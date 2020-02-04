防範武漢肺炎病毒傳播入境，東南亞各國政府怎麼做？

東南亞各國在地理上是與中國相近的鄰國，武漢肺炎爆發在中國爆發後，許多東南亞國家無不受中國疫情所影響，東南亞各國政府也做了不同的防疫措施。

以下為關鍵評論網對東南亞各國政府進行中的防疫措施彙整報導，目前除泰國、寮國、緬甸、汶萊、柬埔寨外，其他東南亞國家均推出了針對中國公民入境的措施。

新加坡－總理李顯龍：各國排華情绪愚昧且不合邏輯

新加坡《聯合早報》報導，新加坡政府從2月1日晚上11時59分起，禁止所有過去14天內曾到中國大陸的旅客入境新加坡及在新加坡轉機，至於從中國入境的新加坡公民、永久居民和長期准證持有者仍能入境，但須申請14天缺席假。

報導指出，政府2月1日起將暫停簽發各類准證給中國公民，而此前簽發的短期簽證和多次入境簽證亦暫時失效，不過若持有中國護照的旅客已有一段時間沒踏入中國，新加坡移民與關卡局或許會酌情處理。

對於各國社會因對武漢肺炎的恐慌所產生的排中情緒，《聯合早報》報導，2月2日新加坡總理李顯龍在一場新春晚宴致辭時指出，武漢肺炎疫情在一些國家引起排華情緒，已讓一些新加坡華裔公民在海外備受歧視。李顯龍總理認為，那是愚昧且不合邏輯的心態。

李顯龍強調，武漢肺炎並非一個國籍或種族的問題，而是一個公共衛生的問題，他呼籲各界應合邏輯地去了解事情，並與中國齊心協力共同克服挑戰。

對於1日所採取的限制入境、停發簽證措，李顯龍重申官方是在謹慎考慮後採取的防範措施，純粹是為確保新加坡人民不受傳染。新加坡貿工部長陳振聲也指出，上述新禁令並不針對任何國家或國籍，他說「我們的做法是要保護好國人，也以醫學理據作為基礎。我們將繼續和中方密切合作，探討如何克服疫情。」

Photo Credit：Reuters / 達志影像 新加坡貿工部長陳振聲。

馬來西亞－是否完全禁中客入境？東西馬不同調

雖然馬來西亞中央政府已在1月27日宣布禁止來自武漢市及湖北省的中國公民入境，但之後東馬的沙巴、砂拉越二州政府接連宣布禁止中國籍公民入境，顯然地方與中央不同調。

馬國《中國報》報導，沙巴副首長兼旅遊、文化及環境部長拿督劉靜芝1月30日宣布，停止所有沙巴與中國的往返航班。由於沙巴是中國旅客熱門的旅遊目的地，此政策勢必衝擊當地觀光業，劉靜芝表示，沙巴州政府更關注沙巴人民的健康與福利，一旦中國的疫情好轉後將使班機恢復正常運作。

接著砂拉越政府在2月1日也宣布了相關措施，《當今大馬》報導，砂拉越決定禁止所有中國公民，以及曾在過去兩周到訪中國的外籍人士入境，不過持有工作准證、學生准證或長期社交訪問通行證的外籍人士仍可入境，惟必須強制自行隔離14天。

馬來西亞的前身馬來亞聯合邦是在1957年脫離英國殖民統治而獨立的，直到1963年與新加坡、婆羅洲的砂拉越、沙巴共同成立馬來西亞，不過新加坡在1965年脫離馬來西亞獨立建國。

由於馬來西亞成立之時在憲法上保障了東馬二州的部分自主權，因此砂拉越、沙巴的州內閣在移民政策上有一定的自主權，如西馬人民入境東馬二州的時間以三個月為限，若到在當地求職得要有工作准證。因此在防範武漢肺炎病毒傳播上，東馬二州可採行異於中央政府的決策。

此外，《中央社》報導，由於目前馬國未發生武漢肺炎人傳人的病例，8名受感染者均為入境的中國遊客，因此馬國衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）表示，暫不會把武漢肺炎列為該國的衛生緊急事件。

菲律賓－禁止來自中國的外籍旅客入境

《中央社》報導，菲律賓政府2月2日祭出禁令，禁止來自中國（包括香港和澳門）的外籍旅客入境，而菲律賓公民和持有菲律賓政府簽發的永久居民簽證者則可入境，但需隔離14天，同時旅客也不得從菲律賓前往中國。

印尼－過去二週曾赴中國旅客連轉機也不行

《中央社》報導，儘管目前印尼未發生武漢肺炎確診病例，不過印尼政府2月2日宣布暫停中國公民入境免簽及落地簽，禁止14天內曾赴中國的旅客轉機或入境，以及決定5日起暫停印尼往返中國的所有航班，但不包括香港與澳門。

越南－考慮暫停中越鐵路服務

此外，《經濟日報》報導，越南政府1月28日起暫停簽發中國公民赴越南旅遊簽證。

越南官方通訊社《越通社》報導，越南鐵路局局長武光魁稱，該局將根據疫情的變化，考慮是否暫停與中國之間的鐵路客運服務。

報導指出，目前搭乘火車從越南去中國的旅客遠多於從中國搭乘火車來越南的旅客，而當局將對來往的旅客、司乘人員加強監測，防範疫情蔓延。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