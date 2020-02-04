美國總統大選開跑！誰先贏得愛荷華州初選就能獲得民主黨提名？

文：US Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站



不管是在搶口罩，還是在看超級盃，都別忘了要關心能夠影響全球政治局面的美國大選喔！再過一小時，美國時間的2月3日晚上就是愛荷華州的兩黨黨團會議（Iowa Caucus）了！到底哪一位民主黨候選人將會在黨內勝出，和川普角逐總統大位，這場初選（Primary）將會是很重要的指標。

愛荷華州的兩黨黨團會議

雖說愛荷華州並不大（14.5萬平方公里「而已」），人口也不多（三百多萬），但由於愛荷華州是兩黨的黨內初選第一站，再加上自1996年，贏得愛荷華州初選的民主黨候選人，都最終成為代表民主黨競逐總統大位的候選人，因此民主黨內的各個候選人無不使出渾身解數力爭下愛荷華。

從《紐約時報》的民調來看，自詡為社會主義者並主張推行全民醫保（Medicare for All）、對富人和大企業加徵稅收的桑德斯（Bernie Sanders）目前在愛荷華州以25％贏過18％的布塔朱吉（Pete Buttegieg）和17％的前副總統拜登（Joe Biden），專家就表示，若桑德斯贏得愛荷華州初選，恐怕會對股票市場帶來波動。有趣的是，全國廣播公司（NBC）和華爾街日報2月2日公布的民調顯示，52％的選民對資本主義持有正面看法，反觀，僅有19％的選民對社會主義持正面看法，但多家民調又都指出，若桑德斯真的贏得黨內初選，與川普（Donald Trump）競爭，桑德斯是有望取得總統大位的（各家民調平均下來，桑德斯會以3.7％贏過川普。但還是要提醒大家，美國大選是「選舉人團制」，不能用普選票去推算誰會贏，應該要用各州的狀況去算）。

而早已獲得共和黨一致支持的川普，在1月30日發推文慶祝自己在愛荷華州的民調領先所有民主黨候選人。不過，從過去選舉紀錄來看，共和黨候選人贏得愛荷華州初選又贏得總統大位的，僅有12.5％（民主黨則高一點為20％），此外，愛荷華州以農業為主要產業，白人佔了85％，因此並無法代表全美的選情。今（3）日美國資深記者威廉斯（Juan Williams）就投書國會山莊報《The Hill》表示，川普團隊不該小看了他口中的「瘋狂伯尼」（Crazy Bernie）。美國2020會不會成為一場資本主義對上社會主義的大選？川普在愛荷華州的領先民調，又能否反映著11月總統大選的選情？還有待觀察。

民主黨選情還可能再變嗎？

初選起跑站——愛荷華州的結果固然會對候選人的氣勢帶來巨大的影響，但接下來還有好幾場初選和辯論，選情都還有可能再改變。由於美國各州的人口組成相當不同，因此各州的初選也有著不同的意義。2月22日在內華達州黨團會議，以及29日在南卡羅來納州的初選，分別是觀察拉丁裔選民和非裔選民意向的重要指標，而3月3日的「超級星期二（因為這天會有多個州同時舉辦初選，在觀察選民意向上相當重要而得名）」將會有包括兩個人口最多的州——加州和德州等14州一同時舉行初選，屆時哪一位民主黨候選人能勝選民主黨初選就呼之欲出了。

Photo Credit: AP / 達志影像

台美的初選有什麼不同？

今天在台灣的黨內初選是使用全民調，由民調機構隨機打電話到家戶進行選民意向調查，來決定政黨的提名，這樣的初選機制是全球難得一見的方式。雖然全民調會出現未考慮抽樣誤差和信賴區間的問題，導致很多民調做出來，候選人間根本沒有「顯著差異」，但同時也被認為是一個能貼近民意、有效找出可能當選參選人，且能弭平黨內派系鬥爭的方法。

而美國的初選和台灣相較起來，就複雜了許多，每一州的選舉方式、有資格選民的認定方式，都非常不一樣。有些州只舉辦初選，有些州只舉辦黨團會議，也有些州兩者皆有。所謂的初選就像一般的選舉一樣，選民會前往投票站，投給自己支持的候選人，而有些州允許所有選民參加各個黨的投票（開放式），有些州只允許黨內人士透票（封閉式），也有些州是不屬於以上兩種方法的（半封閉式、半開放式和混合制），而黨團會議則是政黨自己舉行的內部會議，選民會聚集在一起進行辯論，隨後選出一名候選人。愛荷華州的初選就是採取黨團會議的方式，而不是投票。

通常在超級星期二後，就可大致看出誰會勝選，但初選的最終結果，還是要等到各黨隨後召開全國大會，黨代表以投票方式選出各黨總統候選人，才會正式敲定。

目前全國選情

自1892年起，只要美國經濟好，總統就能連任。2019年，美國經濟雖受到美中貿易戰抑制，成長率趨緩，但失業率創下了五十年來低點，整體經濟還算強健。不過從支持率來看，川普大約落在42％上下，跟他上任時相比可以說是維持平盤，但相較歐巴馬和小布希競選連任時，選前至少都有50％的支持率而最後都只能說險勝，川普還有一些差距。許多專家都表示，或許川普依舊有選舉人票制的優勢，但目前看來，川普的連任之路，仍相當有挑戰。

本文經US Taiwan Watch: 美國國會台灣觀測站授權轉載，原文刊登於此

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航