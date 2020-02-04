友邦在WHO為台灣發言被打斷，WHO還「誤植」台灣確診數字

世界衛生組織（WHO）執行委員會議登場，2019新型態冠狀病毒（武漢肺炎）成為重要議題，會中中國代表指控，台灣抗議未能取得WHO資訊，是台灣當局「圖謀參與世衛大會的藉口」。此外，我友邦史瓦帝尼在會中為台灣發言，還被主席打斷。中國除了在執委會顯現其影響力，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）多次讚頌中國的防疫措施也引起討論，法國媒體就報導，WHO之所以未在第一時間宣布武漢肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」，是因為中國施壓。

中國宣稱：台灣「圖謀參與世衛大會」，才謊稱防疫出現缺口

《公視》報導，WHO執行委員會議在日內瓦時間3號召開，中國武漢肺炎疫情以及台灣參與WHO等議題成為焦點。但中國卻誤導國際社會，將台灣視為中國的一部分，並宣稱疫情資訊公開透明。中國代表李松說：「大陸通過正常渠道，多次、即時的向台灣地區通報了疫情防控最新的情況。」

中國代表表示，1月3號開始，就定期和WHO相關國家，還有港澳台地區即時主動通報訊息，並分享病毒基因序列，也讓港澳台專家到武漢實地考察。中國甚至宣稱，台灣與WHO溝通渠道暢通，台灣不需要加入WHO。中國代表李松說：「所謂的不讓台灣參加世衛大會，將導致國際防疫體系出現缺口，根本不存在。這不過是台灣當局圖謀參與世衛大會而編織的謊言和藉口。」

「史瓦帝尼炒作台灣問題」，友邦挺台發言遭打斷

《ETtoday》報導，此外，我國友邦史瓦帝尼和巴拉圭，都在會議上為台灣說話，希望世衛可以確保台灣能夠得到第三方資訊。但就在史瓦帝尼代表發言，提到台灣應一同加入國際防疫時，卻遭到日籍會議主席中谷比呂樹（Hiroki Nakatani）直接打斷説：「您可以停止嗎？」。

打斷史瓦帝尼後，中谷比呂樹也並未依照流程讓以色列發言，而是請中國發表言論。中方代表則表示，「史瓦帝尼的發言明顯炒作台灣問題，純屬屬於政治動機，已經偏離會議主題。」

WHO將台灣疫情納於中國項目下，這次還誤植台灣確診病例

今日中央流行疫情中心記者會時，針對WHO執委會的狀況，陳時中僅表示，支持台灣的國家被打斷發言，外交部跟我們的官員都會持續努力。

此外，陳時中也表示，WHO第14號最新疫情報告，將我國病例數誤植為13例，已經透過「國際衛生條例」（IHR）表達嚴正抗議。

外交部曾表示，目前台灣都是在「國際衛生條例」（IHR）的架構下與WHO建立聯繫管道，但對我方要求提供更多疫情資訊的訴求，WHO均未做具體回應。此外，在各國確診病例的統計上，WHO將我國資訊列在中國項下，造成其他國家的誤解。

法國媒體：中國施壓世衛，希望證明中國不再是第三世界國家

中國的影響力不只在WHO執委會顯現，從武漢疫情爆發以來，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）多次讚頌中國的防疫措施，也引發不少討論。

1月22日，WHO緊急委員會召開會議，當時成員意見分歧，最後世衛秘書長決定暫不宣布「國際關注公共衛生緊急事件」。隔天再度召開會議，仍然維持原議，引起譁然。

《中央社》報導，根據法國《世界報》29日發布的文章，當時WHO之所以沒有將這波疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」，是因為中國施壓阻止。

1月22日，WHO依據「國際衛生條例」組成緊急委員會，集合15名委員和以及6名專家顧問，此外，譚德塞也邀請了最受疫情影響的4個國家的大使參與緊急委員會，包括中國、泰國、南韓及日本。兩個消息來源告訴《世界報》記者，就是在這個場合，中國代表似乎向委員會及譚德塞施壓，聲稱「宣布『國際關注公共衛生緊急事件』是不可能的」。

一名熟悉內情人士分析：「這並不是說中國當局把疫情嚴重性輕描淡寫，重點在於證明中國擁有獨自管理公衛危機的能力，這是與當年SARS疫情爆發時最大的相異處之一，這次，是中國人在隔離病毒，在排出基因組序列，並在國際期刊中分享、公布。」這名人士表示，從中國官方通報也可以發現，中國當局調整了外交方向，遵從一個新的訊息：中國不再是第三世界國家。

WHO若宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，可能導致人員、貨物和運輸遭受限制，中國及其盟友都不會樂見。而譚德塞的選擇也是想找到與中國的妥協方案，因為當時他希望正式訪問中國。

世衛代表團已於1月27日、28日前往中國訪問。不過《中央社》報導，譚德塞1月28日在北京會見中國外交部長王毅時表示，仍然盛讚「中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模、中國效率」，還說疫情發生後，中國在「創紀錄」的短時間內分離出病毒株，並將病毒基因序列分享給WHO與其他國家。

1月30日，世衛才終於決定將新型冠狀病毒列為「國際關注公共衛生緊急事件」，當時譚德塞也說「迄今為止，我們還沒有看到中國之外的任何死亡病例，對此我們都應心存感激」，且呼籲各國，沒必要為遏止疫情傳播，對中國限制國際旅遊與貿易。

《法廣》報導，譚德塞28日結束北京行程後，獲中國當局允諾，可派國際專家小組前往調查疫情。世界衛生組織發言人賈撒列維克3日表示，由世衛領導的國際專家小組最快本週就會去中國調查疫情。

《中央社》報導，針對譚德塞的親中舉止，民眾Osuka Yip近日在請願網站Change.org發起連署，表示WHO秘書長譚德塞低估這種病毒，要求他下台，請願書也說世衛不應排除台灣。這份連署上線3天內就突破原定門檻20萬人連署。截至台灣時間4日下午1:30，已經有超過23萬人連署。不過這個連署只能累積聲量，連署成功對世衛並無約束力。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範