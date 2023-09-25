高雄市議員曾麗燕涉聯手秘書和妹妹詐領助理費1330萬，一審重判12年
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判決指出，曾麗燕身為市議員，竟利用議員職權詐領助理補助費，並主導犯罪行為，取得所有犯罪所得，顯然辜負選民所託。且於聽聞風聲後，製造公費助理均有實際任職及領取全額薪資的假象，在審理期間又提出不實的抗辯理由，犯後態度無悔意可言。
國民黨高雄市前議長曾麗燕被檢方起訴，因其與妹妹、秘書以虛報人頭助理、低薪高報等方式，10多年來詐領公費助理費高達1330多萬元。高雄地院今（25）日一審宣判，指曾麗燕身為市議員，知法犯法，且犯後態度不佳，依利用職務詐取財物罪、使公務員登載不實罪重判12年。秘書曹雪禎判3年6月，妹妹曾麗鴻判2年2月。可上訴。
低薪高報、人頭助理等方式詐領
根據高雄地方法院新聞稿，曾麗燕自2010年12月25日起至今，已擔任4屆市議員，明知公費助理補助費是由議會編列預算，直接撥款到公費助理帳戶，並非議員薪資，也並非對議員個人的實質補貼。然而，曾麗燕卻和秘書曹雪禎（於第1屆、第2屆議員期間擔任秘書，及於第3屆查獲前，短暫代理秘書工作）、妹妹曾麗鴻（任職證券公司），共同以人頭助理、低薪高報等方式進行詐領。
判決指出，曾麗燕指示公費助理把薪資帳戶存摺、印章及密碼都交給曹雪禎或曾麗鴻保管，再由曹雪禎或曾麗鴻去銀行領出市議會發的公費助理每月4萬元薪資，及每年1.5個月的春節慰勞金。再按照和各個助理實際約定的薪水，以現金付給助理。實際上這些助理每月僅有2萬5000元至3萬5000元不等的薪資，春節慰勞金也可能不及1.5個月。這其中的差額則由曹雪禎、曾麗鴻以現金方式保管，最後用於支付服務處房租、零用金及繳信用卡費、黨費等私人用途。
另曾麗燕在審判過程中表示，她每個月從老公林宏宗取得15到20萬現金生活費，用來聘請其他助理，每年花在私聘助理的薪水約200萬元，10多年來達2000多萬元，遠遠超過助理補助費的差額，可見她沒有不法意圖，也沒有利用職務機會詐取財物。然而合議庭審酌證據後認為，曾麗燕的說法和實際情況有出入，有些私聘助理的薪水根本不是曾麗燕付的，有些也是人頭助理，沒有實際從事助理工作。
曾麗燕、曹雪禎、曾麗鴻均承認「使公務員登載不實」的罪名，但否認有「利用職務機會詐取財物」。曾麗燕辯稱，人頭助理實際上都有在做助理的工作，是這些助理「自願把薪水全部都捐給議員」，作為服務處各項支出使用。
曾麗燕否認犯罪，法官認為「犯後態度不佳」
法院認定，曾麗燕、曹雪禎、曾麗鴻皆觸犯《貪污治罪條例》第5條第1項第2款利用職務機會詐取財物罪，及《刑法》第214條使公務員登載不實罪。
判決指出，曾麗燕身為市議員，竟利用議員職權詐領助理補助費，並主導犯罪行為，取得所有犯罪所得，顯然辜負選民所託。且於聽聞風聲後，製造公費助理均有實際任職及領取全額薪資的假象，在審理期間又提出不實的抗辯理由，犯後態度無悔意可言，依法判處12年有期徒刑，褫奪公權6年。
曹雪禎為曾麗燕秘書，主要是依照曾麗燕的指示行事，另外曹雪禎非公務員，與身為公務員的曾麗燕，共同犯利用職務機會詐取財物罪，判處3年6月。曾麗鴻為曾麗燕的妹妹，基於姊妹的親近關係，難以拒絕，情節較為輕微，且均未取得任何不法利益，因此判處有期徒刑2年2月。
曾麗燕現年70歲，擁有4屆市議員資歷，是高雄議會，2020年前議長許崑源墜樓身亡後，在議會改選後順利當選議長。
對於判決結果，曾麗燕透過聲明稿表示，她擔任議員期間，申報的助理費絕無中飽私囊或據為己有。她在主觀上沒有不法意圖，審理期間也提供許多資料佐證，很遺憾一審法院仍做出如此判決。她深感冤枉、委屈和遺憾，將依法提出上訴救濟，捍衛清白。
國民黨前高雄市議員陳粹鑾曾因詐領補助款被判刑入獄，女兒鄭安秝順利接棒當選後，陳粹鑾在獄中遙控鄭安秝製作不實助理名冊詐領助理費約450萬元，法院一審依貪污罪判她10年5月。嘉義市議員戴寧也曾因詐領助理費多達500多萬元，一審被判10年6月。
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核稿編輯：邱宜君
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Living as ONE：一圖看懂2023臺灣社會住宅展《我們＋》，看見居住、永續新可能
