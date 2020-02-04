柯文哲暴露肺炎隔離安置地點宣稱「公開透明」，他錯在哪裡？

關於武漢返台的台灣人安置地點，柯文哲還真的將錯就錯，想拿著「公開透明」的大詞，來正當化自己的口沒遮攔。

既然話都說到這個份上，柯粉也不能用「他只是說有可能，又不是說肯定就是」來替他卸責了。那麼不如就來好好談一談：柯逕自對媒體談安置地點，到底有什麼毛病。

第一層，是醫學倫理問題

病患的隱私、處遇，原則上是應該保密的。媒體或者周遭居民注意到，那是紙包不住火沒辦法；但知情者主動跟媒體爆料，就顯然是沒有保密意識。

就算要顧慮社會大眾的知情權，也該跟病患溝通再向社會說明。沒跟安置對象溝通就口沒遮攔，只是沒水準而已。

第二層，是疾管治理問題

大眾對疾病的了解有限，以致於往往會高估風險，產生不必要的恐慌。看看武漢「人關人」的「民間自主隔離」，不知道該謹慎以對嗎？因此引發的恐慌動盪，算你的？

就算要跟大眾報告，也要講清楚配套的防護隔離措施，好消弭民眾疑慮。你柯文哲有講嗎？通通沒有。就是不甘寂寞隨口炮一下，出了事就甩給中央擦屁股。

第三層，是行政紀律問題

不論中央地方，防疫工作上大家要尊重防疫中心的指揮，通力合作。你柯文哲「覺得」公開透明最重要，你可以主張要通報周邊、訊息揭露。至於什麼時候用什麼方式做，大家可以商量。

但你柯文哲不是，只顧著自己抖機靈，想講就講了。如果你底下的局處長，也這樣對外放話當溝通，請問你事情還要不要做了？你這市長還怎麼當？

第四層，是政策溝通方式的問題

安置問題動見觀瞻，就算要進行資訊揭露，也要配合利害攸關程度，分層逐級用不同方式來進行溝通。安置對象及其家屬是第一層，場地提供者是第二層，周遭居民和機構是第三層，媒體及社會大眾是第四層。

當中每一層各有各的顧慮，得要私下先取得諒解，花費許多功夫。你柯文哲倒好，隨口一炮，讓大家都是「看報紙才知道」。有人跳起來了，再輕描淡寫一句「由中央好好處理」。一邊放火一邊叫人救火，臉皮可以厚到這個地步我也是醉了。

上述四個層面，哪一層柯文哲都說不過去。就算打著「公開透明」、「公眾知情權」的大旗，事情也不能這麼粗糙地處理。你柯文哲要維持「心直口快的政治素人」形象，隨口爆料壞事，做事粗魯得像是個土包子。那被人唾棄也是剛好而已。

Photo Credit: 中央社

有些人認為公開透明很重要，大家都罵中共隱瞞，難道就任由台灣中央隱瞞？我的回應如下：

隱瞞也要看隱瞞的事情是什麼，不是一招「不要隱瞞」走天下。

具體來說，「會不會人傳人」干涉到防疫決策的判斷，不說會耽誤防疫，中共瞞這個就是以鄰為壑在粉飾太平，所以各國會氣炸了；武漢返台安置地點，周遭居民本來就不會進去，就算瞞了也不會有民眾誤闖，也不可能放著安置對象在社區裡趴趴走去傳染給周遭居民。

說白了，瞞了也無傷大雅。

如果把這兩種「瞞」教條式地等量齊觀，只會機械式地說「不要隱瞞」，這就落於理盲了。而且，就算要資訊揭露，也有時機方式的問題。前面說過了，不贅述。

本文由真暴民的時事筆記授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

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