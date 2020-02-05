空氣清淨機可以一物兩用，同時過濾掉PM2.5和肺炎病毒嗎？

文：曾昭衡（從學生時期即關注室內空氣污染問題，累積十餘年的專業經驗，為國內《室內空氣品質管理法》的幕後推手之一。親自查訪並輔導超過100棟建築物，致力於改善各式場所的室內空氣品質，擅長使用平民老百姓的語言，讓人了解原來看不見的空氣這麼重要。目前擔任國立台北科技大學環境工程與管理研究所教授及台灣室內環境品質學會理事，同時主持國立台北科技大學室內環境品質研究中心，也是綠學院的綠色帶路人）

今年（2020）農曆年因為武漢肺炎疫情大爆發，讓很多人大年初一不跑廟裡，卻跑去採購口罩和空氣清淨機，人心惶惶，驚恐不安。沒想到除了空污和PM2.5的問題之外，現在還要面對未知的病毒，日子真的是越來越難過了。

於是過年期間綠學院的人打電話問我，在新聞中看到許多人對疫區除了捐口罩之外，還捐空氣清淨機，空氣清淨機可以濾掉PM2.5是沒錯，但是空氣清淨機真的可以一物兩用，還可以過濾掉武漢肺炎的病毒嗎？

答案是有機會。

但也別把希望完全寄託在空氣清淨機身上，我們一般老百姓能管好的，除了提升自身的免疫能力，以及使用口罩守住最後一道防線，另一個重點就是自己的室內空氣品質。

這些年，各式各樣的空氣濾淨技術成為各大公司或新創公司的研發重點。因此如何判斷空氣清淨機的技術是否為真，成了我們每個人都必須具備的技能。

秒懂七種空氣清淨機的濾淨技術

市面上各式空氣清淨機的濾淨技術看起來百百種，整理起來不外乎以下七大類型，應用時須針對污染類型是微粒/氣態/生物污染，選擇合適功能：

空氣濾淨技術一：過濾集塵型

這是利用濾材（濾網）將空氣中之懸浮微粒去除，因此需定期更換濾材（濾網），否則沒效。常見的高效率濾網為HEPA濾網，捕捉細菌、黴菌和PM 2.5非常有效。HEPA濾網為什麼有效？因為它纖維夠密，捕捉微粒自然能力就會比較強。但這同時會有個缺點，密度高就會讓空氣遇到的阻力變大，因此HEPA濾網等級越高越秏電，你需要花的錢越多，目前技術開發方向是在低阻力但仍維持高效率的濾網。

空氣濾淨技術二：靜電集塵型

這種技術使用集塵板加上高壓電靜電，過濾微粒效率高，不需要用濾網故阻力小，且無需耗材成本較為環保，當然集塵板須定期清洗。靜電兼具殺菌、抑菌效果，但最大缺點為可能釋出臭氧，臭氧對人體的呼吸系統是有害的，因此設計參數對抑制臭氧的產生極為重要。低臭氧但高效率的靜電集塵器是未來開發的方向。

空氣濾淨技術三：活性碳吸附型

活性碳或沸石（常稱為分子篩）可以吸附氣體類污染物，如有機化合物、甲醛、臭味等。顆粒狀活性碳填充型濾網因活性碳使用量多，效果比纖維織布型活性碳好，缺點是吸附飽和的活性碳已沒有吸附能力，活性碳濾網同樣應定時更換，避免吸附飽和之活性碳將污染物釋出產生二次污染。

其實關於新活性碳（指的是還沒吸附污染物之前的狀態）的吸附能力，及使用中活性碳的剩餘吸附能力，用肉眼我們判斷不出來，目前也無可供判斷的依據，因此只能依原廠建議定期更換。

空氣濾淨技術四：光觸媒分解型

光觸媒（一般為二氧化鈦）分解有機化合物、一氧化碳等氣體污染物，可殺死細菌等微生物。優點是不用如活性碳般頻繁更換濾網。唯光觸媒需要照射於紫外線下才會發生作用，須置於空氣清淨機內，並搭配特定波長之紫外燈才能發揮效用。另光觸媒粉末如未妥善固定於濾網基材上，可能會隨時間漸漸剝落而失效，目前並無可供判斷使用中光觸媒濾網效能的依據。

