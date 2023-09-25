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2023/09/25,
司法

高雄市議員曾麗燕涉聯手秘書和妹妹詐領助理費1330萬，一審重判12年

高雄市議員曾麗燕涉聯手秘書和妹妹詐領助理費1330萬，一審重判12年
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

判決指出，曾麗燕身為市議員，竟利用議員職權詐領助理補助費，並主導犯罪行為，取得所有犯罪所得，顯然辜負選民所託。且於聽聞風聲後，製造公費助理均有實際任職及領取全額薪資的假象，在審理期間又提出不實的抗辯理由，犯後態度無悔意可言。

國民黨高雄市前議長曾麗燕被檢方起訴，因其與妹妹、秘書以虛報人頭助理、低薪高報等方式，10多年來詐領公費助理費高達1330多萬元。高雄地院今（25）日一審宣判，指曾麗燕身為市議員，知法犯法，且犯後態度不佳，依利用職務詐取財物罪、使公務員登載不實罪重判12年。秘書曹雪禎判3年6月，妹妹曾麗鴻判2年2月。可上訴。

低薪高報、人頭助理等方式詐領

根據高雄地方法院新聞稿，曾麗燕自2010年12月25日起至今，已擔任4屆市議員，明知公費助理補助費是由議會編列預算，直接撥款到公費助理帳戶，並非議員薪資，也並非對議員個人的實質補貼。然而，曾麗燕卻和秘書曹雪禎（於第1屆、第2屆議員期間擔任秘書，及於第3屆查獲前，短暫代理秘書工作）、妹妹曾麗鴻（任職證券公司），共同以人頭助理、低薪高報等方式進行詐領。

判決指出，曾麗燕指示公費助理把薪資帳戶存摺、印章及密碼都交給曹雪禎或曾麗鴻保管，再由曹雪禎或曾麗鴻去銀行領出市議會發的公費助理每月4萬元薪資，及每年1.5個月的春節慰勞金。再按照和各個助理實際約定的薪水，以現金付給助理。實際上這些助理每月僅有2萬5000元至3萬5000元不等的薪資，春節慰勞金也可能不及1.5個月。這其中的差額則由曹雪禎、曾麗鴻以現金方式保管，最後用於支付服務處房租、零用金及繳信用卡費、黨費等私人用途。

另曾麗燕在審判過程中表示，她每個月從老公林宏宗取得15到20萬現金生活費，用來聘請其他助理，每年花在私聘助理的薪水約200萬元，10多年來達2000多萬元，遠遠超過助理補助費的差額，可見她沒有不法意圖，也沒有利用職務機會詐取財物。然而合議庭審酌證據後認為，曾麗燕的說法和實際情況有出入，有些私聘助理的薪水根本不是曾麗燕付的，有些也是人頭助理，沒有實際從事助理工作。

曾麗燕、曹雪禎、曾麗鴻均承認「使公務員登載不實」的罪名，但否認有「利用職務機會詐取財物」。曾麗燕辯稱，人頭助理實際上都有在做助理的工作，是這些助理「自願把薪水全部都捐給議員」，作為服務處各項支出使用。

曾麗燕否認犯罪，法官認為「犯後態度不佳」

法院認定，曾麗燕、曹雪禎、曾麗鴻皆觸犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物罪，及《刑法》第214條使公務員登載不實罪。

判決指出，曾麗燕身為市議員，竟利用議員職權詐領助理補助費，並主導犯罪行為，取得所有犯罪所得，顯然辜負選民所託。且於聽聞風聲後，製造公費助理均有實際任職及領取全額薪資的假象，在審理期間又提出不實的抗辯理由，犯後態度無悔意可言，依法判處12年有期徒刑，褫奪公權6年。

曹雪禎為曾麗燕秘書，主要是依照曾麗燕的指示行事，另外曹雪禎非公務員，與身為公務員的曾麗燕，共同犯利用職務機會詐取財物罪，判處3年6月。曾麗鴻為曾麗燕的妹妹，基於姊妹的親近關係，難以拒絕，情節較為輕微，且均未取得任何不法利益，因此判處有期徒刑2年2月。

曾麗燕現年70歲，擁有4屆市議員資歷，是高雄議會，2020年前議長許崑源墜樓身亡後，在議會改選後順利當選議長。

對於判決結果，曾麗燕透過聲明稿表示，她擔任議員期間，申報的助理費絕無中飽私囊或據為己有。她在主觀上沒有不法意圖，審理期間也提供許多資料佐證，很遺憾一審法院仍做出如此判決。她深感冤枉、委屈和遺憾，將依法提出上訴救濟，捍衛清白。

國民黨前高雄市議員陳粹鑾曾因詐領補助款被判刑入獄，女兒鄭安秝順利接棒當選後，陳粹鑾在獄中遙控鄭安秝製作不實助理名冊詐領助理費約450萬元，法院一審依貪污罪判她10年5月。嘉義市議員戴寧也曾因詐領助理費多達500多萬元，一審被判10年6月。

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核稿編輯：邱宜君


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