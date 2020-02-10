《絲線上的文明》：紡紗、編織是「女人的工作」？
我們想讓你知道的是
時至今日，因為機械化之故，一般認為產品應在工時之內、在工廠中製作完成，最初造成織品是「女人的工作」的諸多原因不復存在，但是，這種相關性並未消失。
文：卡西亞．聖．克萊兒（Kassia St. Clair）
女人的工作
一旦官方版本日漸普及，然後，我會等同於什麼呢？一則具教化意味的傳奇故事；一根用來抽打女人的木棍。她們怎麼就不能像你那樣，善解人意、值得信賴，並且逆來順受，堅此百忍？這就是她們的立場，這些吟唱者，這些紡紗者。不要以我為典範，我想要這麼衝著你的耳朵大喊——沒錯，就是你的。
——瑪格莉特．艾特伍（Margaret Atwood），《關於潘妮洛普》（The Penelopiad），2005 年
與紡紗、編織有關的神，幾乎清一色都是女性。史前埃及的涅伊特（Neith）、希臘的雅典娜（Athena）、北歐的弗麗格（Frigg）——好戰的女武神也善編織——日耳曼神話的霍爾達（Holda）、印加神話的瑪瑪．奧克略（Mama Ocllo）；在蘇美文明時期，美索不達米亞還有泰瑟（Tait ／Tayet）女神；日本神話的天照大神，這位太陽女神也擅長編織，如同中國神話裡的織女，她與丈夫牛郎被阻絕於銀河兩端，分離的時候不停地編織。（事實上，他們的分離是一場精心的安排，這麼一來，織女才不會忽略自己的針線活。）
那些驃悍且繁殖力旺盛的女神、那些指上功夫了得的醜怪老太婆、那些一心復仇的少女，她們的故事由女人滋養加持，歷經無數次重新述說，日復一日的拆解、重織，就像潘妮洛普的織錦。傳說就這麼在黑暗中織就，對子女們柔聲細語地述說，或者由一群縫織布料的同伴們，圍坐著說了起來。畢竟，幾個世紀以來，紗線與織品的製作都是女人的工作，也許因為這種形式的工作最能兼顧孩子；在家就能工作，有經驗者根本不需要全神貫注，就算中途被打斷也能隨時繼續。
不過，將纖維轉化成紗線的過程仍是耗時、需要高度技能的工作，由數以百萬計的婦女手工操持，直到工業革命之後，機械化日漸普遍，情況才開始改變。布料製作與其他紡織品相關的勞力，諸如養蠶之類，女人不但供應家庭不可或缺的材料，還得繳稅，有時候會應要求以紗線或成布抵繳稅金，當然也補貼了家計。因此，相關工具與女性特質密切相連，無法斬斷。許多女人帶著她們的紡錘與捲線桿一起下葬。在希臘，門口掛上一束羊毛就是家中有女嬰誕生的標記。中國有一句俗諺為此性別特質定調：「男耕女織」；英文習慣以「捲線桿這一邊」指稱母系家族；「spinster」（紡紗女工）這個單字源自於十六世紀中葉，如今意指單身女性。
女人與布料歷史久遠的親密關係可以視為祝福，同時也是禍害。中國的《詩經》是一部收錄西元前第十二世紀至第七世紀之間的詩歌選集，書中認為養蠶、使用蠶絲製作絲線與布料，是恰如其分的女人工作。儘管並非一概而論，但其他許多地區也持相同看法。男人通常從事大麻、亞麻等纖維作物的栽種與收割，以及綿羊、山羊的飼養。兒童多半也會幫忙，男女皆然，也許是整理羊毛，或者纏捲已經紡好的紗線。在某些文化中，男人也會編織，甚至比女人編織更為普遍。《政事論》（Arthashastra）是印度行政管理的論述，最早完成的篇章可以追溯到西元前第三世紀左右，書中即堅持以下觀點：「編織應由男人執行。」女人則被允許操作紡紗，甚至連這項工作也是勉強開放，僅限定給「寡婦、殘障女、未婚少女、獨居女、以此償付罰金的女人、妓女的母親、服侍國王的老女僕、不再執行儀式活動的寺廟舞女。」
古希臘正好相反，所有女人，從女神、王后到女奴，全都參與紡紗或編織。當代作家認為，這是一種自然秩序。
製作布料與女人有著連結緊密的地方，卻認為這種活動對男人不吉利：雅可布．格林（Jacob Grimm）記錄了一則古老的德國迷信，如果男人外出騎馬途中遇見女人紡紗，這可是大凶之兆，他應該掉頭，選擇另一條路。「也許因為迷信，也許因為男人通常並不參與紡織品製作，最終導致這項活動遭受貶抑。」關於這一點，佛洛伊德（Freud）肯定推波助瀾。「在文明史的進程中，女人對於發現與發明的貢獻似乎微不足道。」