一般而言，光觸媒燒結至金屬基材的濾網，會比僅膠粘至塑膠或紙基材的濾網耐用。

空氣濾淨技術五：紫外線殺菌型

紫外線波長越短，能量越強，UV-C波長中的254 nm是殺菌效果最佳的紫外線，也就是可能有機會對付病毒的。

但是能殺菌，代表亦會對人體造成傷害，長期被照射會造成白內障及皮膚癌，若用紫外燈管直接照射室內時，須避免直射人體，因此最好是選擇紫外線燈管置於空氣清淨機內或空調箱內的產品。而且再講深入點，紫外線的殺菌能力會隨燈管照射距離而快速遞減，真的要有效果必須考量所有需殺菌的位置均能有效獲得足夠劑量的紫外線照射。

這也是為什麼我們不能以為靠著空氣清淨機，問題就能解決的原因。

空氣濾淨技術六：負離子型

也稱為陰離子，這是利用放電產生負離子釋放於空氣中，負離子同時去除粒狀物及氣狀物，降低空氣中臭味、VOCs，同時負離子使微粒及微生物帶負電，帶電顆粒會附著在地面及牆上，不用過濾，不用秏材，它自己就會吸附微粒。不只是空氣清淨機，許多小家電如電風扇、吹風機等現在都會標榜可以吹出負離子。

這些負離子是真的嗎？其實負離子在空氣中的壽命很短，淨化能力會隨空氣清淨機距離而快速遞減，且人工製造負離子的技術若不到位，有時會伴隨產生臭氧污染。負離子只能夠抑菌，不能直接殺菌，而且負離子若量少則淨化效果差，過量卻會使人不適。對「負離子有益健康」一說，最好是去大自然活動時吸收即可，天然的尚好。

空氣濾淨技術七：臭氧型

談到臭氧我們簡單釐清一個觀念，在大氣層的臭氧，對地球來說是很好抵擋太陽紫外線的材料；而我們也常利用臭氧強大的氧化及殺菌能力，來破壞氣體類污染物及抑制細菌等微生物。但對人類來說，在地面的臭氧是一種污染氣體，會傷害呼吸器官及肺部組織，因此絕對不應於有人在的同時使用臭氧。在沒有人的空間開臭氧機，才能避免對人體的危害。

在這裡的荒謬，就是人在屋內需要好空氣時，反而不能用臭氧機。

Photo Credit: 中央社

空氣清淨機確實可以對付空氣中的甲醛、一氧化碳、揮發性有機物及懸浮微粒例如真菌、細菌、黴菌和一些病毒。但你也同時發現市面上所謂幾合一的多功能空氣清淨機，其實許多根本就沒有效，或是對我們人體有害。當然空氣清淨機的實際效果，除了本身的凈化功能外，還受凈化空間、操作時間和初始環境條件影響，一般是在人員活動的附近放空氣清淨機，如果擔心病菌、微生物殘留空氣中，在沒有人的空間開空氣清淨機，雖可持續淨化，但倒不如多開個窗讓乾淨空氣進來通通風。

因為室內空氣污染源的源頭控制，以及足夠戶外新鮮空氣的通風換氣，還是根本解決之道。

另外，各式功能之效率彼此間相差甚大，各式功能皆有不同的缺點或二次污染的可能性，需依據場所之污染類型選購空氣清淨機。要選坪數符合的空氣清淨機，大坪數之商品雖淨化速度越快，但是風量越大越秏電且噪音越大。且跟空調系統一樣，空氣清淨機亦需要定期保養和清潔，定期維護或更換濾網材料，否則本身可能成為污染源，家裡反而更髒。

雖然空氣清淨機的確能去除空氣中大部份污染物，但是二氧化碳不能被分解或過濾而去除，因此所有的空氣清淨機都不能去除二氧化碳，室內外空氣流通是減少二氧化碳的唯一方法。再則，空氣清淨機畢竟是針對已散佈於環境中的病菌，在防疫上更重要的是：用口罩阻擋病人釋放及健康者的最後一道防線，所以空氣清淨機也不能取代口罩。

室內空氣品質變糟，戶外有PM2.5的問題，現在又加上武漢肺炎，我們將為不乾淨的空氣付出巨大的健康成本。我們要認知到空污和病毒這類傷害是無國界的，要一起合作致力在各層面提升淨化及防疫的有效技術！

延伸閱讀

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航