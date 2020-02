出國必學的銀行換匯用語：手續費、大小鈔的英文怎麼說？

文:Vivian Chen

想到要去國外銀行換匯就頭痛嗎?手續費、大小鈔又該怎麼說?跟著Jessica一起去銀行換匯,讓你面對行員不再支支吾吾!

正在英國當交換學生的Jessica,決定放假時去德國、奧地利玩一個禮拜,所以她便來到銀行,要把英鎊換成歐元。

Bank clerk: Good morning. May I help you?

銀行行員:早安,能為您效勞嗎?

Jessica: I’d like to change some pounds into euros, please.

Jessica:我想要把一些英鎊換成歐元。

Bank clerk: Sure. How much would you like to change?

銀行行員:沒問題,你想要換多少?

Jessica: Could you tell me what the current exchange rate is?

Jessica:請問現在的匯率是多少?

Bank clerk: Today’s exchange rate is 1.17 euros to the pound.

銀行行員:今天英鎊兌歐元的匯率是1.17。

Jessica: Do you charge commission?

Jessica:你們會收手續費嗎?

Bank clerk: Yes, we’ll charge 2.5% commission fee.

銀行行員:會,我們會酌收2.5%的手續費。

Jessica: In that case, I’d like to change 800 pounds to euros.

Jessica:這樣的話我要把800英鎊換成歐元。

Bank clerk: That makes 915 euros. I’ll be right back with your money.

銀行行員:這樣可以換到915歐元,我等等就將您換的錢拿來。