他在一篇以女性特質為主題的講稿中寫道：「無論如何，她們確實發明了一種技術，那就是編織與紡織。」他認為這些技能的強化改善，是用來回應羞恥與性器缺陷的潛意識情感；也就是說，女性以編織隱藏缺乏陰莖、躲避男性凝視。此即固著意念（idée fixe）的力量。
熟練的紡紗工與針線工是經濟重要的一環，卻總是受忽略。比如說，第二個千禧時代的亞述商人經常寫信給女性親友，談及布料事業，像是要求她們製作特殊品項，或者告知哪些商品賣得好。其中一位商人的妻子拉瑪蘇（Lamassï），回信斥責丈夫要求過多：
我並未寄出你信上所寫的那些織品，關於這件事，你的心不應生出憤怒。女兒長大了，我得織出兩片厚重的布料掛在馬車上。而且，我也為家族成員與孩子們織了一些，所以才沒辦法寄給你。我會盡量安排，不管織出什麼，都會讓下一支商隊給你送去。
織品相關工作多半在室內進行，希望藉此讓女人忙著幹活，遠離麻煩，這項工作同時也可以展現名正言順的驕傲。以知名的巴約掛毯（Bayeux Tapestry）為例，它可能是由英國女性工藝師設計、製造，以此記錄十一世紀諾曼（Norman）王朝打敗自家同胞贏得勝利。撇開這些不說，這件作品集巧藝與美麗於一身，以圖像小說的風格記錄了大約五十個場景，只用了八種顏色的精紡毛紗，以及一匹長度將近七十公尺的平織亞麻布。幾個世紀以後，無名的花邊女工們設計出巴洛可風格的圖案，其繁複程度令人眼花撩亂，每一種圖案都需要數學算式精準計算，以確認紗管放置的數目正確。
晚近，抽象派藝術家索妮亞．德勞內（Sonia Delaunay）於二十世紀初推出她創作的紡織品。其中一件完成於1911年的作品是「一塊由一片一片布料拼接而成的毯子，就像我在俄國農民家裡看過的那種。」 最終，這件作品帶動了立體派藝術的創作。她的作品包括電影服裝、一間居家精品店、一期Vogue雜誌封面，以及數以百計的紡織品，它們的色彩如此繽紛，幾乎是嗡嗡嗡地發出能量奔竄的聲音。五十年後，費思．林格爾德（Faith Ringgold）與她的母親合作，開始創作鮮豔迷人的敘事被子。（這種襯墊填充、手工縫製紡織品的歷史，至少可以追溯至西元前3400年的埃及，以其溫暖與可供精緻裝飾之用而備受重視。）林格爾德的作品展示於各大博物館，包括古根漢（Guggenheim）與紐約現代藝術博物館（Museum of Modern Art）。
紡織品的消費也有性別差異。十八世紀，在英國通常是女人為家人購買布料與衣物，諸如亞麻襯衫之類。莎拉．阿德恩（Sarah Arderne）是十八世紀英格蘭北部一戶鄉紳人家的媳婦，從她的帳本中可以看出，她花費大量時間與金錢為丈夫添購亞麻衣物。她為丈夫購買平紋細布領結與手帕，親自監督丈夫的亞麻衣物洗滌過程。1745年4月的一則帳目這麼寫著：「支付款項給瑪莉．史密斯（Mary Smith），她為我親愛的大人做了十件上好的平紋布襯衫。」（她最大的花費就是供應丈夫所需，占全年度支出的36%；照顧五個小孩的花費僅占5%。）
針線活、紡紗與其他紡織技藝給予女人自我陳述的管道。「以針為筆」，誠如中國刺繡名家丁佩在《繡譜》中所言；這本關於織繡的論述出版於1821年。紡紗、花邊製作、養蠶、刺繡與其他織品相關手藝，能夠給予女人經濟能力與地位。以1750年的英國為例，紡紗是當時婦女最普遍的工作收入，而且還頗為豐厚。單身女子估計一週約可紡出六磅羊毛；已婚婦人也許只能紡出兩磅半。以此時的比例推算，紡紗女工一週所賺的錢，也許跟熟練的織工差不多；當時的織工多半是男人，而且都加入行會，這意味著他們的工作被認為比較有價值。直到近期，「spinster」（紡紗女工）這個詞彙才沾惹負面意涵。
就算男女薪資同酬不可期，女人只要操持紡錘、織布機或針黹的技藝，總有能力避免赤貧。這就是《政事論》之所以做出女人需要紡紗的推論：「紡紗必須全由女人執行（特別是賴以維生的女人）。」1529年，阿姆斯特丹通過類似法令，強制所有不會編織花邊的貧女到城中幾處定點報名，政府當局將教授針線技能，協助她們維持生計。僅僅一個世紀之後，南法城市土魯斯（Toulouse）的達官貴人們發現，當地許多生活較貧困的女人投入花邊製作後，竟造成家庭幫傭人手奇缺。於是又有一條法令通過，這一回是禁止製作花邊。
