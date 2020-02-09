《全球化的裂解與再融合》：21世紀世界經濟是否會掉入「金德伯格陷阱」？

文：朱雲漢

我們需要擔心金德伯格陷阱嗎？

約瑟夫．奈伊（Joseph Nye）教授是艾利森教授在哈佛大學的同事，他以首創「複雜相互依存」（complex interdependence）與「軟實力」（soft power）等重要概念，揚名於國際關係學界。他學而優則仕，曾出任國防部助理部長以及國家情報委員會主席。在川普總統上台後不久，奈伊就撰文提醒美國讀者，在討論二十一世紀國際秩序面臨的挑戰時，真正需要擔心的可能不是中美關係是否會掉入「修昔底德陷阱」，更應該要問的是，世界經濟是否會掉入「金德伯格陷阱」（Kindleberger trap）。

奈伊教授目睹川普所採取的激進單邊主義，包括任意退出多邊協定，踐踏多邊貿易體制，以及輕率拋棄國際領導責任。他認為當川普政府急於拋棄國際公共財（public goods）主要提供者角色時，我們需要擔心中國是否有能力與意願填補這個真空，否則世界經濟將出現公共財供給短缺危機。奈伊的警告正好與前面提到，馬丁．沃爾夫對世界失序之擔憂，正好前後呼應。

奈伊借用美國經濟學會前會長金德伯格的國際公共財理論，提出他對川普激進單邊主義的擔憂。金德伯格教授的經典之作，就是他對一九三○年代經濟大恐慌起源之分析。長期在麻省理工學院執教的金德伯格，也是美國聯準會前主席柏南克（Ben Bernanke）的老師，柏南克受到他的啟發，選擇在博士論文專門研究經濟大恐慌時期的貨幣政策缺失。已故的金德伯格在對一九三○年代經濟大恐慌蔓延的分析基礎上，對國際公共財的有效供給提出一個理論，後來成為國際關係領域在一九八○年代流行的「霸權穩定論」（hegemonic stability）。

這個理論主張，在缺乏世界政府的條件下，國際經濟體系要穩定運行，需要有一個強有力的領導者提供必要的國際公共財。國際公共財包括兩個範疇：一是經濟交換與合作的基礎條件，即和平的國際秩序、跨境產權保護、開放的貿易體系、海上自由航行、通用的交易貨幣、穩定的匯率、交易規則標準化等。只有具備這些條件，跨國貿易和投資才能實現。否則，這一體系將極難保持穩定，貿易戰和貨幣戰也就難以避免，並進而走入一種惡性循環。

二是世界經濟的危機管理機制，即一個強有力的國家在經濟出現巨大週期波動或金融危機時扮演兩個角色。第一當經濟嚴重緊縮時，這個國家是最後的購買者，它不但不會閉關自守，還會進一步開放市場，並且用財政刺激等多種手段維持旺盛的需求和購買力；第二在資本市場陷入恐慌時，這個國家是最後的信用擔保者，可以即時為世界金融體系注入流動性，防止其陷入流動性陷阱。只有唯一的超級大國或緊密團結的少數核心大國才能扮演這樣的角色，其他經濟體都只能搭便車。

美國經濟學會前會長金德伯格認為，第一次世界大戰之前，英國曾經扮演過國際公共財提供者的角色，撐起開放的貿易體系，確保貨幣穩定。但一戰後英國元氣大傷，無力也無心再擔任這個角色；美國則全面倒向孤立主義，雖然客觀上有能力接替英國，主觀上卻完全沒有意願。於是，便出現了青黃不接、領導真空，造成世界經濟大恐慌和政治危機。歐洲很多國家出現政治兩極化，法西斯政權在德國、奧地利、義大利、西班牙紛紛崛起，最終爆發了第二次世界大戰。