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全臺首場以「社會住宅」為命題的主題展覽「2023臺灣社會住宅展《我們＋》」即將於9月23日至10月01日登場，邀請大家於展出期間走入松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠，一窺臺灣社會住宅的發展現況與未來展望。
今年9月23日至10月01日，由國家住宅及都市更新中心主辦的「2023臺灣社會住宅展」──《我們＋》（LIVING AS ONE）將於松山文創園區盛大登場。這次展覽內容以「我們＋」為主題，取加號與「家」的相同讀音，巧妙地展現政策以「社會住宅」為核心、強調居住權的精神，同時也隱喻著臺灣社宅發展史中從零到一的累加與創造。
臺灣社會住宅發展史：一段集體創造的過程，一個關於我們成「＋」的故事
臺灣社宅的發展歷程，相比歐美日韓等國於二戰後就開始不同，臺灣受特殊的歷史紋理與經濟脈絡影響，社宅的推動軌跡才不過十餘年。但其實自1989年反對高房價的「無殼蝸牛運動」後，不少民眾就意識到居住議題的重要性，並持續與政府、民間溝通對話，試圖改變「有土斯有財」價值觀中居住權、所有權緊緊相依的觀念，進而影響住宅政策的發展。
經過民間組織與政府單位的共同努力，2005年「社會住宅」一詞終於列入政策文件，其後伴隨著一系列的倡議、修法行動，直到2015年廢除國民住宅條例後，才終於確立社宅只租不賣的政策方向。換句話說，臺灣社宅乃經由長期的倡議運動而生，並在體制內、外的漫長溝通與修法過程中一點一滴的累積後，才形成現今結合社會福利、社區營造、公共服務的社宅樣貌。
2023臺灣社會住宅展《我們+》不只是全臺首次以「社會住宅」為命題的主題展覽，更是臺灣社宅發展的重大節點。此次展覽從倡議經歷、議題訴求、政策結果，及共榮共創的未來可能性等面向，將內容分為「社宅倡議+」、「社宅實踐+」、「社宅趨勢+」、「社宅生活+」四大展區，帶著觀展人一起看見社會住宅的方方面面，理解它的內涵與成果。
2023臺灣社會住宅展：看見社宅實踐的三種可能性
談了那麼多，社會住宅（Social Housing）到底是什麼？簡而言之，社宅最核心的概念是「只租不賣」，由政府將住宅以低於市場價格的租金，出租給一般戶或弱勢戶。目前臺灣的社宅主要有兩種類型，第一類是由政府主導或輔導興建的「社會住宅」；第二類則是由政府補助租屋服務業者開發民間房源 的「包租代管」。除此之外，社宅入住資格也有限制，《住宅法》規定，社宅應提供至少40％以上戶數予經濟或社會弱勢者，及一定比率予未設籍當地但因就學、就業而有居住需求者。
也因此，過去很容易因「社會住宅」與「弱勢戶」的連結造成負面觀感。不過事實並非如此，除了社會扶助的面向，社宅更加強調「多元混居」，且社宅並非獨立於社區的存在，當中不只有住戶，還乘載了許多社區的公共服務資源。例如07號展區展示的「信義區廣慈博愛園區社會住宅（E基地）」，就設有完善的物業管理機制、商業店鋪、托嬰中心、住宿式長照機構、身障空間等，不論是入住社宅的住戶，還是周邊社區的民眾，都可以享受社宅帶來的益處，住得安心、滿意。
另一方面，由於興建社宅的能量有限，所以政府除了興建新的社宅，還透過「包租」或「代管」的方式，媒合擁有閒置房屋的屋主及有居住需求的房客，重新利用現有的住宅空間，提供專業服務與租賃關係的保障。在展覽05號及08號展區中，亦展示了「包租代管」的社宅政策，無論是租稅補貼、居住體驗、傳統租屋困境等各個面向，都能夠讓觀展者更了解社宅政策下的多元樣貌。
社宅不只是房子，還是你未曾體驗過的生活方式
全臺各縣市都有社宅，而不同縣市的社宅，也發展出其獨特的特色。例如國家住都中心以「公共藝術打開鄰里之門」的林口選手村社宅、臺北市強調社區生活內涵而首創「社會住宅青年創新回饋計畫」（又稱青創戶）、臺中市強調公共空間設計的「臺中好宅」、高雄市以城市、交通與產業為主軸，將社宅融合進整體都市發展擘畫藍圖。
不難發現，在各地的社宅案例中，鄰里、社區、交通、公共空間等關鍵字反覆出現，這些字詞也直指社宅真正的本質──生活；而北中南東的不同發展方向，都是在成就一種地方性的理想生活。所以社宅的未來，其實就是城市生活的未來藍圖。這也是為什麼，《我們＋》展覽不斷強調社宅的未來想像，於是在展覽最後，國家住都中心將臺灣的社宅發展置於國際視野中，透過世界各國興辦社宅的案例，呈現全球社宅與城市交織出的獨特風景；並與循環台灣基金會合作，重新發掘永續發展、銀髮混居、共融共享等生活型態的珍貴價值。
除了內容豐富的場館展區，國家住都中心在展期間也舉辦如公共藝術、社宅建設、社宅營運等共24場議題沙龍及工作坊，邀請大家觀展之餘也可以一起動動手、動動腦，想像未來的居住可能！
2023臺灣社會住宅展 《我們＋》 展覽詳細資訊
展出時間：2023/09/23 (六)～2023/10/01 (日)
展出地點：台北松山文創園區一號倉庫與北向製菸廠
入場條件：免費入場
主辦單位：內政部國土管理署、國家住宅及都市更新中心