美國總統大選民主黨初選第一站，愛荷華州黨團選舉桑德斯領先

美國民主黨第一場黨內初選當地時間3日在愛荷華州（Iowa）展開，由於愛荷華州是兩黨黨內初選第一站，因此備受矚目。根據《紐約時報》即時開票頁面，第一輪投票中，聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）取得25.7%的支持，聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）22.2%，印第安納州南本德市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）17.8%，最後由誰勝出，還需等第二輪投票結果。

（中央社）過去幾個月來，美國民主黨總統提名戰歷經7場辯論、無數造勢、參選人彼此激烈衝突，以及力拚彈劾總統川普（港譯「特朗普」）。民主黨全美首場黨內初選，當地時間3日終於將在愛荷華州登場。

《法新社》報導，民主黨此次提名戰起初有超過20名參選人，有些人早在1年前就宣布參選。現在距離總統大選日恰好剩下9個月，角逐民主黨提名的人數剩下11人。

儘管從歷史來看，這次參選人組成十分多元，包含非白人的男女性和缺乏華府歷練的年輕人選，但現在聲勢領先的聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）和前副總統拜登（Joe Biden）都是七旬白人男性，合計參政經驗超過80年。

愛以民主社會主義者身分參選的桑德斯，目前支持率在愛荷華州位居領先。根據美國愛默生學院（Emerson College）在愛荷華州黨團會議投票前夕，所公布的民主黨選民民調，桑德斯支持率28%，領先中間派的拜登7個百分點。但拜登目前在全國處於領先。

印第安納州南本德市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）與聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）平均民調落後拜登約4個百分點。

聲勢遜於上述參選人的聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）與華裔企業家、台灣移民第2代楊安澤（Andrew Yang），則盼望表現能超乎預期，為11日將在新罕布什爾州進行的下一場初選蓄積動能。

愛荷華州初選於當地時間晚間7時（台北／香港時間4日清晨8時）登場。屆時將近1700間學校、圖書館、教會與其他場地，將迎來州內已辦理登記的民主黨人參加初選。

共和黨首場黨內初選今天也將在愛荷華州登場。川普幾乎篤定可獲共和黨提名。

《中國時報》報導，愛荷華州是以「黨團會議」讓選民「用腳投票」：選民只需到指定會議地點「選邊站」（站票），然後清點人數以最終確定得票數。流程共分三步：第一輪站票、遊說與第二輪站票。

《BBC中文網》報導，第一輪站票設有一個「有效門檻」，如果某位參選人的得票率低於15%，就被認定出局。在第二輪站票之後，所有得票15%以上的參選人可以根據其支持者數，換算成相應比例數量的縣黨代表人數；縣黨代表比例會再被換算成州代表數比例，最終折算為全國黨代表大會席位。

根據《紐約時報》的即時開票頁面，截至美東時間下午9:22，在第一輪投票中，桑德斯取的25.7%的支持，華倫22.2%，另一位超過15%門檻的是布塔朱吉17.8%。而第二輪投票還在開票中。

《US Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站》報導，由於愛荷華州是兩黨的黨內初選第一站，再加上自1996年，贏得愛荷華州初選的民主黨候選人，都最終成為代表民主黨競逐總統大位的候選人，因此民主黨內的各個候選人無不使出渾身解數力爭下愛荷華。

2月22日在內華達州（Nevada）黨團會議，以及29日在南卡羅來納州（South Carolina）的初選，分別是觀察拉丁裔選民和非裔選民意向的重要指標，而被稱為「超級星期二」的3月3日的將會有14州同時舉行初選，屆時誰能從民主黨初選勝出就呼之欲出了。

在美國，每一州的初選選舉方式、有資格選民的認定方式，都不一樣。有些州只舉辦初選，有些州只舉辦黨團會議，也有些州兩者皆有。初選就像一般台灣人熟悉的選舉一樣，選民會前往投票站，投給自己支持的候選人。而黨團會議則是政黨自己舉行的內部會議，選民會聚集在一起進行辯論，隨後選出一名候選人。愛荷華州的初選就是採取黨團會議的方式。

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核稿編輯：楊士範