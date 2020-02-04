過去兩個星期，香港特首林鄭月娥及其團隊傾盡全力，示範如何事事都「與民為敵」：由回應封關的做法、張羅口罩的補鑊措施，再到批評罷工的咀臉，一次又一次，將事況和香港人的情緒都往崩潰的邊緣推去。而這時候，一直不被人看好的澳門政府，卻有紋有路地應對今次疫情：聲言考慮關閉賭場、官方協調口罩出售情況甚至提供存貨數據、提供合格醫生證明以入境、無限期停課、要求湖北人離境或送隔離營，規定巴士乘客必須戴口罩等，被認為是「大勝」香港，「贏到連車尾燈都見唔到」、「徹底KO」等言詞，不絕於耳。

但這些稱讚不是令我再驚訝，最驚訝的，竟然是在社交平台上看見有不同人說起「搵賀一誠做香港特首」、「澳門特首管埋香港」等話，當中有是嘲諷，但亦有表現得相當真心。真的，嚇得我膽戰心驚。

對於港澳兩地處理疫情的手法，容我再再再說一次：澳門政府用了應對災難級別的做法，而香港政府的應對做法則是災難級別，更要是災難級別中的災難級別。我當然明白香港人在這場疫戰中的絕望以及對林鄭團隊的憤恨，但拜託，不需要將澳門政府、澳門特首捧上天。

不少高人都在猜測，港澳這次玩的是「暗黑兵法」：將澳門捧高，繼而令這裏一直被詬病的「廿三條」、「天眼」等搖身一變，化成圭臬，所以吹捧澳門政府，實屬不智；對於此一推算，我覺得也絕非沒有道理，但其實，就算退一萬步，在上者沒有這打算，我們也不能忘記，港澳雙城的特首都是經過小圈子（澳門的尤其小，而且是一人選舉呀唔該）、假普選產生，而且在整個大環境下，根本就不會有甚麼自由意志可見——當然，你可以討論如何在死命令下平衡本地人和中央的想法，在不斷的搏奕和試探中爭取最多，達致最高度的自治，不過事實始終是，制度一日不變，誰人上去也只是傀儡。

不要因為一場疫戰就去追捧「明君」，除非你只是把「光復香港」、「我要真普選」等視作貪得意的口號。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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