品應在工時之內、在工廠中製作完成，最初造成織品是「女人的工作」的諸多原因不復存在，但是，這種相關性並未消失。孟加拉有400萬人口受雇於紡織業；其中80%是女性，又僅一小部分織工加入工會，2015年的數字是15萬人，因為勞工們害怕受到以男性為主的工廠老闆與政治當局報復。（2014年，該國服裝出口占總出口額的80%。）

書籍介紹

本文摘錄自《絲線上的文明：十三個故事，纖維紡線如何改變人類的歷史》，本事出版

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作者：卡西亞．聖．克萊兒（Kassia St. Clair）

譯者：蔡宜容

一條絲線編織出人類文明進化的故事，

從出生到死亡，人們的日常生活都離不開織品。

從史前時代洞穴裡的纖維、中東布料與古埃及裹屍布；

中國皇帝的絲織龍袍與維京船的羊毛風帆、

印度的卡利科布、印花棉布跟工業革命的關係、

一直到現今實驗室製成的科技纖維，讓太空人成功登陸月球……

本書引用史詩、傳説、神話及史實，

呈現出織品對人類文明發展具有的重大意義與影響。

從語言到童話，從科技到社會關聯，我們的生活與紡織紗線緊密織就。

作者把古今中外，包括史前、古中國、古希臘、古埃及、近代、現代等等，

許多精采故事綴成一部内容豐富的人類文明進化史，老少咸宜，是當今最有趣的一本書。

紡織的文明從這裡開始……

人類從蜘蛛那裡獲得靈感，進而模仿蜘蛛織網，

用來捕魚獵獸、綑貨綁物，也用來遮身蔽體；

在東歐的喬治亞共和國西部的某個洞穴地板上，

植物學家發現了第一根細小的紗線纖維，

接著又發現據今約三萬年前的染色纖維，

於是，人類的紡織文明從此開啓……

紡織，也與神話有關……

在南美秘魯、非洲加納的阿坎族、北美印第安原住民霍皮族與納瓦荷族的傳說中，

有一位半人半蜘蛛的編織女神，她用巨大的織布機把雲彩和彩虹編織成宇宙。

因此，族裡的紡織工人在開工前都會去搓搓蜘蛛網，祈求女神賜予神力。

在希臘神話中，工藝女神雅典娜與平民織女阿拉克妮競技，

然而凡人的技能終究無法超越女神而落敗，

女神疼惜阿拉克妮的才藝，把她變成了一隻蜘蛛，讓她永遠有織不盡的絲。

世界上最強韌的絲線是什麼？

事實上，蜘蛛絲非常強靭，蛛絲的强度比鋼鐵還高，

並具有不易斷裂的優異伸延性，可在極低溫下維持强度。

兩萬七千六百四十八隻蜘蛛可生產一磅重的蜘蛛絲。

可惜，牠們無法被集體圈養，因為牠們會互相攻擊殘殺。

西元二○一二年，全世界唯一一件由蛛絲編織而成的美麗披風問世了。

人們經過三年的努力，結合大批人力資源，每天在馬達加斯加的首都收集蛛絲，

這件罕見的藝術精品，曾在倫敦V&A博物館展出半年之久。

紡織反映的社會狀況

十七世紀是荷蘭的黃金年代，

貿易、科學與藝術反映出該國的豐裕與自信。

當時，一般婦女從事女紅是很重要的内務，蕾絲則是正夯的產物。

在家做女紅，就不會幹壞事，這是婦女的標準形象。

荷蘭畫家維梅爾在一六六九年～一六七○年的作品〈花邊女工〉，

畫的就是當時婦女專注於編織蕾絲的最佳寫照。

我們可以從畫家的手法、觀畫者的視角與畫框內外的關係，看出蕾絲隱喻的社會狀況。

人造絲與天然絲，這些絲線不但改變也塑造了我們居住的世界。

四個主要的纖維來源：棉花、絲綢、棉紗和羊毛，來自人類絞盡腦汁的巧思創新。

這些原材料製造出來的成品，為人類保暖吸汗、擋風防雨、妝點襯飾，

甚至顯示身分地位與彰顯個人才藝；

它們也為人類最有趣、最迷人的一項特質提供出口：創造力。

此外，織品與語言彼此交織的程度已經不足為奇；以某種程度來說，他們有著親密關聯。

來看看文本（text）與紡織品（textile）這兩個字，

他們的老祖宗是同一個拉丁字「texere」，意思是編織。

另一個拉丁字「fabrica」則孕育了織品（fabric）與製造或杜撰（fabricate）。

你有可能繼承了一兩件垂垂老矣的傳家寶（heir-loom，loom是織布機）；

或者感到如坐針氈（on tenterhooks，直譯是：在張布鉤上面）；

瞎編了一個故事（spin a yarn，直譯是：紡一條紗線）；

或者暗自心想某人家裡的裝潢實在有點廉價（chintzy，意指印花棉布做成的東西）。

Photo Credit: 本事出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