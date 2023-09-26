台版柬埔寨案4主嫌罪名高達2811項，舉證就要24天，法院判准不行國民法官參審
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相較於過去幾案已經宣判的國民法官案件，通常只有1位被告、1位被害人、1至2項的起訴罪名，且犯罪現場單純，證據數量較少，多數都能在1週內完成審理。此案的案情著實極端龐雜。
去年震驚社會的「台版柬埔寨」事件，詐騙集團囚禁虐待61人並造成3人死亡，士林地檢署以「拘禁致死罪」等起訴主謀杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等4人。雖然拘禁致死罪適用《國民法官法》，但4位被告皆聲請不行國民法官參審制，士林地方法院今（26）日裁准，理由是案情過為龐雜，4人共涉犯2811罪，且部分認罪、部分不認罪，光檢察官舉證就需24天。假如國民法官參審，恐怕得連續5週天天開庭，故決定本案將由職業法官進行一般程序審理。
4名主嫌共涉犯上千罪，調查證據需耗費24天
士林地院本月14日首次開庭，被告當庭提出聲請不行國民法官參審。經過近2週的討論，士林地院透過新聞稿表示，此案涉及詐欺集團將被害人拘禁於特定地點，並使被害人施用毒品，導致部分被害人死亡，且涉及詐欺金額達4億以上，對公共利益、社會秩序均產生嚴重影響。若使國民能參與本案審判，可以達成《國民法官法》第5條立法理由中提到，使國民參與審判作為刑事審判中「櫥窗」的作用。
然而，薛隆廷、洪俊杰、王昱傑共被起訴各702罪，包括私行拘禁致死罪3罪、私行拘禁罪58罪、三人以上共同詐欺取財罪267罪、洗錢罪267罪、加重強盜罪50罪、非法使人施用第三級毒品罪56罪、發起主持操縱指揮犯罪組織罪1罪，杜承哲再多3條遺棄屍體罪，為705罪。4人共涉犯2811罪。
檢察官並主張，至少需審理267名詐欺與洗錢的被害人、58名遭私行拘禁後被強盜或遭非法施用毒品的被害人、3名遭私行拘禁致死與遺棄屍體的被害人，合計328個犯罪事實。足見起訴犯罪事實極端龐大，非耗費相當時間，難以審理終結，更難使國民法官清楚瞭解各犯罪事實。
再依據檢察官日前彙整的資料，聲請調查證據合計共有千項以上，調查所需時間為8560分，約143小時。若以每日開庭審理6小時計算，光檢察官舉證就需要24個工作日，每位被告再聲請調查證據，調查證據時間會再成比例擴張。
再加上本案涉及加密貨幣的專業知識與不法所得的沒收制度，需要花時間使國民法官瞭解，顯然難以連續開庭。即便連續開庭，24日的審理，也代表要連續5週，每週一到週五天天開庭。即便國民法官可以依法請公假，這對國民法官原有的工作也影響重大。
士林地方法院指出，被告洪俊杰、薛隆廷僅坦承關於3人以上共同詐欺取財、洗錢及私行拘禁與參與犯罪組織之犯罪事實，被告王昱傑則僅坦承3人以上共同詐欺取財及洗錢與參與犯罪組織之犯行。3人均完全否認強盜遭私行拘禁被害人之財物、非法使遭私行拘禁之被害人施用第3級毒品，與私行拘禁致死之行為。
除此之外，這幾位被告也對於詐欺集團的分工範圍、有無指揮權限，有無可能預見被害人因私行拘禁而死亡結果，都持不同意見，預計要在法庭上提出相關證據辯論。假如讓國民法官參審，討論量刑的評議階段，由於起訴罪名眾多，要針對4位被告不同的參與程度和認罪與否的主張，逐一討論是否有罪、刑度為何，加上牽涉「共同正犯」、「加重結果犯」等法律概念，恐怕也需數週才有辦法完成評議。
相較於過去幾案已經宣判的國民法官案件，通常只有1位被告、1位被害人、1至2項的起訴罪名，且犯罪現場單純，證據數量較少，多數都能在1週內完成審理，此案的案情著實極端龐雜。
合議庭綜合各點考量，並聽取檢察官、被告及其辯護人意見，且徵詢訴訟參與人、告訴人、被害人意見後，審酌公共利益等各因素，認本案起訴犯罪事實、罪名極端龐大、爭點複雜，又牽涉專業知識，非經長久時日顯難完成審判。故裁定不行國民參與審判，全案可抗告。
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核稿編輯：邱宜君
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%