過去14天去過中國的外籍人士2/7起「限制入境」，外國人在台灣口罩怎麼買？

武漢肺炎持續升溫，我國外交部今（4）日宣布，自2月7日起，將針對過去14日曾入境或居住中國的外籍人士，採取限制入境和簽證的管制措施，以確保公衛安全，香港與澳門不在此限。而因應台灣口罩荒祭出的「實名制」購買，引發還沒拿到健保卡的外籍生、陸配、陸生如何購買的疑問，健保署今日也做出說明。

中國疫情持續延燒，浙江省溫州、杭州等主要城市都已封城，浙江全省確診病例也達829例，我國中央流行疫情指揮中心宣布，自明（5）日起將浙江省列入二級流行區域，有從浙江返台的民眾，都需要列入居家檢疫14天的行列。

而因應武漢肺炎疫情，外交部今日也宣布，過去14日內（自1月24日以後）曾經入境或居住於中國（不含過境）的一般外籍人士，將禁止入境我國，包括持免簽、落地簽、電子簽以及持有有效簽證的外籍人士。

至於已經持有我國居留證、要返台的外籍人士，若在14日入境或居住中國，返台後將限制居住，並應自主健康管理14日。

若有特殊原因需要訪台的外籍人士，若14日內未曾入境或居住在重疫區，可以申請簽證，但必須準備齊全下列文件才能受理，包括：

過去14日的旅遊史，如果曾前往中國重疫區，也就是一級和二級流行區域，外交部將不會受理 出示7日內的健康檢查證明，不能發燒大於或等於38度、上呼吸道感染或肺部感染 簽署入台後如有病徵須立即通報我國衛生機關切結書 其他簽證相關文件

重症區包括疾管署公告第一級、第二級流行區域，至2月4日止，為中國湖北省、廣東省、浙江省。而河南、湖南、安徽及江西等省市病例數快速增加，北京、上海也傳出社區群聚事件，指揮中心將視疫情演變隨時調整流行地區。

外交部局長葉非比說明，所有簽證在過去14日內若曾待過中國都不得來台，但如果有急難等人道需求必須緊急來台人士，可以照上述提出申請，交由外館裁量。而針對陸生，無論過去人是否待在中國，一律暫緩來台。

為什麼選於這個時間宣布禁令，葉非比表示這是依據世界衛生組織對於疫情的研判，還有歐美國家以及鄰近國家對外籍人士的管制，作為參考，至於影響多少外籍人士，目前無法估計。

口罩實名制，陸配、陸生怎麼買？

而因應武漢肺炎全台陷入口罩搶購熱潮，行政院昨日拍板，2月6日起將實施「實名制」購買，7天內每人限購2片，需憑身分證尾數的單、雙數分流購買，1個人除了自己的健保卡外，最多能再拿另1張健保卡代購口罩。不過，沒有健保卡的陸配、陸生、短期交流的外籍學生或工作人士將如何購買？

健保署長李伯璋說，外籍生和外籍工作者方面，只要是合法在台的，滿6個月都會有健保卡，而沒有健保卡的，已經設計程式，告知藥局民眾可以持居留證或護照購買，也是依照居留證尾數單、雙尾數，擇日購買。

至於持觀光簽來台的旅客，健保署表示來旅遊的就不能領口罩，也會先告知民眾，要來台旅遊，需先備妥口罩。至於超商即日起停賣口罩，沒有賣完的將全數寄回指揮中心。

身分 購買辦法 外籍生 外籍生滿6個月會有健保卡，尚未拿到健保卡的以居留證為先；還沒拿到居留證的，可以先用護照。 觀光客 來旅遊的就不能領口罩，但假如真的需要，以護照購買 陸配 還沒取得中華民國戶籍之前，使用入出境許可證 陸生 憑停留證

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣是口罩的進口國，物資緊縮的時候，台灣受到很大的影響，已經禁止出口。現在產能全開一日生產350萬片，扣掉公務使用（106萬片）與工廠使用（50萬片），剩下一日170萬片給民生使用，7天就1120萬片，一共有560萬人可以買得到2個口罩。

陳時中也坦承，日前公布一日420萬副口罩的產能，是經濟部調查廠商和進口量估的樂觀數字，過年後發現進口這部分完全沒辦法，才有這樣的落差。陳時中也再次呼籲，不必要使用口罩就不必用，否則真的要使用的時候，會非常的後悔。

至於外傳部分從中國回來的民眾，為規避健保卡註記，有些人到醫院故意說沒帶健保卡改用自費，可能會有防疫漏洞，李伯璋表示，未來2日內將有新程式上線，醫療院所可以輸入民眾身分證字號檢查，靠身分證字號就能查出，民眾過去有沒有到中國的旅遊史。

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核稿編輯：楊士範