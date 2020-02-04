國民黨提防疫配套：家長請假「補貼六成薪」，編列「防疫特別預算」500億

因應武漢肺炎，行政院陸續推出「防疫照顧假」以及「口罩實名制」等相關措施，國民黨黨部及黨團今（4）日分別召開記者會，對措施表示肯定之外，提出應該由政府補貼請假家長六成薪，國民黨黨團總召林為洲也表示，國民黨黨團將推出《防疫特別條例》，編列5百億元的特別防疫預算，對疫情做完整配套措施，讓防疫照顧落實。

國民黨團：口罩實名制「防囤積不防疫」，應再強化配套

武漢肺炎疫情造成搶購口罩，行政院3日晚間宣布從2月6日起購買口罩將採實名制，需使用健保卡在健保特約藥局購買，每人7天內限購2片，一片降價為5元，國民黨團對此表達肯定，不過認為現階段的作法仍嫌不足。林為洲舉例，大多數健保藥局集中在都會區，偏遠鄉鎮地區的健保藥局很少，對偏遠地區民眾來說買口罩仍不方便，政府應思考運用里長辦公室作為販售口罩的地點。

另外林為洲也認為，「一週限制在兩片這個數字，這不是在防疫，只是在防止囤積。」實名制購買口罩是可以防止有人搶購、囤積，將多數的口罩配發給有需要的民眾，像第一線警消、醫護人員，重症病人等等，像家庭主婦需求可能就比較低，每個人需求不一樣，真正需要口罩的人，若買不到口罩還是可能感染。如何讓群聚頻繁的地點或團體使用不餘匱乏，除了須重新思考配發順序，應該再提出配套措施。

Photo Credit:國民黨黨團提供

新科立委、前警大教授葉毓蘭也表示，根據警政署資料，從1月24日至2月3日，各縣市政府警察機關每人10天所分配到的口罩量，六都都少於5個，但花蓮縣及連江縣，每人分配數量可超過10個，「一條內褲可穿3天嗎？還是2天穿內褲，其他5天都不穿？」葉毓蘭強調，在第一線執勤的員警每天需要的口罩數量龐大，不小於醫護人員，呼籲政府在實施實名制購買口罩後，重新檢視警察人員口罩配發數量。

新科立委、退役將領吳斯懷表示，國軍各指管通勤作戰中心、指揮所，都是密閉空間，容易造成群聚感染的場所，每年實施的漢光演習中，都有標準的SOP流程，一旦指揮中心發生群聚感染，如何轉移、感染官兵如何管制，醫療資源如何運用都有詳盡的計畫，他要提醒國防部，重新檢視、演練各軍種面對疫情爆發SOP流程，是否合乎現況。

林為洲說，國民黨團主張立法通過防疫特別條例，編列500億元特別防疫預算，對疫情做完整配套措施，對學童停課的家長「防疫照顧假」補貼，也讓業者和請假的人損失可以少一點。

國民黨黨部：「防疫照顧假」勞工給六成薪

國民黨文傳會代理主委王育敏今日上午也在中央黨部召開記者會，主張政府應比照育嬰留職停薪的標準，給予申請「防疫照顧假」的勞工六成薪，避免勞工不願請、不敢請，以及雇主不准假等情形，粗估所需經費約為50億元。

王育敏指出，為因應防疫高中以下延後至2月25日開學，勞動部雖同步提出「防疫照顧假」，但部分家長考量收入來源或其他因素「不願請」或「不敢請」，政府應扮演更積極的角色，她建議「防疫照顧假」可以比照「育嬰留職停薪津貼」標準辦理。

王育敏指出，目前全台12歲以下學童約有170萬人，家庭平均為2位孩童，有防疫照顧假需求的家庭約85萬，以六成家庭估算，請防疫照顧假人數約為51萬人，粗估經費約50億元左右，經費不會過於龐大。財源方面，由於「就業安定基金」受限法定用途而無法支應，建議由中央政府總預算中行政院第二預備金應急。

長期而言，王育敏認為，孩童的照護是國家未來發展的重心，無法預期未來可能發生的事件或變故，基於「防患未然」的概念，希望藉由此次防疫的時機，同步推動「家庭照顧假」給薪的機制法制化，推動長久的制度，讓年輕父母照護孩童無後顧之憂。

不過行政院發言人Kolas Yotaka日前指出，截至目前尚未動用第二預備金，以徵購口罩為例，目前以部會現有防疫預算支應，「但第二預備金隨時待命」。總統蔡英文上月30日也舉行國安高層會議，指示行政院視疫情變化和需要，研判《特別法》及「特別預算」的必要性，Kolas表示，行政院正「審慎評估」，視疫情需要研判是否擬訂防疫特別條例以編列特別預算。



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核稿編輯：楊士範