部分國際關係學者認為金德伯格的「霸權穩定論」，可以用於解釋二戰後美國在國際秩序重建上發揮的關鍵作用。二戰後的西方世界出現權力真空，美國迎來重塑世界的契機，由此主導了二戰後的國際秩序與相應的多邊體系創建，特別是聯合國與安全理事會體制。國際貿易領域，鑒於兩次世界大戰以及經濟大恐慌的慘痛教訓，在美國與英國的引導下，同盟國之間形成共識，戰後需要建構以開放、合作、互惠為原則的國際經濟秩序，為逐步貿易自由化建立規範；貨幣領域在美國主導下，以美元掛鉤黃金為定錨的固定匯率，並設置國際貨幣基金組織與世界銀行等機構，協助開發中國家因應國際收支失衡問題與滿足發展融資需求。在聯合國體系下，美國主導建立的戰後秩序涉及很多領域、包括氣象、勞工、衛生、難民、能源、核能、民航、通訊、海洋與外太空等。

奈伊在拋出「金德伯格陷阱」話題時還沒有料想到，川普即將對中國發動一場全面性的經濟圍堵，並不惜犧牲全球化、多邊體制與大國在全球議題上的合作成果。當時他只是擔心川普領導的美國就像當年的英國，已逐漸退出這個角色，而中國好像也還沒有準備去承接。如今，正如馬丁．沃爾夫所指出，川普不但拋棄國際領導責任，還主動發起與中國的全面戰略對抗，那必然會導致全球化倒退，嚴重撕裂多邊貿易體制，造成世界經濟的巨大動盪。在「修昔底德難題」情境下，萬一全球性金融危機再現，中美是否可以像二○○八年那樣攜手合作，協同政策來有效扮演危機管理的角色，將是一大懸念。

超越西方中心思維的產物

奈伊是一位非常愛國的學者，他在說明美國過去扮演什麼角色，如何作為一個領導者，對整個國際經濟體系或全人類提供不可或缺的功能，包括作為主要國際公共財的供給者，都是選擇性詮釋。奈伊的觀點所體現的，是典型的美國主流外交菁英視角，他們對美國中心秩序的衰落預設了各種悲觀結論。他們傾向於誇大美國領導地位的關鍵作用，並低估其他利益攸關者支撐全球多邊體制的能力與意願，也不肯正視當前世界秩序正從「西方中心世界」過渡到「後西方世界」的歷史大趨勢，更不願意討論在全球秩序重組過程中，以中國為首的重要新興市場國家是否能發揮積極性與建設性作用。迴避了這兩個重要課題，他的分析就只能是對現況與未來的一種片面詮釋。

我一向認為，所謂「金德伯格陷阱」仍是西方中心思維的產物。我們既要重視「金德伯格陷阱」中的客觀分析和警示作用，也要看清西方主流國際關係學者背後的意識形態，和維護國家利益的根本立場。尤其當美國處在逆勢和困境時，其本位主義和自我中心主義將變得愈加明顯。

金德伯格所宣導的「霸權穩定論」，其實是在為美國唯一超強地位背書，其敘事也是為西方中心秩序的合法性與普世性提供理論基礎。但其中充滿矛盾和悖論，迴避了西方中心秩序的合法性、合理性與可持續性等根本問題，掩蓋了西方中心思維背後對有色種族的歧視與對非西方文明的排斥。

西方國家主導的自由貿易規則，往往蘊含已開發國家與落後國家間的不平等交換與支配宰制關係。再比如，二戰前的帝國主義與殖民體系在西方中心秩序裡的關鍵作用及其各種遺留問題，這些他們都避而不談。金德伯格所定義的國際公共財範圍，也僅是從維護西方國家長期享有和平與繁榮的角度出發，並沒有合理考慮開發中國家的發展權利，也無法預見非西方國家快速崛起，以及因為世界人口急速成長爆炸、生態失衡與氣候變遷、快速全球化及科技變革帶來的社會風險等衍生的新興全球議題，所引發的全球治理挑戰。

