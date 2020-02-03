有薪嗎？雙親都能請嗎？因應「武漢肺炎」的「防疫照顧假」8個QA一次看

因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心昨（2）宣布，高中職（含）以下學校開學延後兩週，勞動部指出，因應延後開學，若勞工有照顧12歲以下學童需求，可請「防疫照顧假」，宣布之後引發熱議，許多勞工紛紛在勞動部的臉書粉絲專頁下，留言提出各種「情境狀況」，民間團體有訴求、資方也有訴求。

以下綜合媒體報導及勞動部QA說明，整理關於防疫照顧假的幾個問題：

Q1.何謂「防疫照顧假」？

因應武漢肺炎，教育部宣布高中以下學校延後開學2週。為避免12歲以下學童無人照顧，因此家中有國小（含）以下的學童家長，可向雇主請假。法源依據是來自衛福部中央流行疫情指揮中心所下的「緊急命令」。

Q2.請防疫照顧假是否需要證明？怎麼證明？

勞動部表示，這時候雇主應該不會太計較證明，如果雇主提出相關需求，包含像戶口名簿、學童的學生證等任何能夠「證明學童屬於就學年齡」的文件，都可以做為請假證明，不拘型式。

Q3.誰可以請？可以雙親都請嗎？

勞動部指出，依規定家中有12歲以下的學童的「父母其中一人」可以請假。需要注意的是，即使家中有2名以上學童，但請假的主要用意在於「防疫」，現在的情況也不適合全家請假外出遊玩，因此原則是希望以父或母其中一人請假。另外因為每個人手邊都有各自工作，只要經由家庭內的協調搭配，例如父先請前7天，母再請後7天，這樣的方式是允許的。

Q4.可以請多久？

2月11日至2月24日這段期間，最長兩週。由於行政命令規定只有11日-24日之間，所以防疫照顧假只能在這段期間使用。

Q5.請假在家顧小孩，還有薪水可領嗎？

《聯合報》報導，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛上午指出，勞工申請防疫照顧假，雇主不得拒絕，對於給薪部分，黃維琛說，非常時期資方和勞方都應共體時艱，防疫照顧假薪資部分可依各公司規定，因為資方已配合防疫，在人力調度上自行吸收了，勞方也應體諒。

不過對此，全教產今天呼籲政府讓有12歲以下兒童的家長請「有薪」的防疫照顧假。兆豐銀行今天則率先表示，配合政府防疫，如果需要請14天防疫照顧假，其中7天仍會給薪水，也不影響同仁的全勤資格。

Q6.雇主可以不准假嗎？請假會被處分嗎？

勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，「防疫照顧假」是因應學校防疫延後開學而生，讓家中有12歲以下學童的家長可以因應，雇主對於勞工要求請「防疫照顧照」不能說「不」，一定要准假。

倘若勞工完成請假程序告知請「防疫照顧照」後未出勤，後續雇主卻要求其補請事假、特休，將依違反《勞基法》第38條或第42條規定處罰，紀錄他為曠職、扣發的全勤獎金、打差考績等不利處分，將依違反《勞基法》22條工資未全額給付處罰；處罰金額都是2萬元至100萬元。

Q7.防疫照顧假算公假嗎？還是家庭照顧假？

防疫照顧假是因應中小學延後兩星期開學的配套，使有12歲以下子女的受僱家長有多一個請假的選項，並非公假性質，雇主應配合准予符合條件者，但此一特別措施並未強制雇主應付薪資，希望勞雇雙方要共體時艱，共同為防疫而努力。

此假別也與各公私部門既有的相關請假規定如家庭照顧假、事假、特別休假等併行，沒有排他或替代的關係。

根據勞動部規定，家庭照顧假時當受僱者於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假。家庭照顧假的日數會併入事假計算，全年以7日為限。家庭照顧假薪資之計算，依各該事假規定辦理，依《勞工請假規則》規定，勞工請事假一年內合計不得超過14日，事假期間不給工資。事假與家庭照顧假不同之處在於，雇主不得因受僱者請家庭照顧假而視為缺勤而影響其全勤獎金、考績。

Q8.雇主怎麼看？

《NOWnews》報導，不過針對這樣的政策，似乎也引發資方的反彈，身兼商總理事長的鄉林集團董事長賴正鎰，在受訪時表示「有小孩的家長們本來在假期上就已經有安排，所以是否真的有需要讓父母請假照顧小孩，恐怕也是不一定。」

賴正鎰認為，在武漢肺炎疫情爆發至今，對於各大企業已受到不小的影響。「請防疫照顧假的話，不能完全讓雇主來負擔這部分的成本。」賴正鎰說，「在這波疫情發生後，企業已經負擔了許多額外成本，是不是政府能夠在這個階段，給予各個企業更多租稅及貸款優惠，才是個較為兩全的做法？」

延伸閱讀：

新聞來源：



責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊之瑜