台版柬埔寨案4主嫌罪名高達2811項，舉證就要24天，法院判准不行國民法官參審

去年震驚社會的「台版柬埔寨」事件，詐騙集團囚禁虐待61人並造成3人死亡，士林地檢署以「拘禁致死罪」等起訴主謀杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等4人。雖然拘禁致死罪適用《國民法官法》，但4位被告皆聲請不行國民法官參審制，士林地方法院今（26）日裁准，理由是案情過為龐雜，4人共涉犯2811罪，且部分認罪、部分不認罪，光檢察官舉證就需24天。假如國民法官參審，恐怕得連續5週天天開庭，故決定本案將由職業法官進行一般程序審理。

4名主嫌共涉犯上千罪，調查證據需耗費24天

士林地院本月14日首次開庭，被告當庭提出聲請不行國民法官參審。經過近2週的討論，士林地院透過新聞稿表示，此案涉及詐欺集團將被害人拘禁於特定地點，並使被害人施用毒品，導致部分被害人死亡，且涉及詐欺金額達4億以上，對公共利益、社會秩序均產生嚴重影響。若使國民能參與本案審判，可以達成《國民法官法》第5條立法理由中提到，使國民參與審判作為刑事審判中「櫥窗」的作用。

然而，薛隆廷、洪俊杰、王昱傑共被起訴各702罪，包括私行拘禁致死罪3罪、私行拘禁罪58罪、三人以上共同詐欺取財罪267罪、洗錢罪267罪、加重強盜罪50罪、非法使人施用第三級毒品罪56罪、發起主持操縱指揮犯罪組織罪1罪，杜承哲再多3條遺棄屍體罪，為705罪。4人共涉犯2811罪。

檢察官並主張，至少需審理267名詐欺與洗錢的被害人、58名遭私行拘禁後被強盜或遭非法施用毒品的被害人、3名遭私行拘禁致死與遺棄屍體的被害人，合計328個犯罪事實。足見起訴犯罪事實極端龐大，非耗費相當時間，難以審理終結，更難使國民法官清楚瞭解各犯罪事實。

再依據檢察官日前彙整的資料，聲請調查證據合計共有千項以上，調查所需時間為8560分，約143小時。若以每日開庭審理6小時計算，光檢察官舉證就需要24個工作日，每位被告再聲請調查證據，調查證據時間會再成比例擴張。

再加上本案涉及加密貨幣的專業知識與不法所得的沒收制度，需要花時間使國民法官瞭解，顯然難以連續開庭。即便連續開庭，24日的審理，也代表要連續5週，每週一到週五天天開庭。即便國民法官可以依法請公假，這對國民法官原有的工作也影響重大。

士林地方法院指出，被告洪俊杰、薛隆廷僅坦承關於3人以上共同詐欺取財、洗錢及私行拘禁與參與犯罪組織之犯罪事實，被告王昱傑則僅坦承3人以上共同詐欺取財及洗錢與參與犯罪組織之犯行。3人均完全否認強盜遭私行拘禁被害人之財物、非法使遭私行拘禁之被害人施用第3級毒品，與私行拘禁致死之行為。

除此之外，這幾位被告也對於詐欺集團的分工範圍、有無指揮權限，有無可能預見被害人因私行拘禁而死亡結果，都持不同意見，預計要在法庭上提出相關證據辯論。假如讓國民法官參審，討論量刑的評議階段，由於起訴罪名眾多，要針對4位被告不同的參與程度和認罪與否的主張，逐一討論是否有罪、刑度為何，加上牽涉「共同正犯」、「加重結果犯」等法律概念，恐怕也需數週才有辦法完成評議。

相較於過去幾案已經宣判的國民法官案件，通常只有1位被告、1位被害人、1至2項的起訴罪名，且犯罪現場單純，證據數量較少，多數都能在1週內完成審理，此案的案情著實極端龐雜。

合議庭綜合各點考量，並聽取檢察官、被告及其辯護人意見，且徵詢訴訟參與人、告訴人、被害人意見後，審酌公共利益等各因素，認本案起訴犯罪事實、罪名極端龐大、爭點複雜，又牽涉專業知識，非經長久時日顯難完成審判。故裁定不行國民參與審判，全案可抗告。

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核稿編輯：邱宜君