西方國際關係學者普遍對非西方國家的興起，抱持一種悲觀論斷，認為非西方世界缺乏相應的文化傳統與法治根基，如果西方國家不主導，這個世界一定會分崩離析。近年來西方世界出現的許多悲觀預測，都是在這個邏輯上推演的。他們著重強調，如果美國不再繼續提供國際公共財，那也沒有其他國家會提供，接下來就會出現一九二九年前後全面爆發的世界經濟危機。他們普遍刻意低估包括中國在內的非西方國家，忽略其在全球重組和全球治理改革起到的積極和建設性的作用。

其實，美國主導的戰後國際秩序在西方社會內部也遭遇合法性挑戰，就是因為在新自由主義意識型態的驅動下，長期存在國內與國內層面雙重公共財供給不足問題。西方社會原來保障中產與勞動階級的國內體制被弱化或肢解，在國際層次對跨國企業與跨國金融機構的監管完全缺位，這套極度有利於富裕階層與跨國資本的國內與國際遊戲規則，導致全球化的紅利與風險分配極度不均。

美國主導的戰後國際秩序的合法性，在國際社會也面臨來自開發中國家的挑戰。在開發中國家眼中，西方主導的國際經濟秩序既不公平也不可持續，現在更是危機四伏，亟需改革。二○一五年舉辦的「紀念亞非會議六十週年」亞非領導人峰會上，印尼總統佐科就表達了所有非西方國家的共同心聲和期望：「六十年後，雖然國際環境發生巨變，但基於公正、平等、和諧、繁榮的世界新文明共同夢想仍未實現。亞非國家需要繼續團結起來，推動建立公平、公正的世界經濟和全球治理新秩序……一些國家不願意正視世界已經改變的現實，那些認為世界經濟問題只能由世界銀行、國際貨幣基金組織、亞洲開發銀行解決的觀點已經過時……當只占全世界人口百分之二十的富裕國家使用百分之七十的全球資源；當北半球國家人民享受超級富豪般的生活，而南半球尚有十二億人在每天生活費用不足兩美元的貧困中掙扎；當一群富裕國家認為他們可以使用武力改變世界，而聯合國卻完全無能為力……人們已無法再對全球不公視而不見。」所以，即使西方國家沒有爆發反全球化浪潮，非西方國家也會要求修正由美國主導的全球化模式，改革現有的國際經濟秩序。

「金德伯格陷阱」的風險可控

如果把「金德伯格陷阱」的問題，放在從西方中心秩序過渡到後西方世界秩序的架構下來思考，我們就不需要太悲觀。首先，全球化的大趨勢不會全面逆轉，因為全球化創造了大量的利益攸關者，利益攸關者的數量遠大於受損者，而且在日益緊密相依的全球體系裡，沒有國家可以選擇獨善其身或自掃門前雪。關於這點，我會在下一章做更多說明。

其實，現有的全球多邊體制與規範並非全靠美國支撐，許多國際公共財都是集體提供，美國只是承擔其中一部分成本，而且美國分擔的份額也持續下降，所以全球經濟陷入「金德伯格陷阱」的風險應該是可控的。事實上，川普推進的激進單邊主義，在全球受到很多國家強烈反對，所有其他國家的立場基本上非常一致，他們不會跟進川普的激進單邊主義，也不會輕易在美國與中國的戰略對抗中選邊。

二○一八年十月，亞歐峰會上五十多個亞歐國家的首腦在共同聲明內強烈表達他們對聯合國體制，對世界貿易組織的多邊貿易體制，對維護整個以互惠、開放、自由為精神的貿易體制，還有包括全球暖化問題、《巴黎協議》，以及《伊朗核協定》的堅定支持，也就是跟美國激進的單邊主義劃清界線。雖然他們現在暫時阻止不了川普的片面行動，但是全球大多數國家都有一種共同認識，就是不可能退回從前那種撕裂、對抗或者完全封閉的勢力範圍，甚至再去發動一場冷戰。

