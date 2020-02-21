觸身球會構成《刑法》上的傷害罪嗎？

2018年7月，洋基雖以7：2擊敗堪薩斯皇家，但洋基主砲法官（Aaron Judge）就被皇家先發投手以球速驚人的直球砸中，導致手腕出現骨裂；而2019年8月，在洋基對紅襪的「基襪大戰」中，紅襪投手史密斯（Josh A. Smith）投出滑球擊中洋基強打英卡納西恩（Edwin Encarnacion）的右手，造成他右手腕骨折。

由此可見，運動賽事中意外事故的發生層出不窮，競賽過程難免會伴隨著一定的運動風險。而棒球比賽最常見的狀況便是「觸身球」了！當投手投出「觸身球」時，投手是否應負相關的法律責任，總讓球迷們爭論不休。

首先，在探討觸身球會產生的法律爭議前，必須建立起棒球規則的基礎概念。簡單來說，什麼樣的情況下，會被判定為「觸身球」？

按照棒球規則，必須是下列兩種情形：

投者投出球後，打者並沒有揮擊球棒，球也不在好球帶的情況下，此時擊中打者的球，才會被判定為「觸身球」。

另一種情況，則是球落地後反彈擊中打者，也會被視為是「觸身球」。

（筆者題外話：所以有些敏銳的讀者可能已經想到了這樣的情形，當打者「側身」躲避向自己直撲而來的球時，看起來就像是「揮擊」球棒，所以也有可能只會被判為「好球」而非觸身球。）

就《刑法》上的學理來說，將會如何評價「觸身球」呢？以下有兩種常見的理論基礎：

得被害人承諾

簡單來說，當運動員參與競賽的同時，也就概括忍受競賽場上所有可能發生的風險。棒球比賽進行的過程中，當投手所投出的觸身球，造成打者身體受傷的結果，也會因為得到被害人（即打者）概括性的承諾，而阻卻傷害罪的成立。

不過，這種立論方式也頗受批評，原因想必大家都能夠想像得到。儘管運動員在參與賽事時，主觀上預先就能知道球場上有受傷的可能性，但這也並不代表運動員內心希望或是樂見意外的發生，畢竟運動員生涯的黃金時期短暫，若是有難以復原的傷勢出現，將大幅縮短職業生涯，甚至可能因此而結束。

容許風險

第二種理論則是針對像「觸身球」這種難免發生且可預見的運動風險，通常會認為是一種「容許風險」。簡單來說，基於運動競賽的特性，競賽中所可能導致的各種大小意外，都是在法律規範所能容許的風險。所以，當投手確實遵從規則進行比賽時，儘管觸身球確實有造成打者受傷，也不能將因此所產生的刑事責任都歸咎於投手的身上。

也就是說，除非能夠舉證證明是「惡意觸身球」，否則當球員並不是故意違反比賽規則，而蓄意以投擲棒球傷害他人的前提下，不論是採取哪種理論基礎，結論都會導向不成立刑法的傷害罪。

之所以會有這樣的結果，不妨從運動賽事的特性開始理解，由於比賽的進行中有各種難以避免的突發狀況，而運動員們都希望能避免所有傷害的發生，假設讓國家刑罰輕易得介入，恐怕也會減少運動員們發揮的空間。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航