時至今日，因為機械化之故，一般認為產品應在工時之內、在工廠中製作完成，最初造成織品是「女人的工作」的諸多原因不復存在，但是，這種相關性並未消失。孟加拉有400萬人口受雇於紡織業；其中80%是女性，又僅一小部分織工加入工會，2015年的數字是15萬人，因為勞工們害怕受到以男性為主的工廠老闆與政治當局報復。（2014年，該國服裝出口占總出口額的80%。）
書籍介紹
本文摘錄自《絲線上的文明：十三個故事，纖維紡線如何改變人類的歷史》，本事出版
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作者：卡西亞．聖．克萊兒（Kassia St. Clair）
譯者：蔡宜容
一條絲線編織出人類文明進化的故事，
從出生到死亡，人們的日常生活都離不開織品。
從史前時代洞穴裡的纖維、中東布料與古埃及裹屍布；
中國皇帝的絲織龍袍與維京船的羊毛風帆、
印度的卡利科布、印花棉布跟工業革命的關係、
一直到現今實驗室製成的科技纖維，讓太空人成功登陸月球……
本書引用史詩、傳説、神話及史實，
呈現出織品對人類文明發展具有的重大意義與影響。
從語言到童話，從科技到社會關聯，我們的生活與紡織紗線緊密織就。
作者把古今中外，包括史前、古中國、古希臘、古埃及、近代、現代等等，
許多精采故事綴成一部内容豐富的人類文明進化史，老少咸宜，是當今最有趣的一本書。
- 紡織的文明從這裡開始……
人類從蜘蛛那裡獲得靈感，進而模仿蜘蛛織網，
用來捕魚獵獸、綑貨綁物，也用來遮身蔽體；
在東歐的喬治亞共和國西部的某個洞穴地板上，
植物學家發現了第一根細小的紗線纖維，
接著又發現據今約三萬年前的染色纖維，
於是，人類的紡織文明從此開啓……
- 紡織，也與神話有關……
在南美秘魯、非洲加納的阿坎族、北美印第安原住民霍皮族與納瓦荷族的傳說中，
有一位半人半蜘蛛的編織女神，她用巨大的織布機把雲彩和彩虹編織成宇宙。
因此，族裡的紡織工人在開工前都會去搓搓蜘蛛網，祈求女神賜予神力。
在希臘神話中，工藝女神雅典娜與平民織女阿拉克妮競技，
然而凡人的技能終究無法超越女神而落敗，
女神疼惜阿拉克妮的才藝，把她變成了一隻蜘蛛，讓她永遠有織不盡的絲。
- 世界上最強韌的絲線是什麼？
事實上，蜘蛛絲非常強靭，蛛絲的强度比鋼鐵還高，
並具有不易斷裂的優異伸延性，可在極低溫下維持强度。
兩萬七千六百四十八隻蜘蛛可生產一磅重的蜘蛛絲。
可惜，牠們無法被集體圈養，因為牠們會互相攻擊殘殺。
西元二○一二年，全世界唯一一件由蛛絲編織而成的美麗披風問世了。
人們經過三年的努力，結合大批人力資源，每天在馬達加斯加的首都收集蛛絲，
這件罕見的藝術精品，曾在倫敦V&A博物館展出半年之久。
- 紡織反映的社會狀況
十七世紀是荷蘭的黃金年代，
貿易、科學與藝術反映出該國的豐裕與自信。
當時，一般婦女從事女紅是很重要的内務，蕾絲則是正夯的產物。
在家做女紅，就不會幹壞事，這是婦女的標準形象。
荷蘭畫家維梅爾在一六六九年～一六七○年的作品〈花邊女工〉，
畫的就是當時婦女專注於編織蕾絲的最佳寫照。
我們可以從畫家的手法、觀畫者的視角與畫框內外的關係，看出蕾絲隱喻的社會狀況。
人造絲與天然絲，這些絲線不但改變也塑造了我們居住的世界。
四個主要的纖維來源：棉花、絲綢、棉紗和羊毛，來自人類絞盡腦汁的巧思創新。
這些原材料製造出來的成品，為人類保暖吸汗、擋風防雨、妝點襯飾，
甚至顯示身分地位與彰顯個人才藝；
它們也為人類最有趣、最迷人的一項特質提供出口：創造力。
此外，織品與語言彼此交織的程度已經不足為奇；以某種程度來說，他們有著親密關聯。
來看看文本（text）與紡織品（textile）這兩個字，
他們的老祖宗是同一個拉丁字「texere」，意思是編織。
另一個拉丁字「fabrica」則孕育了織品（fabric）與製造或杜撰（fabricate）。
你有可能繼承了一兩件垂垂老矣的傳家寶（heir-loom，loom是織布機）；
或者感到如坐針氈（on tenterhooks，直譯是：在張布鉤上面）；
瞎編了一個故事（spin a yarn，直譯是：紡一條紗線）；
或者暗自心想某人家裡的裝潢實在有點廉價（chintzy，意指印花棉布做成的東西）。
責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