其次，非西方世界全面崛起的大趨勢仍然充斥著前進動力，非西方國家之間將會構築愈來愈綿密的經濟、能源、科技、資訊與金融交換與互助網路，這將為全球化帶來新的動力，這也不是西方的反全球化政治勢力或川普的對中國戰略圍堵政策所能阻擋的。尤其是北京的「一帶一路」倡議，已獲得眾多國家響應，到二○一九年四月中國舉行第二屆一帶一路論壇為止，已經有一百二十五個國家與二十九個國際組織，與中國政府簽署了一百七十三份合作文件，其中還包括義大利與瑞士。「一帶一路」就是推進新型全球化的中國方案，也是中國向世界提出的、回應逆全球化挑戰的有效策略。

再者，奈伊所代表的美國主流外交政策菁英，低估了以中國為首的新興市場國家支撐全球多邊體系的能力跟意願。以中國為首的新興經濟體，已經成為帶動全球經濟成長的主力。從《巴黎協議》的談判與簽訂過程可以看得很明顯，中國、印度、巴西與南非等新興經濟體，對人類面臨的重大全球議題已經有能力，也有意願與西方國家平起平坐的協商，並承擔起應負的義務與責任。在聯合國維和任務領域，中國已經成為最大的人力派遣國，以及僅次於美國的最大出資國。

因為西方主流媒體的刻意忽視，大多數的美國主流國際關係學者都不知道，事實上中國已經開始為國際社會提供相當可觀的「補充性或替代性」國際公共財，而且已經建立了全方位、多層次、立體的與全球各地區的政策協調跟合作機制，這也是中國這十幾年來非常重要的建樹。在當前國際社會不夠完整、不夠完善的現有多邊體制下，中國做了非常重要的補充性體制建構，而且正引領新興市場國家為全球化注入新動力。

不容諱言，歐洲國家對中國開始扮演這個角色時內心非常矛盾，因為他們長久抱持的西方中心思維一時間很難調整。西方國家擔憂美國霸權的退位，仍希望美國繼續扮演領導角色，因為對這個老大哥依賴慣了，更多的是一種心理上的依賴。可是對廣大的開發中國家而言，對全人類而言，美國霸權的消退跟退位是機遇，而不是危機。

書籍介紹

本文摘錄自《全球化的裂解與再融合：中國模式與西方模式誰將勝出？》，天下文化出版

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作者：朱雲漢

全球化已到盡頭？區域強權將再主導世界？

民粹主義盛行的當下，人類文明將何去何從？

當前的全球政治經濟格局，正處於新舊秩序交替的黎明破曉時分。舊的觀念、規範與體制，正出現運作失靈與不勝負荷的疲乏凋零跡象；新的思維、秩序與模式正處於激盪、探索與醞釀階段，尚未破繭而出。全球經濟與人類社會正面臨五個巨大的不確定性：

第一、全球化的前景高度不確定。

第二、二戰後西方主導的國際經濟秩序之前景高度不確定。

第三、中美關係前景高度不確定。

第四、中國在建構後西方世界秩序中的角色與擔當，也存在高度不確定。

第五、對於人類社會如何駕馭科技革命的巨大潛力充滿不確定性。

全球化的下一步是邁向滅亡，還是能進化成不同樣貌？曾經輝煌的西方模式，面對強勢崛起的中國模式，究竟該如何應對？

中央研究院暨世界科學院院士朱雲漢，繼二○一五年《亞洲週刊》年度十大好書《高思在雲》之後，再次提醒所有讀者：全球化的裂解危在旦夕，國際秩序與人類命運將岌岌可危，唯有徹底理解美中關係與中國的發展道路，方能為全球趨勢的未來走向，理出清晰視野。

Photo Credit: 天下文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航