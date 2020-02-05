《你個醫療制度壞咗呀！》︰醫療系統缺人手、資源及長遠規劃，但高層無法幫助前線

撰文︰Nada Lau｜受訪︰馬仲儀（公共醫療醫生協會發言人）

撰文一刻，電視正播放醫委會否決四個方案的報道。一堆字眼馬上自腦海浮現︰醫醫相衞、海外醫生、公院亂局、人手壓力……拼湊出來的畫面，是醫院醫護投訴人手短缺，午飯都沒有時間吃，但政府又不會增設人手或修改制度；病人抱怨輪候時間太長，病床置於走廊有欠尊嚴……照此下去，問題不會有終結的一天。然而馬仲儀卻說：「香港需要的是醫療融資，和有願景的醫療規劃。」

人手差幾多？

「人只會愈來愈多」，增加人手總不能無了期地做，何況馬仲儀認為，前線欠缺的不單單是人手，更是病床、門診和醫院，但這也不能單靠醫管局。「很多人去醫管局看醫生，變相（醫管局）提供九成醫療服務，然而它成立的原意是做好旗下醫院。現時這麼多人依靠醫院，醫管局的一舉一動，都會影響整個醫療衞生福利系統。」馬仲儀續指，醫管局行政總裁的職責可以理解為處理聯網事務、促進成本效益，而不是制定並達成社區健康目標。例如醫療系統的三層結構、健康推廣，這都不是醫管局的工作，反而是衞生署要做的。

由急症室轉介到專科門診的個案，不乏長期病患。當病患只完成應急治療，沒有資源跟進長期病管理，只會不停進出醫院，「醫生都不敢把病人推回社區，政府又一直沒與GP（私家門診醫生）聯繫，害怕從此病人變成大海撈針，而現時香港的家庭醫生又不算普及。」GP不會長期跟進長期病患個案，一個會長期跟進病患、又提供全面檢查的醫療服務，除了「平靚正」的急症室，別無他選。結果，病人留在醫管局門診，「人只會愈來愈多，病歷只會愈來愈長」，人手不足的不單單是醫生，要維持一間診所運作，還需要護士、病人助理……醫護不能無限加班，一個理想的圖像是，以失智症為例，病人可以由醫管局門診或醫院轉介到地區的第三層醫療中心，與家庭醫生制定治療方案，半年左右才回到醫管局門診覆診。這樣可大大減低醫療系統的負擔。

戰後嬰兒潮的人口老化不只是醫管局需要面對的問題，而是牽涉整個福利制度、公共財政及資源分配。從數字上看本港醫療系統，其實合乎成本效益——人均壽命為已發展地區中最高，而政府醫療開支只佔本地生產總值的2%左右，相較一般已發展地區約5%-10%要低。但長壽不代表健康，長者或患有多種慢性病，需多次進出醫院，而公院觀察到病情受控，就會安排出院。這些病人出院，可能就是回到安老院。安老院舍質素參差，也未必會有臨床人手當值，一旦出現突發事故，處理手法只有召救護車。

欠缺長遠規劃

說到這裡，已經不只是醫管局的問題了，而是社區照顧、安老政策等等。馬仲儀甚至認為，增加人手並不是一個全面的解決方案，人手也不是問題核心，只屬於短視措施。「至今都沒有計算人手差多少，大家都沒有推測。」

到底要多少人手才足夠？起碼應該有一個標準。在澳洲，每五個病人就需要一位護士，不達標的話要罰款。此外，為了控制傳染病不在病房爆發，理想的入住率大約八成左右，然而眾所皆知公院入住率一直高居95%，有些還過百。一旦爆發傳染病，後果不堪設想。「醫管局好忌諱討論這些（議題），但其實要讓公眾知道人手有多不足，這樣才會有期望管理。」現實是，醫管局一直高呼缺人，卻沒有做好長遠規劃。「全世界都在倡議AI（人工智能）要縮減人手的時候，香港仍在抱怨人手不夠。」

女兒身，做醫生……

現時公院試行家庭友善政策，讓員工由全職轉為半職，為期一年，以抽身處理家庭事宜，例如成為照顧者或是有了身孕等。但荒謬的事就在於，「竟然要department head批准外，還要COS（Chief of Service，部門主管）批准才可以轉。但部門有部門的安排，也可以好自私的。」因為全職同事轉為半職後，多出來的作業會由其他同事承擔，但一旦發現，原來團隊有能力「食」多半位同事的工作，或會被質疑人手過剩。如此一來，部門主管在批核時有甚麼考慮，不言自明。

「以前醫生男人多，少人要『湊仔』。」現在反而女醫生較多，她們也須要面對自己的人生，假如懷孕，當值更是百上加斤。有些女醫生三十歲仍在接受專科訓練，捱不住而離開的大有人在。護士情況更嚴重，因為護士需要輪早、午及通宵更（俗稱APN），更難遷就時間照顧家人。身為媽媽的馬仲儀，也批評醫管局對媽媽「不友善」，「衞生署好鼓勵公司推行家庭友善政策，例如呼籲公司便利媽媽『泵奶』，偏偏連醫管局都做不到。」

管理層幫手？不了

醫管局大部分的撥款用在薪酬開支上。「首先有headquarter，之後有directory board，之後就cluster（聯網），還有CCE（Cluster Chief Executive，聯網總監），HCE（Hospital Chief Executive，醫院總監），到Department有COS。但這麼多層架構中，Cluster有甚麼用呢？結果只增加了行政人手。」馬仲儀續指，聯網原意在協調同區醫院的資源，但她認為HCE之間仍然各自為政，聯網計劃傾向為自己的醫院獲取資源。醫管局的開會文化也是臭名遠播，「有決策權的人在做一些沒有輸出的事」，前線對高層的怨氣已到臨界點，「大醫院的顧問醫生，怎識寫Discharge Summary（出院總結）？怎識安排病人出院？病人家屬他都有幾年沒有接觸過啦！總部同事不懂得跟病人『講數』、不懂得安排行程、不懂得『搭路』！」要高層到前線紓緩人手負擔，幾近不可能，「不用叫他們來幫忙吧，他們只是講課而己。」不屑之情，溢於言表。

相關文章︰《你個醫療制度壞咗呀！》︰公營與私家醫院緣何失衡？

書籍介紹

本文摘錄自《你個醫療制度壞咗呀！》，白卷出版。

作者： 公共衞生研究社（民間自發、於2019年成立的研究組織。希望透過實證為本的研究和考察，探討香港的醫療及公共衞生發展，共推動地本地的健康素養和參與衞生政策倡議。網址：hkphrc.com，Facebook：公共衞生研究社）

人手：冇！

床位：冇！

配套：冇！

香港自詡文明進步，為甚麼醫療系統千瘡百孔？

當他們能醫不自醫……

制度崩塌，港人有病難治？

醫護發聲，誓要逆轉命運！

廿五篇醫療工作及病患對醫療制度的批判及控訴。

責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alex